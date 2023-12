Dispositivos USB-C soportan más carga y más velocidad

Los puertos USB-C son considerados como la conexión estándar actual para dispositivos Apple y Android.

Redacción T21 / 15.12.2023 / 2:57 pm

“Hoy que cada vez más variedad de equipos como celulares, tabletas, laptops, entre otros equipos que integran puertos USB tipo C por ser una de las tendencias más importantes en la conectividad para transferir datos y energía, en Tripp Lite by Eaton te recomendamos los dispositivos más funcionales que puedes obsequiar durante estas fiestas decembrinas” explica José Luis Gutiérrez, Ingeniero de Soporte Técnico de Tripp Lite by Eaton.

Cargador de pared USB-C carga rápida PD (Power Delivery) con Tecnología GaN (nitruro de galio) que genera menos calor, lo vuelve más eficiente y ahorra energía eléctrica. En un tamaño compacto y con enchufe plegable, para que lo lleves a todos lados, proporciona hasta 65 W para cargar de forma rápida y eficiente los teléfonos inteligentes, tabletas, lectores electrónicos y computadoras portátiles, entre otros.

Cargador de coche con puerto USB-C (18 W) y USB-A (12 W), de carga PD de 30 W, con cable USB-C a Lightning, que permite cargar 2 dispositivos a la vez, ya sean tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos USB-C o USB-A.

Cable Safe-IT antibacteriano USB-C a Lightning para maximizar la velocidad de carga y transmisión de datos de los dispositivos, tiene conectores y cubierta fabricada con material antibacteriano para inhibir el crecimiento de las bacterias Escherichia coli y estafilococo que ocasionan Infecciones en la garganta, en el estómago y la piel.

Barra de contactos Protec It que además de ofrecer 2 puertos de carga USB-C y 3 tomarcorrientes para cargar y proteger la computadora, escáner y diversos dispositivos móviles contra las sobretensiones y variaciones eléctricas, también cuenta con una abrazadera para sujetarse firmemente al escritorio o a la mesa.

“Cabe destacar que nuestros especialistas de Tripp Lite by Eaton diseñan dispositivos eficientes que maximizan los beneficios de las nuevas tecnologías, como en el caso de los puertos USB-C considerados como la conexión estándar actual para dispositivos Apple y Android, que alcanzan velocidades de transferencia de hasta 10Gbps y una potencia de hasta 100W que permite cargar tanto a los dispositivos móviles y pequeños como a los monitores o laptops, de manera mucho más rápida por su tecnología USB Power Delivery y además suelen durar más que los cables USB tradicionales.

“También nos enfocamos en cubrir las necesidades de conectividad de los hogares y las empresas al diseñar adaptadores y soluciones de conectividad, VGA, HDMI, DVI o DisplayPort que aseguren la compatibilidad con tus dispositivos con puerto USB-C” finaliza José Luis Gutiérrez.