Cuenta regresiva IFA 2023: Las novedades globales de HONOR

Redacción T21 / 29.08.2023 / 8:08 pm

Alemania será nuevamente la sede de uno de los eventos más importantes de la industria tecnológica mundial. No solo será un destino para poder conocer las novedades de las principales marcas, sino que también será un espacio en el que especialistas puedan tener entre manos dispositivos que rápidamente estarían llegando a distintos destinos. Por su lado, HONOR tendrá la importante labor de inaugurar esta cita con el discurso principal a cargo de George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd.

Dicho discurso, Unfold Tomorrow, abordará cómo la tecnología sigue marcando tendencias que influyen en todos los aspectos de nuestras vidas: nuestras elecciones no son sólo un reflejo de nuestro estilo, sino que a menudo se convierten en una expresión de nuestra identidad y de cómo decidimos vivir nuestras vidas. Desde la aparición de los smartphones plegables, la evolución de los teléfonos inteligentes ha sido asombrosa. Y lo podrás ver aquí https://www.youtube.com/watch?v=lsHkd0pRHx0, el viernes 1 de setiembre a las 3am hora Perú.

HONOR ha recorrido un largo camino con cada iteración de smartphones plegables, mostrando notables avances en diseño, funcionalidad y durabilidad. Ha llegado el momento de que los smartphones plegables salten a la palestra, utilizando la tecnología para potenciar la industria de la moda y remodelar las experiencias vitales del futuro. Con este concepto, HONOR explorará el auge de la emergente tecnología plegable y su impacto en la creatividad, así como lo que podría significar para el futuro del estilo de vida.

También se conoce, a través de los distintos videos y comunicados de la marca, que ha venido, que en este evento se presentará su nueva versión de plegable, el HONOR Magic V2, con especificaciones que sorprenderán a la industria. De este dispositivo ya se sabe que es muy ligero, gracias a un diseño que integra tecnología de última generación de batería y bisagra, con lo cual se colocará como un referente del mercado.

De esta forma, HONOR sigue demostrando su solidez y compromiso a nivel mundial, presentando lo mejor de su tecnología, resultado de la constante inversión en investigación y desarrollo que realiza la empresa y que ya ha sorprendido al Perú con la llegada de un amplio portafolio de productos, que llegaron al país, incluso antes que a otros mercados de América Latina.