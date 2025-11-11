Oracle impulsa la IA en empresas peruanas

Innovaciones de Oracle para integrar IA de forma segura y ágil en las organizaciones peruanas.

Redacción T21 / 11.11.2025 / 6:34 pm

Las nuevas capacidades permitirán a las empresas acelerar la integración segura de la inteligencia artificial en sus datos, aplicaciones y nube, facilitando automatización avanzada, decisiones más ágiles y operaciones con mayor flexibilidad tecnológica.

Oracle, una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, llevó a cabo evento de presentación para dar a conocer en Perú los principales anuncios realizados en Oracle AI World 2025, el encuentro global celebrado en Las Vegas que reunió a los referentes más importantes de la industria. Gastón de Zavaleta, Country Manager Oracle Perú y Sofía Guidotti, VP & General Manager Oracle APUB y Perú, brindaron una bajada local de cómo estas innovaciones acelerarán la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones peruanas.

Dentro de los anuncios, Oracle destacó que la inteligencia artificial está entrando en una etapa de industrialización, en la que los datos, las aplicaciones y la infraestructura deben estar preparados para aprovechar su potencial de manera segura y eficiente. Bajo ese enfoque, se presentaron nuevas capacidades pensadas para facilitar la automatización, la toma de decisiones y el despliegue de soluciones de IA en diversos sectores.

El primer anuncio fue Oracle AI Data Platform, una plataforma que conecta los datos empresariales con herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas, detectar patrones en tiempo real y acelerar la generación de información útil para el negocio. Esta solución reúne datos desde múltiples fuentes —en la nube o en sistemas internos— y los prepara para que los modelos de IA puedan utilizarlos de forma segura y confiable.

También se presentó Oracle AI Database 26ai, la evolución de la base de datos líder de Oracle ahora con inteligencia artificial integrada en su núcleo. Con estas nuevas capacidades, las organizaciones podrán analizar información, generar reportes e incluso crear aplicaciones automáticamente, con niveles avanzados de seguridad y un acceso más simple para los equipos que trabajan con datos críticos.

“En Perú estamos viendo a muchas empresas dar pasos concretos hacia la adopción de inteligencia artificial, y ese proceso requiere una mentalidad abierta al cambio. Innovar implica probar, aprender y mejorar en el camino. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de formar equipos curiosos, activos y dispuestos a experimentar sin miedo a equivocarse. Esa mentalidad de aprendizaje continuo y apertura a nuevas formas de trabajo será clave para que las organizaciones peruanas aprovechen todo el potencial de la inteligencia artificial”, señaló Gastón de Zavaleta, Country Manager de Oracle Perú.

Otra de las innovaciones destacadas fue AI Agent Studio y Marketplace, un espacio que permite crear o instalar asistentes inteligentes que automatizan tareas frecuentes como el procesamiento de facturas, la atención a clientes o la gestión operativa. Estos agentes se pueden personalizar fácilmente y conectarse con los sistemas existentes de cada empresa, lo que permite incorporar IA sin procesos complejos ni grandes inversiones iniciales.

Finalmente, Oracle anunció los Multicloud Universal Credits, una forma simplificada de contratar sus servicios en la nube. Esta modalidad permite utilizar tecnologías como AI Database o infraestructura OCI en AWS, Microsoft Azure, Google Cloud o en la propia nube de Oracle bajo un único contrato, brindando mayor flexibilidad, control y libertad para mover datos o aplicaciones según las necesidades del negocio.

“El verdadero reto de la transformación no es técnico, es cultural. Cuando a la tecnología le sumamos inteligencia, cuando definimos el rumbo de donde queremos llegar y cuando usamos la IA como habilitador, el resultado es impensado. Pero el desafío no es tecnológico, el desafío es humano”, sostuvo Sofía Guidotti, VP & General Manager de Oracle APUB y Perú. “Esto exige que cada persona adopte un nuevo mindset, porque la tecnología habilita, pero son las personas quienes hacen posible el futuro”.

Con estas innovaciones, Oracle reafirmó su compromiso con acompañar a las organizaciones peruanas en su transición hacia una inteligencia artificial cada vez más integrada, segura y accesible. Las soluciones presentadas buscan facilitar proyectos de transformación digital que generen valor real, aumenten la competitividad y preparen a las empresas para la próxima fase de la economía impulsada por datos.