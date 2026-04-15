IA y negocios: Lima reúne a líderes clave en 2026

Más de 1,000 ejecutivos analizarán cómo la IA transforma industrias, modelos de negocio y decisiones estratégicas.

Redacción T21 / 15.04.2026 / 12:29 pm

El evento reunirá a más de 1,000 ejecutivos para abordar tendencias y aplicaciones de la inteligencia artificial en distintas industrias

A pocos días de su realización, el Digital & AI Summit Lima 2026, organizado por NTT DATA, se consolida como un espacio clave para conocer las principales tecnologías emergentes y cómo la inteligencia artificial potencia su uso para transformar las empresas, en un contexto donde la IA avanza a gran velocidad.

El evento, que se llevará a cabo el próximo 28 de abril en el Lima Centro de Convenciones, San Borja, reunirá a más de 1,000 líderes empresariales, ejecutivos C-level y expertos en tecnología, en una jornada enfocada en IA, Agentic AI y transformación digital.

La agenda combinará una mirada estratégica sobre las principales tendencias tecnológicas con sesiones orientadas a su aplicación en distintos sectores, abordando desde la evolución de modelos de negocio hasta el impacto de la inteligencia artificial en operaciones, experiencia del cliente y toma de decisiones.

En este contexto, líderes y expertos compartirán tendencias y experiencias que evidencian cómo estas soluciones están generando valor en distintas industrias.

Uno de los momentos más esperados será el Panel de CEOs: “Agentic AI, la nueva realidad de los negocios”, moderado por César Campos, General Manager de NTT DATA Perú, donde líderes empresariales compartirán su visión sobre el rol de la inteligencia artificial en la estrategia y competitividad de sus organizaciones.

Asimismo, el evento contará con la participación de Amandeep Khurana, experto en IA de AWS, quien abordará cómo las organizaciones están liderando la transformación hacia modelos impulsados por Agentic AI, una de las tendencias que está marcando la evolución de la inteligencia artificial.

Entre los contenidos destacados, se incluyen sesiones sobre Agentic Commerce, la evolución de Payments en la era de la IA, la transformación de los modelos operativos hacia el futuro, así como discusiones sobre ciberseguridad, industria 4.0 y el rol de la conectividad en el contexto de la inteligencia artificial.

Además, se presentarán avances relevantes para la región, como el desarrollo de LatamGPT, el primer modelo fundacional de Latinoamérica, reflejando el creciente rol de la región en el ecosistema global de inteligencia artificial.

En el sector financiero, el panel “Modernización de Core Banking: From Global Trends to Local Action” abordará cómo las tendencias globales están siendo adoptadas en la región, con foco en la evolución de plataformas críticas y la transformación del negocio bancario.

De esta manera, el Digital & AI Summit Lima 2026 busca ofrecer una visión integral que combine tendencias, estrategia y aplicación, en un espacio de intercambio entre líderes que están impulsando la agenda digital en la región.

Las inscripciones continúan abiertas, con cupos limitados.

Más información y registro en: Digital & AI Summit Lima 2026 | NTT DATA