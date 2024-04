Galaxy AI: ¿Cómo usar las funciones de tu smartphone?

Con el reciente anuncio de Samsung, sobre la llegada de las nuevas herramientas de Galaxy AI a más dispositivos Galaxy; los usuarios buscan conocer cómo funcionarán estas en sus móviles. Para ello, Samsung ha elaborado una serie de tutoriales para usar funciones clave de Galaxy AI que ya no son exclusivas de la serie Galaxy […].

Redacción T21 / 19.04.2024 / 12:13 pm

Con el reciente anuncio de Samsung, sobre la llegada de las nuevas herramientas de Galaxy AI a más dispositivos Galaxy; los usuarios buscan conocer cómo funcionarán estas en sus móviles. Para ello, Samsung ha elaborado una serie de tutoriales para usar funciones clave de Galaxy AI que ya no son exclusivas de la serie Galaxy S24, y que permiten mejorar la productividad desde el celular.

Un asistente personal en tus chats

Los usuarios ahora podrán tener conversaciones por chat mucho más exactas, tanto para la corrección de sus textos, como para la traducción de los mismos, gracias a las herramientas de Asistente de Notas y Escritura. Para activarlo, solo deberás ir a uno de tus chats recurrentes o nuevos y en la parte superior del teclado, seleccionar el ícono de Galaxy AI. Allí debes elegir la función que necesites para comunicarte: Traducción de chats, estilo de escritura, ortografía y gramática. ¡Eso es todo! Deja que la inteligencia artificial trabaje sobre tus mensajes.

Dile adiós a la barrera lingüística

Comunicarte en un idioma distinto ya no será un problema gracias a la inteligencia artificial de tu dispositivo Galaxy. Con la función de Live Translate puedes obtener una traducción en uno de los 13 idiomas disponibles, en tiempo real, incluso a través de mensajes. Para hacerlo, solo deberás abrir tu aplicación de llamadas e ir a ajustes. Allí deberás seleccionar la opción “traducción simultánea” y activarla. ¡Listo! Ahora solo deberás hacer la llamada que quieras y presionar en la pantalla el ícono de Galaxy AI para el asistente de llamadas.

Conoce más en el vídeo:

Busca lo que quieras al instante

Unas de las funciones más esperadas por los usuarios es Circle To Search, que permite buscar cualquier objeto o lugar con tan solo encerrarlo en un círculo. Si quieres tener mayor información de algo que está frente a ti, solo deberás tomarle una foto, activar el asistente de Google y encerrar en un círculo el objeto del cual quieres obtener detalles. Esa función puedes usarla mientras estás en un chat, navegando en una página web o revisando las redes sociales. A continuación aprende cómo hacerlo:

¿Qué equipos tendrán Galaxy AI?

Con la actualización One UI 6.1, Galaxy AI ya no será exclusivo de la serie Galaxy S24, pues también está presente en los Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5 y las tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus y Galaxy Tab S9 Ultra. Además, a principios de mayo también comenzará a implementarse en las series Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 y Galaxy Tab S8.