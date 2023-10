Nuevas impresoras Epson WorkForce para empresas peruanas

La serie WorkForce Enterprise AM incluye los modelos multifuncionales a color AM-C4000, AM-C5000 y AM-C6000 está orientada a grandes organizaciones.

Redacción T21 / 11.10.2023 / 1:42 am

Epson presentó su nuevo portafolio de impresoras para empresas con dos series: WorkForce Enterprise AM (AM-C4000, AM-C5000 y AM-C6000) dirigida a grandes organizaciones y la serie WorkForce Pro WF-C5000 para profesionales emprendedores y/o startups.

Bajo el concepto de Simple, Smart and Clean, este nuevo portafolio de impresoras de inyección de tinta reúne tres características que las diferencia frente a la tecnología láser:

Simple. Su diseño reemplazó todas las partes complejas de una impresora láser, como el revelador, fusor y unidad de transferencia por solo un chip: la base de nuestro cabezal PrecisionCore. Esta simplicidad implica menor mantenimiento, menor gasto en partes que se deben reemplazar luego de cierto uso.

Smart. Permite escalabilidad ya que, a través de distintas configuraciones, obtenemos mayores prestaciones como incremento de velocidad y mejor calidad de imagen. Así, nuestra versátil tecnología puede ser usada en diversos equipos de oficina, como en multifuncionales de alta velocidad (de 100 páginas por minuto) con 36 chips, y equipos de alta producción que requieren mayor velocidad, así como etiquetadoras que utiliza 66 chips.

Clean. Basado en el uso de materiales piezoeléctricos, que requieren pequeños voltajes para obtener la eyección de la tinta por presión, el cabezal PrecisionCore funciona en frío. Así, el uso de electricidad es extremadamente bajo, logrando hasta un 80% de ahorro de energía en comparación de otras tecnologías de tinta (proceso termal), y de la tecnología láser.

De igual forma, las impresoras WorkForce utilizan tintas de pigmento DURABrite Ultra que son resistentes al agua, las manchas y la decoloración.

“Nuestra línea de impresoras WorkForce para empresas han sido diseñadas para grupos y áreas de trabajo de todo tamaño. Impulsadas por la avanzada tecnología de impresión PrecisionCore, este portafolio prioriza la eficiencia energética en diseños compactos que brindan mejores impresiones con un bajo consumo de energía” resaltó Álvaro Vargas - Head of Commercial para Epson.

WorkForce Enterprise AM: mayor productividad con menor consumo energético

Diseñada para aumentar la productividad de las organizaciones, la serie de impresoras multifunción de tinta WorkForce Enterprise AM, que incluye los modelos AM - C4000, AM - C5000 y AM - C6000, ofrece una salida rápida de la primera página sin tiempo de espera de calentamiento a comparación de las impresoras láser, gracias a la tecnología PrecisionCore® de Epson.

Dependiendo del modelo, esta serie consume entre 45% y 65% menos energía en comparación con una impresora láser

Una vez en marcha, tienen una velocidad de impresión que va desde las 40 hojas por minuto y un volumen recomendado de impresión mensual entre 6,000 hasta 60,000 hojas, dependiendo del modelo.

En cuanto a capacidad, la serie es compatible con una amplia gama de accesorios de soporte que permiten incrementar su almacenamiento de papel hasta 5,150 hojas en todos los modelos.

Serie de impresoras WorkForce Pro WF-C5000: rápida impresión a color a bajo costo

Esta serie de impresoras y equipos multifunción es perfecta para empresas de cualquier tamaño que desean aumentar su productividad y reducir costos operativos, reduciendo al mínimo su impacto medioambiental gracias la tecnología de impresión PrecisionCore®.

De esta forma, imprime una sola página en menos de 5 segundos, ofreciendo el mejor tiempo de impresión en comparación con otros modelos láser equivalentes. Además, incluye un innovador sistema de paquetes de tinta reemplazable, que minimiza las intervenciones, permitiendo ahorrar hasta un 25% en tinta en comparación de una impresora láser. Además, puede imprimir hasta 5,000 páginas a color o 10,000 páginas en blanco y negro.

Diseñada para lugares de trabajo modernos y móviles, se pueden operar desde el teléfono móvil o tablet, gracias a su conectividad inalámbrica. También pueden conectarse vía Ethernet y PCL/PS.

Los equipos ya se encuentran a la venta a través de los canales oficiales de venta de Epson.