¿Cómo realizar transacciones online seguras?

Redacción T21 / 03.04.2024 / 11:41 am

De acuerdo con un estudio de Payments & Commerce Market Intelligence (PCMI), el comercio electrónico en Perú contribuye 10% al Producto Bruto Interno (PIB) del país, siendo nuestro territorio, el mercado de mayor crecimiento en Latinoamérica. Es así que se espera que para 2026 alcance los US$63 mil millones. Sin embargo, este escenario puede verse mellado si persiste la desconfianza del cliente a realizar compras en línea ante los casos de estafas, phishing y otros delitos que se cometen en la red.

Según el estudio "Consumidor Digital Peruano", el 58% de los peruanos evita comprar en línea por temor al fraude y 32% no quiere proporcionar su número de tarjeta para comprar por miedo a que le quiten sus fondos.

"Para las empresas, la compra online segura es fundamental para mantener la confianza de los clientes y proteger la reputación de la marca. La ciberseguridad debe ser una prioridad y esto implica implementar medidas como el uso de cifrado robusto, la autenticación multifactor y la capacitación continua del personal en prácticas seguras. Una inversión proactiva en seguridad cibernética es la clave para un comercio electrónico exitoso y seguro en el mundo digital de hoy”, indicó Matías Armándola, Cybersecurity Account Architect de Baufest.

Pero no todo depende de la plataforma del comercio electrónico, pues también intervienen las precauciones del comprador, que no debe dejarse atraer por promociones, ni oportunidades “únicas”, que finalmente terminen siendo un engaño. Para evitarlo, Baufest -empresa internacional de desarrollo de productos digitales que evoluciona los negocios de grandes compañías con soluciones a medida que integran la tecnología y las personas- brinda cuatro recomendaciones básicas para una experiencia de compra en línea segura.

Comprar en sitios web confiables: es preferible realizar compras en sitios web reconocidos y de confianza. Verifica que la URL comience con "https://" y que tenga un candado en la barra de direcciones, lo que indica una conexión segura. Evita sitios web desconocidos o sospechosos que puedan ser fraudulentos.

Utilizar métodos de pago seguros: emplea tarjetas de crédito o servicios de pago en línea que ofrezcan protección al consumidor. Evita realizar pagos mediante transferencias bancarias directas o servicios poco conocidos que puedan comprometer tu información financiera.

Investigar antes de comprar: antes de realizar una compra, obtén información sobre el producto y el comerciante. Lee reseñas de otros clientes y verifica la reputación del vendedor en línea. Desconfía de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y de las personas con poca o ninguna información de contacto.

Mantener tu información segura: nunca comparta datos personales o información financiera sensible a través de correos electrónicos no solicitados o enlaces desconocidos. Mantén los dispositivos y software actualizados con las últimas medidas de seguridad y utilizar contraseñas sólidas y únicas para tus cuentas en línea. De preferencia no haga uso de una red pública, ya que su información podría ser vulnerada.

Asimismo, Matías Armándola afirmó que, si bien en la era digital las compras en línea han revolucionado la forma en que adquirimos productos y servicios, es crucial ser precavidos para evitar riesgos innecesarios.

“En el comercio electrónico, la confianza es la moneda más valiosa. Tanto las empresas como los usuarios deben tomar precauciones para proteger sus datos y garantizar transacciones seguras. La seguridad no es un lujo, es una necesidad para sostener el crecimiento y la reputación en este entorno digital en constante evolución", concluyó el especialista de Baufest.

En el escenario actual, las empresas deben abordar la compra online con una mentalidad centrada en la seguridad. Al hacerlo, no solo estarán protegiendo sus activos, sino que también fortalecerán la confianza de los clientes y garantizarán transacciones seguras y sin contratiempos. Pero estas medidas no son suficientes por si solas, por esto recomendaciones como las de Baufest funcionan como una guía para que los usuarios tengan las herramientas necesarias para realizar sus compras de manera segura y con mayor conciencia de las amenazas a las que están expuestos.