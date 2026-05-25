Belo acelera la economía freelance en Perú

La plataforma desembarca con infraestructura financiera digital para freelancers y trabajadores remotos antes del Mundial 2026.

Redacción T21 / 25.05.2026 / 10:16 am

Con cinco años de trayectoria liderando la adopción digital en Argentina y Brasil, la plataforma aterriza en el mercado peruano para empoderar a freelancers y trabajadores remotos. La estrategia apunta a transformar la gestión de activos digitales de cara a la Copa del Mundo 2026.

El mercado peruano de activos digitales, que ya cuenta con cerca de 3 millones de usuarios activos, recibe a un nuevo protagonista con credenciales regionales comprobadas. belo, la plataforma de criptoactivos nacida en Argentina en 2021, anuncia oficialmente el inicio de sus operaciones en Perú como parte de su ambiciosa expansión por Latinoamérica.

belo no llega al país como una aplicación de inversión especulativa, sino como una herramienta de infraestructura financiera. Su objetivo es resolver la fricción que enfrentan miles de peruanos, especialmente freelancers y trabajadores remotos, que operan en una economía globalizada, lidiando con las limitaciones y altos costos de la banca tradicional.

Trayectoria y credibilidad regional

El desembarco en Perú está respaldado por el "músculo" desarrollado por belo durante cinco años de operación en Argentina y Brasil. En estos mercados, la plataforma fue diseñada para gestionar flujos de capital en entornos de alta volatilidad y para usuarios que demandan disponibilidad inmediata de sus fondos. Esta experiencia es la que ahora se despliega en el ecosistema local para ofrecer una experiencia donde el dinero se mueva al mismo ritmo que la vida profesional del usuario.

Visión estratégica del mercado peruano

Para la compañía, Perú representa un nodo fundamental debido a la consolidación de una generación de profesionales (desarrolladores, creativos y consultores) que ya factura al exterior y requiere liquidez inmediata sin perder márgenes significativos en comisiones o tipos de cambio oficiales.

Este dinamismo responde a un ecosistema local en plena maduración. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el primer semestre de 2025 se registraron en promedio 591 pagos digitales por adulto. Asimismo, al cierre de 2024 operaban 237 fintech en el país con un 25% de ellas enfocadas en pagos y transferencias, logrando procesar cerca del 30% del total de compras con tarjeta a nivel nacional. En este escenario de alta adopción, la propuesta de valor de belo se centra en una aplicación intuitiva que integra una tarjeta Mastercard virtual internacional y transferencias instantáneas mediante el sistema "belotag", haciendo que la complejidad técnica de la tecnología blockchain sea invisible y funcional para el día a día.

El factor estratégico de la Copa del Mundo 2026

El plan de expansión de belo en Perú tiene un horizonte y acelerador estratégico claro: la Copa del Mundo 2026. belo proyecta que este evento impulsará un flujo de capitales y personas sin precedentes entre los países de la región. La plataforma busca ser la herramienta que facilite estos movimientos financieros de manera fluida, sin depender de los tipos de cambio oficiales o las demoras de la banca corresponsal.

Con este lanzamiento, belo reafirma su compromiso de construir la nueva capa financiera de América Latina, apostando por un modelo donde el sistema financiero se adapte finalmente a las necesidades del usuario moderno.