Movistar TV incorpora a Disney+ y Star+ a su oferta

Desde el 1 de julio, todos los clientes de Movistar TV tienen acceso a las plataformas de streaming Disney+ y Star+ sin costo adicional.

Redacción T21 / 03.07.2023 / 3:25 pm

Movistar anunció que ha firmado un acuerdo con The Walt Disney Company Latin America para reforzar su propuesta de entretenimiento a través de la incorporación de Combo+ a su oferta. A partir del 1 de julio, todos los clientes de Movistar TV tienen acceso a Disney+ y Star+ sin costo adicional, beneficio que estará disponible inicialmente por 18 meses y que les permitirá disfrutar los contenidos en ambas plataformas, independientes entre sí, con entretenimiento para todas las edades.

“En Movistar estamos comprometidos con brindar la mejor experiencia de entretenimiento multiplataforma a nuestros clientes. A nuestra apuesta por contenidos nacionales exclusivos y diferenciales se suman ahora los servicios de streaming de The Walt Disney Company Latin America, el actor más relevante de contenidos deportivos y de entretenimiento a nivel internacional”, señaló José Antonio Cassinelli, Director del Segmento B2C de Movistar.

Para conocer más información sobre este beneficio que inició el 1 de julio ingresar a: https://www.movistar.com.pe/disney-plus

Lo mejor del contenido de entretenimiento y deportivo internacional

A través de Disney+, los suscriptores pueden disfrutar de películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, incluyendo estrenos recientes como ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA y AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA; series esperadas y aclamadas como “Star Wars: The Mandalorian” y “Sin Límites con Chris Hemsworth”; especiales como “Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)” y producciones originales latinoamericanas como “Disney Entrelazados”, cuya segunda temporada ya está disponible, y “FreeKs”, que estrena globalmente el 28 de junio.

Por otro lado, Star+ ofrece acceso a las audiencias a contenido deportivo en vivo con la calidad de producción e imagen de ESPN, que incluye partidos de las ligas de fútbol más importantes del mundo y local, el tenis de los Grand Slam, ESPN Knockout con lo mejor del boxeo y UFC, el baloncesto de la NBA, maratones en las grandes ciudades, ciclismo, deporte motor, rugby y golf, más destacados shows con auténticos especialistas. A su vez, pueden encontrar series como “Grey’s Anatomy”; comedias animadas como “Los Simpson”; películas taquilleras como IMPERIO DE LUZ; la transmisión en vivo de eventos de música y culturales; y una creciente colección de producciones originales de Star desarrolladas íntegramente en la región como “Planners”, “Diciembre 2001” y “Los Protectores”, cuya segunda temporada estrena el 25 de junio.

Ambas plataformas, Disney+ y Star+, permiten ver sus contenidos en hasta cuatro dispositivos simultáneos, la creación de hasta siete perfiles y descargas de contenido bajo demanda o VOD (películas, series, contenido infantil, entre otros) en dispositivos móviles.

Para acceder al beneficio, el titular del servicio de TV deberá descargar e ingresar al app Mi Movistar para activar su membresía y seguir los siguientes pasos:

Ingresar al app Mi Movistar. Pulsar: Activa Disney+ y Star+ Leer, aceptar las condiciones y darle clic a: Enviar código. Llegará al e-mail registrado un código de 4 dígitos, ingresarlo y darle clic en: Activar. Hasta aquí, se activó el beneficio. Ahora hace falta crear una cuenta para Disney+ y Star+. Para acceder a Star+, darle clic a: Crear mi cuenta Colocar el e-mail, leer y aceptar el acuerdo de suscripción y continúa. Crear una contraseña y darle clic a: Continuar. Ahora, con ese mismo e-mail y contraseña ingresar a Disney+.

Conectividad para una óptima experiencia de entretenimiento

La experiencia de entretenimiento multiplataforma es posible gracias a la apuesta de Movistar por llevar la mejor conectividad a sus clientes. En ese sentido, cuenta con una nueva red de fibra óptica con la mayor cantidad de clientes del país, que permite descargas de alta velocidad hasta 20 veces más que el promedio del mercado para disfrutar en simultáneo y desde varios dispositivos, contenidos como series y películas bajo demanda, eventos en vivo por streaming, videojuegos, entre otros.

“La nueva propuesta de valor de Movistar TV nos posiciona como el operador con la oferta de contenidos más completa y potente del mercado, que incluye tanto la televisión lineal, el acceso sin costo adicional a los servicios de streaming Disney+, Star+, así como también plataforma Movistar TV App, cuyo uso se soporta en nuestra nueva red de fibra óptica”, añadió José Antonio Cassinelli, de Movistar.

A través del acuerdo anunciado con The Walt Disney Company Latin America, Movistar TV refuerza su compromiso con brindar la mejor y más completa propuesta de entretenimiento a sus clientes, que incluye la mejor oferta de contenidos nacional e internacional soportada por la mayor y más potente red de Fibra Óptica del país.