El nuevo Lenovo Legion Go y sus accesorios

El nuevo Lenovo Legion Go lleva la potencia de los juegos de PC con Windows a un formato móvil portátil, impulsado por los procesadores AMD Ryzen de la serie Z1, que dan vida a los juegos en su pantalla Lenovo PureSight Gaming de 8.8 pulgadas.

Redacción T21 / 01.09.2023 / 6:54 pm

Lenovo presenta el Lenovo Legio Go, el primer dispositivo de juegos para Windows de la compañía, diseñado para brindar a los jugadores más libertad para jugar como quieran y donde quieran. El Lenovo Legion Go está diseñado para jugadores que no aceptan menos que especificaciones y visuales de primer nivel en su dispositivo portátil. Junto con las nuevas Lenovo Legion Glasses equipadas con micro-OLED y los nuevos auriculares Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear, la presentación del Lenovo Legion Go representa una expansión significativa del ecosistema de dispositivos, monitores, accesorios, software y servicios de Lenovo Legion que permiten a los jugadores sumergirse por completo en sus juegos.

"Estamos muy orgullosos de que Lenovo Legion se haya convertido en una marca de referencia para los jugadores de todo el mundo, a través del éxito y la popularidad de nuestras laptops, PCs de torre, monitores y accesorios. Al observar el panorama de los juegos, vemos que los jugadores son un grupo versátil y variado, y Lenovo Legion se esfuerza por proporcionar soluciones que se adapten a ellos", dijo Jun Ouyang, vicepresidente y director general del Segmento de Negocios de Consumo, Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo. "Con esto en mente, comenzamos a diseñar el Lenovo Legion Go hace más de dos años para empoderar a los jugadores de todo el mundo a jugar a su manera. Con la introducción del Lenovo Legion Go, estamos emocionados de expandir nuestro ecosistema de juegos Lenovo Legion con un dispositivo que permite a los jugadores, literalmente, jugar en movimiento".

Conocida por ofrecer innovación técnica que brinda flexibilidad y libertad de elección a sus fanáticos de los juegos en todo el mundo, Lenovo agrega Legion Go como la última incorporación a su ecosistema de juegos que incluye PCs, accesorios, software y servicios, empoderando a los usuarios para que jueguen a su manera. Con un procesador AMD Ryzen Z1 Extreme de hasta AMD RNDA™ Graphics y tecnología de gestión de energía inteligente, el Lenovo Legion Go ejecuta Windows 11 y ofrece una potente combinación de rendimiento gráfico similar a las consolas que da vida a los juegos en su impresionante pantalla de juego Lenovo PureSight de 8.8 pulgadas QHD+ 16:10, brindando a los jugadores una experiencia de pantalla más inmersiva.

Con una capacidad de brillo de hasta 500 nits y un espectro de color DCI-P3 del 97%, la pantalla también es ajustable al estilo de juego y la situación, admitiendo resoluciones desde 1600p hasta 800p, así como tasas de actualización de 144Hz y 60Hz. La pantalla táctil de 10 puntos permite un control natural e intuitivo, ya sea para desplazarse, tocar o deslizar. Lenovo Legion Go cuenta con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X (7500 MHz) con flexibilidad en la gestión de energía que brinda un rendimiento de juego óptimo y tiempos de carga más rápidos según el escenario, así como hasta 1 TB de SSD PCIe Gen4 y una ranura micro-SD que admite hasta 2 TB de almacenamiento adicional.

Toda esta potencia de juego necesita una seria potencia para funcionar, y Lenovo Legion Go la tiene. Con una batería de capacidad de 49.2 Wh, las sesiones de juego pueden durar más sin necesidad de recargar. Lenovo Legion Go también es compatible con Super Rapid Charge, lo que permite que la batería se recargue hasta un 70% en solo media hora. Cuando juegas mientras está conectado, Lenovo Legion Go incluye un modo de derivación de energía que protege la batería contra un deterioro adicional y elimina el calor normalmente producido durante la carga. La tecnología térmica Coldfront de Lenovo Legion, por supuesto, está presente en el Lenovo Legion Go, con un ventilador de polímero de cristal líquido de 79 palas que mantiene el dispositivo fresco con menos de 25 dB de ruido del ventilador en el modo silencioso cuando el silencio es esencial, mientras permite que el dispositivo alcance una potencia de 25W en el modo personalizado cuando se necesita cada bit de potencia para ganar y evita la limitación térmica durante las sesiones de juego prolongadas.

