2024 y algunas de sus mejores citas gaming

Redacción T21 / 19.02.2024 / 3:43 pm

Este 9 de febrero inicia IEM Katowice 2024, dando comienzo a un año que promete ser histórico para los entusiastas de los videojuegos. A medida que el mundo de los deportes electrónicos sigue creciendo en popularidad, se prepara una electrizante serie de torneos de videojuegos. Estos eventos no son meras competiciones; son celebraciones del atletismo digital y verdaderos fenómenos culturales que capturan la esencia de la comunidad de esports. El cartel de este año incluye citas imperdibles como el emblemático DreamHack en Suecia, los estratégicos campos de batalla del Campeonato EMEA de League of Legends en Alemania, el mundialmente venerado Campeonato Mundial de League of Legends que hará su gira por Europa, el debutante PGL CS2 Major en Dinamarca, y por supuesto, la intensidad trepidante del IEM Katowice en Polonia. Cada torneo ofrece un sabor único a la arena de los deportes electrónicos, uniendo a una comunidad diversa de jugadores, aficionados y guerreros digitales en un espectacular escaparate de habilidad, estrategia y deportividad.

Mientras, se han creado alianzas de gran valor: ESL FACEIT Group (EFG), la empresa líder en entretenimiento de videojuegos y deportes electrónicos, e Intel®, anunciaron la extensión y expansión de su asociación con Acer. Como socio exclusivo fabricante de equipos originales (OEM), la marca de juegos Predator de Acer potenciará las competiciones EFG Counter-Strike 2 y Dota 2 a lo largo de 2024. La escena no puede ser más interesante.

IEM Katowice 2024

El IEM Katowice 2024 es el primer Major Championship de Counter-Strike 2, organizado por ESL y patrocinado por Valve y Acer Predator. Tendrá lugar del 9 al 11 de febrero de 2024 en Katowice, Polonia, con una bolsa de premios total de 1.000.000 de dólares. El torneo contará con 24 equipos de tres regiones: Europa, Asia y América, que competirán en tres etapas: la Etapa de Apertura, la Etapa de Eliminación y la Etapa de Repechaje. La Fase de Grupos comenzó el 31 de enero de 2024 y utiliza un formato de doble eliminación al mejor de tres partidos. El IEM Katowice 2024 es uno de los mayores eventos de esports de Europa, ya que presenta a los mejores equipos de CS2 del mundo y atrae a miles de aficionados al Spodek Arena, un recinto que ha acogido muchas batallas épicas de CS2 en el pasado.

Como patrocinador oficial del torneo, Acer Predator mostrará dos nuevos productos en la estación de Counter Strike 2. El Orion 7000 es una potente desktop con un procesador i7-14700KF de 14ª generación, una tarjeta gráfica RTX 4080 y un sistema de iluminación RGB personalizable. El Helios Neo 16 es una elegante laptop con un procesador i7-14700HX de 14ª generación, una tarjeta gráfica RTX 4070, 32 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento SSD y una pantalla QHD de 16 pulgadas con una frecuencia de actualización de 165 Hz. Ambos productos están diseñados para ofrecer una experiencia de juego envolvente y fluida a los aficionados y jugadores de CS2.

Fecha del evento: 9-11 de febrero de 2024. Lugar: Spodek Arena en Katowice, Polonia.

PGL CS2 Major Copenhagen 2024

El PGL CS2 Major Copenhague 2024 es el primer Campeonato Major de Counter-Strike 2, organizado por PGL y patrocinado por Valve. Tendrá lugar del 17 al 31 de marzo de 2024 en Copenhague, Dinamarca, con una bolsa de premios total de 1.250.000 dólares. El torneo contará con 24 equipos de tres regiones: Europa, Asia y América, que competirán en tres etapas: la Etapa de Apertura, la Etapa de Eliminación y la Etapa de Playoffs. El PGL CS2 Major Copenhague 2024 es uno de los mayores eventos de esports de Europa, ya que presenta a los mejores equipos de CS2 del mundo y atrae a miles de aficionados al Royal Arena, un recinto que ha acogido muchas batallas épicas de CS2 en el pasado.

