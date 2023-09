Un cerebro digital de Huawei para las redes empresariales

A medida que la transformación digital gana impulso, los servicios empresariales se desarrollan rápidamente y las redes crecen drásticamente tanto en escala como en complejidad.

Redacción T21 / 09.09.2023 / 6:29 pm

El mapa digital de las redes iMaster NCE de Huawei, un cerebro digital para las redes empresariales, se presentó en la parada en América Latina del evento Huawei Network Summit 2023. Cuenta con visibilidad de toda la red, rápida localización y demarcación de fallos en minutos y garantía de la experiencia óptima de conexión a las redes en tiempo real, para facilitar la transformación digital de las empresas y hacer que la gestión de las redes sea más fácil que nunca.

Previo a la llegada de la era digital, dependíamos de nuestra propia experiencia y memoria para seleccionar una ruta a un destino. Este enfoque consumía demasiado tiempo y recursos de trabajo porque no podíamos conocer la situación en tiempo real de cada ruta y debíamos ajustar la ruta de manera temporal en caso de un cierre de ruta o tráfico en exceso. Todo esto es cosa del pasado gracias a este mapa de navegación. Convierte el mapa geográfico estático convencional en un mapa digital dinámico y en tiempo real. Con él, podemos obtener los datos más recientes de tráfico en tiempo real, como la información sobre congestiones de tráfico y cierre de rutas para mejorar nuestra experiencia de viaje.

Las empresas aceleran el ritmo para volverse interconectadas, digitales e inteligentes. Como base de la infraestructura digital, la conectividad de las redes juega un papel cada vez más importante para promover la transformación digital en todas las industrias. Probablemente para 2030 la cantidad total de conexiones a nivel global alcance los 200 mil millones, conforme las redes sigan su evolución de conectar a decenas de miles de millones de personas a conectar cientos de miles de millones de cosas. Los nuevos servicios, como la interacción humano-máquina de próxima generación, la integración de vivienda y transporte, la interconexión industrial y el cómputo con inteligencia artificial incrementan nuevos requerimientos para las conexiones de las redes. Para seguir el ritmo, se debe desarrollar la red para ser inteligente y automática y que cuente con inteligencia nativa, visibilidad holográfica, experiencia determinística, alta seguridad y confiabilidad y detección integrada.

A medida que la transformación digital gana impulso, los servicios empresariales se desarrollan rápidamente y las redes crecen drásticamente tanto en escala como en complejidad. Sin embargo, no existe un incremento que corresponda con la cantidad de personal para las operaciones y mantenimiento (O&M) de las redes, lo que también representa un aumento en las tareas para este personal. Por si fuera poco, no hay una visualización unificada que pueda mostrar de manera centralizada el estado de las redes empresariales, lo que genera una experiencia de redes deficiente, numerosas quejas sobre fallos en la red y una baja eficiencia en la rectificación de fallos, y, de este modo, se entorpece el ritmo de la transformación digital de las empresas.

Es en este tipo de contextos donde se debe integrar el mapa digital de las redes de Huawei. Distinto a la topología de redes estática convencional, se trata de un mapa de redes dinámico, en tiempo real y de alta definición (HD). Basado en el sistema de control y gestión de redes de conducción autónoma de Huawei —iMaster NCE—, el mapa digital de redes utiliza un sinnúmero de tecnologías clave como motor de procesamiento de big data, inteligencia artificial (IA), algoritmos de búsqueda, simulación de rutas y algoritmos de verificación para proporcionara abundantes capacidades, como visibilidad multidimensional de las redes, navegación de rutas, búsqueda y posicionamiento, garantía determinística de la experiencia de aplicaciones, visibilidad en tiempo real de la calidad de las redes, rápida localización y demarcación de fallos y autorreparación. Con todos estos elementos, los clientes pueden trasladar el modo de O&M de las redes de tareas de O&M basadas en una topología estática a tareas dinámicas, basadas en un mapa digital en alta definición. Con este nuevo modo, el mapa digital de las redes muestra de manera intuitiva el estado de la red en tiempo real, lo que maximiza la eficiencia en las tareas de O&M de las redes.

El mapa digital de las redes iMaster NCE de Huawei se destaca gracias a la visibilidad de las redes en un mapa, la demarcación de fallos en un segundo y la optimización de redes en un clic para los dominios de redes de campus, centros de datos y redes de área amplia (WAN).