Los controladores del Lenovo Legion Go cuentan con joysticks de efecto Hall que eliminan la deriva del joystick y minimizan las zonas muertas, lo que maximiza la capacidad de respuesta y la precisión durante las intensas sesiones de juego. Otros inputs incluyen un trackpad integrado, un D-pad grande, una rueda de ratón inclinada y un total de 10 botones de hombro mapeables, disparadores y botones de agarre. La iluminación RGB está presente en el botón de encendido adornado con el icónico 'O' de Lenovo Legion que cambia de color para indicar el modo de ventilador seleccionable por el usuario, y los anillos RGB personalizables alrededor de los joysticks añaden otra capa de estilo y también actúan como un sistema de notificación para emparejar el controlador. Aún mejor, los controladores Legion TrueStrike del Lenovo Legion Go son desmontables para permitir más flexibilidad en los estilos de juego, así como habilitar el modo FPS para sesiones de juegos FPS improvisadas. El modo FPS permite que el usuario desconecte los controladores del cuerpo del Lenovo Legion Go y utilice el soporte en la parte trasera para colocarlo en una superficie. El controlador derecho desmontado se coloca en una base de controlador incluida que se conecta mediante imán, y el ojo óptico en la parte inferior del controlador permite una puntería y control más precisos necesarios durante los juegos FPS competitivos, similar al uso de un ratón.

Lenovo Legion Go cuenta con dos puertos USB Type-C para una conectividad conveniente, lo que permite a los usuarios acoplar y cargar el dispositivo mientras conectan accesorios, gracias a las funciones plug-and-play que admiten DisplayPort 1.4 y soporte Power Delivery 3.0. La conectividad se extiende a Wi-Fi 6E3 y soporte Bluetooth 5.2.

Sin embargo, el nexo de lo que conecta las muchas características asombrosas del Lenovo Legion Go es el nuevoLegion Space. Específicamente diseñado para el Lenovo Legion Go, Legion Space permite a los usuarios acceder rápidamente a todas sus plataformas de juegos y tiendas, ver todos los juegos instalados localmente e incluso comprar juegos a través de la Tienda de Juegos Legion en colaboración con Xbox Game Pass Ultimate, con una membresía gratuita de 3 meses que brinda acceso a cientos de juegos de alta calidad incluidos con cada Lenovo Legion Go, así como la tienda Gamesplanet, que ofrece descuentos importantes en juegos seleccionados para usuarios con una ID de Lenovo. Todos los lanzadores de juegos admitidos se pueden agrupar en Legion Space para que los jugadores puedan sumergirse directamente en la acción. Legion Space también permite a los usuarios ajustar rápidamente configuraciones como la resolución, la tasa de actualización, el brillo y más sobre la marcha.

Lenovo Legion Glasses: Juegos en Pantalla Grande en Cualquier Lugar

Para los jugadores en movimiento o en el sofá, Lenovo Legion Glasses ofrecen una solución más inteligente y privada para juegos y consumo de contenido en una pantalla grande, ya sea en el Lenovo Legion Go o en cualquier otro dispositivo compatible, incluyendo la mayoría de los dispositivos Windows, Android7 y macOS8con USB-C de función completa. Las Lenovo Legion Glasses son un monitor virtual avanzado y usable con tecnología de pantalla micro-OLED que ofrece una alta resolución FHD con un rango de color y contraste amplio para cada ojo y una frecuencia de actualización de 60Hz, emulando la experiencia y funcionalidad de una pantalla grande que aparece detrás de lentes que solo el usuario puede ver, y ofrece un audio de alta fidelidad a través de altavoces integrados.

Las pantallas más pequeñas pueden significar que los jugadores sacrifican la calidad de la pantalla, la comodidad y la privacidad cuando están en movimiento. Las Lenovo Legion Glasses permiten una experiencia de visualización portátil, privada y de pantalla grande para los jugadores de Legion Go al ofrecer una pantalla de alta calidad, portátil y de uso extendido.

Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones: Sonido Surround Privado

Otro complemento perfecto para los jugadores en movimiento son los nuevos auriculares Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear. Con sonido envolvente 7.1 sin necesidad de controladores, se pueden escuchar, triangulados y actuar sobre cada comando del equipo o aproximación del enemigo. Los controladores de armadura de 10 mm emiten graves apretados y potentes, así como medios y agudos equilibrados sin distorsión. Y cuando los juegos se vuelven intensos, el controlador en línea multifunción permite ajustes rápidos, mientras que la tira RGB acentuada en el controlador agrega un toque de elegancia a los auriculares y el conector USB-C asegura una conexión fluida con una multitud de dispositivos.