Fecha del evento: 17-31 de marzo de 2024. Lugar: Royal Arena de Copenhague, Dinamarca.

Campeonato de EMEA de League of Legends 2024 (LEC Seasons Finals 2024)

El League of Legends EMEA Championship, anteriormente conocido como European League of Legends Championship Series (2013-2018) y League of Legends European Championship (2019-2022), es una liga profesional de esports para el juego MOBA de PC League of Legends. La fase final de la temporada 2024, que se celebrará en Múnich (Alemania), marca la duodécima temporada del campeonato y el segundo año de la Liga profesional de la recién fusionada EMEA. Aunque aún no se han anunciado las fechas oficiales ni el escenario del evento, se prevé que se celebre entre agosto y septiembre de 2024. Tras el impresionante premio en metálico de 175.000 dólares del año pasado, este año se espera una bolsa de premios igual de sustanciosa.

Para los que no puedan esperar, el torneo LEC Winter 2024 ya está en marcha, y se celebrará del 13 de enero al 18 de febrero en el Riot Games Arena de Berlín (Alemania). En estos momentos, 10 equipos de élite están inmersos en una intensa competición, luchando cada uno por una preciada plaza en el Campeonato EMEA de este año.

Fecha del evento: de agosto a septiembre de 2024. Lugar: Múnich, Alemania.

Campeonato Mundial de League of Legends 2024

El Campeonato Mundial de League of Legends, comúnmente conocido como Worlds, es un torneo anual de esports profesionales organizado por Riot Games. Fundado en 2011, se ha convertido en uno de los torneos más prestigiosos y vistos del mundo, con la final de 2018 seguida por 99,6 millones de personas. El Campeonato Mundial de la Temporada 2024, también conocido como Worlds 2024, se celebrará en Europa. La fase suiza y las eliminatorias tendrán lugar en el Riot Games Arena de Berlín (Alemania), mientras que los cuartos de final y las semifinales se celebrarán en el Adidas Arena de París (Francia). La gran final culminará en el O2 Arena de Londres el 2 de noviembre de 2024. El torneo contará con 20 equipos de varias regiones, aunque las reglas específicas del torneo aún no están disponibles. La bolsa de premios para el torneo aún no está confirmada, pero los Mundiales anteriores han contado con importantes bolsas de premios, y el de 2023 tuvo una bolsa de premios de algo menos de 2,23 millones de dólares. El alcance global del evento, el alto nivel de la competición y la importante bolsa de premios contribuyen a su estatus como uno de los mayores eventos de esports de Europa.

Fecha del evento: 2-11 de noviembre de 2024. Lugar: O2 Arena en Londres, Inglaterra.

DreamHack Estocolmo 2024

DreamHack, reconocida por el Libro Guinness de los Récords y Twin Galaxies como la mayor LAN party y festival informático del mundo, fue fundada en 1994 por un grupo de entusiastas informáticos suecos en Malung (Suecia). Con el paso de los años, se ha convertido en un fenómeno mundial que acoge eventos en toda Europa y Norteamérica. DreamHack Estocolmo 2024, que se celebrará en Stockholmsmässan del 22 al 24 de noviembre, supone una importante expansión de DreamHack en la capital escandinava del videojuego. Aunque aún no se conocen los detalles concretos sobre las reglas del torneo y el número de equipos, los eventos DreamHack suelen contar con un gran número de equipos y una importante bolsa de premios. El hecho de que el evento se centre en fiestas LAN, juegos, deportes electrónicos y otras actividades y eventos, como actuaciones musicales y fiestas, contribuye a su estatus como uno de los mayores eventos de deportes electrónicos de Europa. La bolsa de premios de los eventos de DreamHack ha sido históricamente considerable, con eventos anteriores que ofrecían hasta 250.000 dólares.

Fecha del evento: 22-24 de noviembre de 2024. Lugar: Stockholmsmässan en Estocolmo, Suecia.