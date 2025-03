Criptomonedas en 2025: ¿Inversión segura o riesgo?

Estrategias, tendencias y consejos clave para invertir en criptomonedas con éxito en 2025.

Redacción T21 / 28.02.2025 / 11:18 am

Las opciones para ahorrar, invertir y multiplicar el dinero han aumentado en los últimos años. No solo las opciones que ofrecen los bancos tradicionales son las que prefieren los usuarios.

Con la digitalización en la economía local y la reducción de la brecha digital, han entrado al juego otras opciones como las Fintech y los ecosistemas, estos últimos en una ruta hacia una adopción mayoritaria por parte de las personas.

Aunque aún hay mucho desconocimiento de estos ecosistemas en la gran mayoría de la población, han ido encontrando mercados específicos que se benefician de la rapidez y descentralización que ofrecen. Y pueden ser una gran opción para tener en cuenta a la hora de diversificar ingresos, según lo explica Alejandro San Nicolás, consultor y profesor en la Maestría Oficial en Dirección y Gestión Financiera de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a Planeta Formación y Universidades.

Tendencias de inversión seguras y rentables para 2025

Al considerar opciones de inversión para 2025, el enfoque en criptomonedas de infraestructura es esencial. Proyectos como Solana, Avalanche y Cardano ofrecen plataformas robustas para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, presentando oportunidades significativas para los inversores. Sin embargo, es crucial evaluar la adopción y utilidad real de estas redes antes de invertir.

«Yo siempre he sido muy partidario de las blockchain de infraestructura, aunque nunca he puesto dinero en aquellas que no sean redes utilizables, fiables por los smart contracts y que se adopten de manera masiva», indica el experto de VIU.

Además, es importante monitorear el desarrollo de soluciones de segunda capa en Ethereum, como Polygon, que buscan mejorar la escalabilidad y eficiencia de la red. Estas innovaciones podrían influir en las dinámicas del mercado y ofrecer nuevas oportunidades de inversión.

Estrategias para inversores con capital limitado

Para aquellos con capital limitado, el mundo de las criptomonedas ofrece oportunidades que vale la pena revisar. Con inversiones iniciales modestas, es posible obtener rendimientos significativos mediante estrategias de trading bien informadas y disciplinadas.

Por ejemplo, una inversión de 1,000 dólares con una ganancia diaria del 5% puede generar 50 dólares diarios, lo que, reinvertido adecuadamente, puede conducir a un crecimiento exponencial del capital.

«Este es el único negocio que da rentabilidades de un 5% diario», asegura Alejandro San Nicolás. «Entonces, si eres hábil, no lo haces mal, pues si empiezas con 1,000 y ganas un 5 o un 10, ya ganas 100».

Es fundamental que los inversores novatos se eduquen adecuadamente, participando en cursos, leyendo libros especializados y, sobre todo, manteniendo la calma durante las fluctuaciones del mercado. La formación continua y la gestión emocional son clave para el éxito en este ámbito.

Buenas prácticas para nuevos inversores

La educación es la base para cualquier inversor que desee incursionar en el mundo de las criptomonedas. Participar en cursos de alto nivel, leer literatura especializada y mantenerse actualizado con las tendencias del mercado son pasos esenciales.

Además, es vital desarrollar una mentalidad resiliente para enfrentar las inevitables volatilidades del mercado sin tomar decisiones impulsivas. El experto de VIU recomienda «formación de alto nivel, cursos máster, teóricos especialmente, libros y, sobre todo, calmar el ansia cuando el mercado se vuelve duro».