CEOs se enfocan en ecosistemas en la era de la IA generativa

Las organizaciones que invierten en los ecosistemas logran una tasa de crecimiento de ingresos del 40%.

Redacción T21 / 13.12.2023 / 10:33 pm

A lo largo del tiempo se ha demostrado que la innovación es un esfuerzo de equipo y que ninguna organización puede impulsar un cambio significativo por sí sola, requiere alianzas abiertas y colaborativas. Esto es especialmente cierto en la era de la Inteligencis Artificial generativa (IAG), que está disrumpiendo rápidamente los negocios y la sociedad, obligando a los líderes a repensar sus ideas, planes y estrategias en tiempo real. Por eso, en el panorama empresarial actual, trabajar con el ecosistema es esencial.

De acuerdo con el nuevo estudio del IBM Institute for Business Value, “The CEO’s guide to generative AI – Open Innovation and Ecosystems”, una gran parte de los ejecutivos encuestados a nivel global dicen que la IA generativa mejorará en gran medida la colaboración con sus socios comerciales en términos de innovación; sin embargo, solo 39% de las organizaciones están implementando u operando actualmente la IA generativa para la innovación y la investigación.

Del conocimiento a la acción

El estudio analiza cómo aprovechar la innovación del ecosistema para una mayor escala e impacto. Además, establece tres cosas que todo líder debe saber a medida que la IAG transforma la colaboración:

La IA generativa reinventa la innovación: la IA Generativa no es un instrumento más en la caja de herramientas, es todo el taller, y permitirá mejorar la automatización de tareas, toma de decisiones comerciales y planeación de futuras disrupciones, una oportunidad para no desaprovechar. La innovación del ecosistema se convertirá en la nueva normalidad: trabajar con un ecosistema en el que los proveedores de soluciones y servicios combinan sus habilidades y capacidades para ofrecer resultados estratégicos, será la base para lograr verdaderas transformaciones. Las colaboraciones del pasado pueden no ser adecuadas para el futuro: el momento de la IAG es una oportunidad para reevaluar alianzas y alinear al ecosistema en torno a valores y estándares compartidos. Además, de definir las ventajas competitivas, y cómo capturarán su valor.

El estudio también identificó tres cosas que todo líder debe hacer ahora mismo:

Innovar con IA generativa: es esencial usar la IA generativa para despertar la creatividad y mejorar la colaboración a lo largo del ciclo de innovación. Además, para plantear hipótesis, probar y ajustar cómo se aplica la IAG a la innovación de manera controlada, midiendo para mostrar su valor. Preparar a las organizaciones para trabajos de mayor valor: es clave impulsar la innovación desarrollando mecanismos claros de gobernanza de los datos que aseguren la transparencia y la confianza, y faciliten el intercambio de datos con e ecosistema. Reevaluar el estado de la relación: es fundamental evaluar si se cuenta con los socios adecuados y su nivel de profundidad en las tecnologías para impulsar la innovación y la experiencia del cliente. Y, mirar alianzas que permitan una rápida adaptación y acceso a una amplia gama de capacidades.

Aunque la IAG ha creado nuevas posibilidades, las colaboraciones exitosas tienen que ver con la calidad, no solo con la cantidad. Los CEOs deben ser selectivos a la hora de crear alianzas y priorizar aquellas que aceleren la innovación, manteniendo al mismo tiempo la transparencia y la confianza. Adoptar la innovación del ecosistema de la mano de expertos dará como resultado una innovación más rápida, escalable e impactante.

Las organizaciones que invierten en los ecosistemas logran una tasa de crecimiento de ingresos del 40%. Y estas inversiones podrían volverse aún más relevantes en la era de la IA generativa. Para ver la guía completa, visite: https://ibm.co/40HCjAw