En el dominio de las redes de campus, gracias a que aprovecha un mapa digital de redes en cuatro dimensiones, iMaster NCE ofrece una plataforma de gestión de redes que integra las funciones de análisis, control y gestión para todos los escenarios, incluso los campus de sedes centrales empresariales, campus de producción y espacios de oficinas de sucursales.

Visibilidad de la red en un mapa: las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, tienen múltiples redes separadas, como las redes cableadas, inalámbricas y de sucursales. La gestión de tales redes es sumamente compleja y el despliegue de un nuevo sitio toma demasiado tiempo. El iMaster NCE de Huawei puede gestionar de manera centralizada hasta 200,000 elementos de red (NE) en toda la red de campus, para abarcar las redes cableadas, inalámbricas y de sucursales y también puede completar la preconfiguración de las redes de sucursales en apenas 5 minutos. Además, el mapa digital puede mostrar de manera intuitiva la experiencia de redes en cuatro dimensiones (NE, usuario, terminales y aplicaciones), para facilitar la localización de la causa raíz en un solo clic.

Demarcación de fallas en un segundo: dado que TI y TO convergen, los límites de las redes de campus empresariales para la manufactura de gran tamaño se vuelven confusas. El 85% de los riesgos de seguridad ocurren a través de las terminales, en especial accesos no autorizados a terminales, que amenazan la seguridad de las redes empresariales. El mapa digital iMaster NCE de Huawei implementa de manera única una identificación inteligente de los números masivos de las terminales de Internet de las cosas (IoT) y puede relacionar de manera automática las políticas de control de acceso, detectar de manera rápida y precisa locaciones con accesos no autorizados y aislar las terminales anómalas.

Optimización de la red en un clic: a nivel global, los servicios de audio y video empresariales se incrementan 30 % año con año; sin embargo, la experiencia de videoconferencias sigue siendo deficiente y el índice de quejas VIP es alto. Las funciones de mapa digital y medición de flujo en banda logran de forma única la medición de la experiencia de las aplicaciones clave de extremo a extremo, y abarcan la interfaz aérea inalámbrica y la red cableada. También pueden localizar y demarcar rápidamente las fallas en función de las dimensiones temporal y espacial y realizar una optimización inteligente en tiempo real, para garantizar la máxima experiencia de los videos y los usuarios VIP de extremo a extremo.

En el dominio de los centros de datos, el mapa digital de las redes elimina la incapacidad de las O&M convencionales de detectar cambios en los servicios. Implementa una navegación y posicionamiento orientados a los servicios el mundo de las redes, para acelerar la transformación digital de las redes de centros de datos.

Visibilidad de la red en un mapa: de manera típica, coexisten más de 20 sistemas de O&M en una red de centros de datos con múltiples nubes y múltiples proveedores, lo que conduce a una gestión fragmentada de las distintas particiones de la red y tareas de O&M separadas de las redes y las aplicaciones. El mapa digital de las redes de Huawei utiliza plug-ins de integración de ecosistemas para estandarizar las estructuras de datos y llevar a cabo un modelado digital basada en datos multidimensionales como el tráfico, topologías y configuraciones de las redes, para mejorar la precisión de la topología de menos de 60 % a más de 99 %. Además, el mapa puede mostrar de manera dinámica e intuitiva las asignaciones multidimensionales y reenviar rutas entre aplicaciones, redes y servicios.

Demarcación de fallas en un segundo: en el modo convencional de las tareas de O&M, los problemas de las redes y los servicios se resuelven de manera separada, pues carecen de una visión unificada. Además, el despliegue del monitoreo de rendimiento de la red (NPM) es costoso y los indicadores de la capa del dispositivo son invisibles, lo que genera una resolución de problemas lenta y compleja. Esta situación no satisface los requerimientos de las supervisiones financieras. Al aprovechar la capacidad xFlow (análisis inteligente de todo el flujo), el mapa digital de redes adopta un sinnúmero de tecnologías de análisis como ERSPAN, puerto espejo e IFIT para habilitar la gestión unificada de más de 140 aplicaciones e indicadores de rendimiento de la red (dos veces más que el promedio de la industria), diagnóstico de flujo salto a salto (hop-by-hop) a través de nubes y proveedores y rastreo y comprobación de paquetes sin procesar; y de este modo se construye una plataforma de O&M unificada para dispositivos, redes y aplicaciones. Con ello se consigue un cambio orientado al futuro, que pasa de las tareas de O&M centradas en los dispositivos de red a las tareas de O&M inteligentes centradas en la experiencia de las aplicaciones.

