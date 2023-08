NTT DATA lanza su hub de IA generativa para Latinoamérica

Se trata de un centro especializado que concentra talento, conocimiento de negocios y experiencia para apoyar a los clientes en la adopción concreta y con alto valor agregado de soluciones basadas en esta tecnología.

Redacción T21 / 27.08.2023 / 7:47 pm

NTT DATA Americas lanzó su hub de IA generativa: un centro especializado que concentra un grupo de expertos dedicados de manera exclusiva a investigar las últimas innovaciones, definir las mejores prácticas y trabajar junto a los clientes en la creación de soluciones que habiliten usos innovadores y estratégicos de esta tecnología.

Hasta el momento, el hub desarrolló más de 20 casos de uso concretos para clientes estratégicos de diferentes segmentos, incluyendo banca, telecomunicaciones e industria.

En simultáneo, los especialistas del hub realizan investigaciones y pruebas para crear productos y servicios que se ofrecerán al mercado o que se aplicarán internamente en NTT DATA. Entre los múltiples usos potenciales de la IA generativa en los que se está trabajando, destacan tres áreas: servicio al cliente, automatización de procesos y generación de contenido.

Por ejemplo, se ha implementado una solución para facilitar a un asistente de call center el acceso a la información que necesita para entregar un servicio de calidad y encontrar las mejores respuestas más rápidamente, agilizando el proceso y mejorando la satisfacción del cliente.

En el campo de la generación de contenido, se utiliza para la creación y automatización de textos e imágenes de las campañas de marketing, incluyendo la idea creativa, la elección del tono -más personal, más promocional-, el canal de comunicación, el foco -en un producto en particular o no- y el tamaño del texto, entre otros puntos. Particularmente, durante unas pruebas con una telco, ocurrió un hecho curioso: la IA creó campañas con nuevos productos que esta empresa no ofrecía, pero que tenían sentido en función de la idea creativa de la campaña y potencial para ser comercializados.

El hub también está dedicado a la automatización de tareas relacionadas a ingeniería de software, con resultados que indican oportunidades de reducción de costos y mejoras en la eficiencia de hasta aproximadamente 40%.

“El objetivo del centro es salir de la teoría y crear entregables reales que aporten valor inmediato a las empresas”, señaló Evandro Armelin, socio de NTT DATA Brasil.

“Conectamos a los clientes con las posibilidades concretas que ofrece esta tecnología para generar mejores experiencias, desarrollar nuevos modelos de negocios o incrementar la rentabilidad”, explicó.

Por su parte, Jose Zollner, Head Data & Analytics NTT DATA Perú, menciona “Esta es una tecnología que puede ser profundamente transformadora en la capacidad de ofrecer nuevas formas de comunicación a clientes finales y nuevas formas de hacer más eficiente la operación, pero la llave de esa transformación no está en la tecnología per se, si no en lograr una integración de la IA con los procesos y tecnologías actuales, esfuerzo en el que estamos enfocados para nuestros clientes con este HUB.”

El hub está conformado por profesionales de diferentes países de la región y tiene como objetivo poner en contacto a las empresas con el poder transformador de la IA generativa.