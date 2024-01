Innovación y evolución de los televisores LG OLED evo

Los televisores LG OLED 2024 cuentan con un rendimiento cuatro veces mejor en la IA del procesador.

Redacción T21 / 05.01.2024 / 11:10 pm

LG Electronics (LG) presenta la gama de televisores OLED 2024, que lleva la experiencia de entretenimiento en casa a un nuevo nivel. Equipados con el último procesador de IA de la compañía, que multiplica por 4 el rendimiento de la IA, estas nuevas incorporaciones ofrecen una experiencia visual inigualable con una calidad de imagen aún más vibrante y realista.

Impulsada por un enfoque centrado en el cliente, la visión "Sync to You, Open to All" expresa el objetivo de la compañía de crear experiencias personalizadas para cada estilo de vida, con productos accesibles para todos. La plataforma inteligente webOS de LG proporciona soluciones y servicios a medida con un ecosistema ampliado que brinda mejor conectividad, entretenimiento y acceso a plataformas multimedia.

Los televisores LG SIGNATURE OLED M4 y LG OLED G4 están equipados con el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI, que mejora eficazmente la calidad de imagen y audio. Esto proporciona una mejora del 70% en el rendimiento gráfico y una velocidad de procesamiento un 30% más rápida en comparación con su predecesor.

Los nuevos televisores incorporan una mejora de la IA que utiliza un análisis preciso de la imagen a nivel de píxel para mejorar la nitidez de los objetos y los fondos que pueden parecer borrosos. Asimismo, Dynamic Tone Mapping Pro divide las imágenes en bloques y analiza las variaciones de brillo en los lugares donde la luz entra en la escena, creando imágenes con un aspecto más tridimensional.

El LG SIGNATURE OLED M4, el primer televisor del mundo con transmisión inalámbrica de video y audio hasta 4K 144 Hz, ahora está disponible en un nuevo tamaño de pantalla de 65 pulgadas y ofrece un rendimiento superior con detalles precisos y una elevada sensación de inmersión.

Además de ofrecer una impecable calidad de imagen, las funciones AI Sound Pro aprovechan el sonido envolvente 11.1.2 virtual de los altavoces integrados para crear el entorno perfecto. La tecnología AI también separa eficazmente las voces de la banda sonora para mejorar la claridad de los diálogos, y eleva el audio como si estuviera emanando de forma natural desde el centro de la pantalla.

Los últimos modelos OLED evo de LG ganan aún más credibilidad por su nítida calidad de imagen con la certificación ClearMR1 de la Asociación de Estándares de Electrónica de Video (VESA).

La reputación de LG OLED TV como un televisor gamer se respalda con los últimos modelos que presentan varias ventajas para juegos, incluida una impresionante frecuencia de actualización 4K de 144 Hz2 y funciones HDMI 2.1. Estos televisores también incluyen Game Optimizer, que permite a los jugadores cambiar fácilmente entre los preajustes de pantalla, y son compatibles con NVIDIA G-SYNC® y AMD FreeSync para eliminar el tearing que rompe la inmersión.

LG eleva aún más la experiencia en casa con una personalización versátil. Utilizando la última versión de webOS, los usuarios pueden crear hasta 10 perfiles individuales para adaptar la experiencia. Los últimos televisores inteligentes de LG pueden incluso reconocer las voces de los usuarios.

Con el programa webOS Re:New3, LG ofrece la última actualización de webOS en modelos 2022 OLED TV y 2022 QNED Mini LED 8K y, en el futuro, se extenderá también a más productos LG TV en todo el mundo.

Los televisores LG OLED y QNED TVs4 se emparejan con las barras de sonido LG a través de WOWCAST Built-in, lo que resulta en una calidad de audio superior. WOW Orchestra crea una inmersión de audio tridimensional, con los altavoces integrados del televisor y la barra de sonido trabajando en armonía para presentar un sistema de audio unificado.

Para mejorar la experiencia de usuario de las personas con capacidades diferentes, los televisores LG ofrecen una amplia gama de funciones en la sección Accesibilidad. Además, los tutoriales de control remoto y los servicios de chatbot ayudan a los usuarios a acceder a los servicios con solo su voz.

Los visitantes de CES 2024 tendrán la oportunidad de explorar las últimas innovaciones y logros de LG del 9 al 12 de enero en el booth #16008 de Las Vegas Convention Center.