Optimización de la red en un clic: a medida que los centros de datos evolucionan de una potencia de procesamiento única a potencias de procesamiento diversificadas, la cantidad de tareas de formación de IA aumenta drásticamente. Los flujos de formación de IA se caracterizan por una pequeña cantidad de flujos, pero un gran volumen de datos por flujo. El algoritmo hash convencional es extremadamente propenso al desequilibrio de carga. En consecuencia, el rendimiento efectivo de la red es de apenas el 50 %. Orientado a escenarios en los que un gran número de tenants comparten clústeres y cada clúster tiene 1000/10,000 GPU/NPU, el mapa digital de las redes utiliza el algoritmo de equilibrio de carga a escala de red 2.0 (NSLB 2.0) para optimizar la carga de red, lo que aumenta el rendimiento de toda la red al 98 % y mejora la eficiencia del entrenamiento de IA en un 20 %.

En el dominio de WAN, el mapa digital de la red ofrece visibilidad en tiempo real en el estado y rendimiento de la red, y puede hacer juicios y tomar decisiones confiables basadas en los datos de red que cambian de manera dinámica, pues implementan el equilibrio automático de cargas del tráfico de las redes y la garantía de servicios diferenciados. Todos estos elementos contribuyen para que los clientes creen un cimiento digital para las redes autónomas y, de este modo, estimulan el potencial de crecimiento de los servicios de líneas privadas y aceleran la monetización de la actualización de paquetes de líneas privadas premium.

Visibilidad de la red en un mapa: el mapa digital de las redes recopila una cantidad masiva de datos clave de la red en tiempo real. Estos datos incluyen tráfico de las redes y utilización de ancho de banda, índice de pérdida de paquetes y retraso de enlaces y configuraciones de atributos y estáticas y estado de protocolo de los enlaces de capa 3. Se adopta un motor de gemelo digital con capacidades sobresalientes de solicitud, almacenamiento y procesamiento de datos para proporcionar datos de red confiables y en tiempo real mediante un modelo de datos unificado y una gobernanza de datos de aplicaciones diversificada. Con esto es posible actualizar el mapa digital en tiempo real cuando los datos de la red cambian para que los usuarios puedan detectar cambios en la red en segundos.

Demarcación de fallos en un segundo: el mapa digital de las redes proporciona una tecnología de medición de flujo en banda IFIT que puede gestionar el estado de los enlaces de toda la red en tiempo real. Cuando un enlace se congestiona, la información sobre la congestión, como la pérdida de paquetes, el retardo y fluctuación de fase, se puede enviar al mapa digital en cuestión de segundos a través de telemetría. A continuación, el mapa analiza los datos, detecta rápidamente los cambios en el rendimiento de la red y muestra los cambios en su interfaz gráfica de usuario (GUI) para orientar la programación de recursos y rectificar rápidamente los fallos. Esto puede reducir drásticamente el tiempo de localización de averías de varias horas a minutos.

Optimización de redes en un clic: el mapa digital de las redes admite la optimización automática de redes. Ofrece un procesamiento inteligente de rutas para redes a gran escala. Es decir, cuando se producen congestiones en los enlaces o los servicios son de mala calidad, el mapa puede calcular de forma centralizada rutas basadas en la latencia, el ancho de banda, la tasa de pérdida de paquetes y otros requisitos de acuerdos de nivel de servicio (SLA) diferenciados de los distintos servicios. De este modo, el mapa puede obtener las rutas que mejor se adapten a los requisitos de SLA de los servicios en tiempo real y ajustar rápidamente el tráfico del enlace congestionado a un nuevo enlace. Esto elimina la intervención manual y mejora la utilización de la red en un 30 %.

El mapa digital de las redes iMaster NCE de Huawei, un cerebro digital para las redes empresariales en el ámbito de la comunicación de redes, se destaca gracias a su visibilidad multidimensional de las redes, rápida localización y demarcación de fallos en minutos y garantía en tiempo real de una óptima experiencia de conexión a las redes, para que la gestión de las redes sea más sencilla que nunca antes y facilite la transformación digital de las empresas.