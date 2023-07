¿Cómo reducir la brecha entre el mundo laboral y educativo?

Con relación a la alfabetización digital en Perú, según el Ministerio de Educación (Minedu) el 55% de los docentes peruanos no posee habilidades para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el aula. A esto hay que sumarle que, hasta antes de la pandemia, el 60 % de las instituciones educativas peruanas no tenía equipamiento tecnológico adecuado y el 79 % no contaba con acceso a Internet. Postpandemia esta situación ha mejorado con el desarrollo de diferentes programas educativos, e inversiones desde distintos ámbitos y actores del ecosistema educativo, con el objetivo de reducir la brecha digital y avanzar en la innovación de los sistemas educativos.