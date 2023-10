Alianza entre WIN Negocios y Palo Alto Networks

La empresa de telecomunicaciones peruana líder en velocidad de Internet lanza una nueva marca de soluciones empresariales dirigidos a los negocios peruanos.

Redacción T21 / 12.10.2023 / 1:16 pm

En una nueva etapa de expansión en el mercado de las telecomunicaciones, WIN Negocios ingresa al sector PYME con una importante alianza con la empresa global Palo Alto Networks. Esta oferta está diseñada para llevar soluciones de clase mundial, de ciberseguridad y conectividad, que utilizan las grandes compañías y hacerlas accesibles a las medianas empresas del país.

"Detectamos que hay un importante mercado de empresas medianas y pequeñas que no tenían una oferta adecuada en ciberseguridad y practicidad. Pensando en ellas es que nos propusimos acercarles una oferta de valor que les permita avanzar y ser más eficientes”, señaló Marcelo Malone, Director de la Unidad WIN Negocios.

Entre sus servicios, la nueva marca dirigida a los negocios del país ofrecerá paquetes de soluciones que incluyen: conectividad con 100% fibra óptica, soporte técnico 24/7, conectividad wifi mesh, IP pública fija y seguridad virtualizada con Palo Alto Networks.

"Con esta nueva propuesta para el mercado empresarial en el país, tenemos como objetivo alcanzar a 20,000 clientes antes de diciembre de 2024. Sabemos que es un mercado competitivo, por lo que hemos buscado diferenciarnos al ofrecer soluciones de clase mundial a un precio justo", mencionó Malone.

Democratizando la ciberseguridad

La incorporación de los servicios de Palo Alto Networks en los paquetes de soluciones de WIN Negocios comprende diversas soluciones de seguridad perimetral brindadas desde la infraestructura de WIN. Esto permite que el sistema detecte y evite posibles amenazas de robo de datos o de ataques de intrusión.

"La ciberseguridad es un tema importante que no se resuelve solo con un antivirus. Los ataques de ransomware en LATAM aumentaron un 38% en el último año, según Unit 42, la Unidad de Inteligencia e Investigación de Amenazas de Palo Alto Networks. Es por eso que la alianza con WIN nos permite llegar a más empresas en el país, la seguridad no debe ser exclusiva ni inalcanzable, queremos poner la mejor ciberseguridad al alcance de todos, agregó Kenneth Tovar Roca, Country Manager de Palo Alto Networks para Perú y Bolivia.

Además, la alianza con Palo Alto Networks permitirá a WIN Negocios ofrecer servicios con Firewalls de próxima generación para proteger el perímetro de Internet de las organizaciones, redes internas, sucursales y/u oficinas remotas. Es decir, la disminución de amenazas con este servicio es inmediata.

“A veces, los empresarios medianos piensan que no serán víctimas de un ciberataque. Sin embargo, lo que no saben es que este descuido puede poner en riesgo la economía de las empresas, sin importar su tamaño y generando grandes pérdidas económicas .Los ataques no solo son dirigidos, existen también ataques masivos, sin una víctima en particular o mejor dicho con muchas víctimas afectadas masivamente. Un software que ataca de manera aleatoria a todas las IP que encuentra en su camino. Para nosotros, tener a una empresa líder mundial como aliado, como Palo Alto, es garantizar la seguridad de los negocios en el Perú”, comentó el Director de la Unidad WIN Negocios.

Finalmente, es necesario destacar que la oferta con la que WIN Negocios entra en el mercado se adapta al usuario y se gestiona a través de la nube privada propia de WIN, ya que los equipos de Palo Alto Networks se encuentran en el Data Center de WIN Negocios, de forma que los clientes no necesitan invertir en costosos equipo, pero sí obtienen el beneficio que necesitan, lo que representa ahorro y eficiencia para el empresario usuario.