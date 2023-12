Regala más almacenamiento para tus consolas con Kingston

Esta Navidad, regalar almacenamiento es una gran opción con Kingston Technology para cualquier amigo o familiar aficionado del gaming que busque horas de juego ilimitadas sin tener que preocuparse por falta de memoria.

Redacción T21 / 30.12.2023 / 4:04 pm

Hoy en día los videojuegos son casi una consideración obligada en el presupuesto para estas fiestas ya que tanto adultos como jóvenes y niños, son aficionados y es importante asegurar contar con el almacenamiento adecuado y necesario para garantizar horas y horas de diversión.

Las consolas de última generación como Playstation y Xbox entre otras son elegidas por decenas de millones de jugadores exigentes gracias a su extenso y atractivo catálogo de juegos, así como la gran comunidad que generan alrededor de ellas y, para que no te quedes “corto” en almacenamiento y esto te obligue a desinstalar algún título para poner otro, Kingston te sugiere distintas alternativas para aumentar la capacidad de almacenamiento dependiendo de la consola en cuestión.

Actualmente es imprescindible incrementar el almacenamiento sobre todo porque el software del sistema y otros archivos esenciales de las consolas, ya ocupan una porción de los gigabytes disponibles para almacenamiento y el resto se utiliza para el almacenamiento de juegos. Tomando en cuenta la cantidad de GB que requieren hoy en día algunos de los juegos triple A más populares como The Witcher 3: Wild Hunt (127.8 GB) Destiny 2 (139.8 GB) Cyberpunk 2077 (159.6 GB) y Call of Duty: Back Ops cold War (312.6 GB) resulta evidente que siempre es necesario tener más almacenamiento para que la biblioteca de títulos disponibles a jugar en la consola no se vea limitada por falta de memoria.

¿Cuál es la solución de memoria adecuada para tu consola?

Para algunas consolas, como PS5, se requiere un SSD con disipadores de calor para evitar la reducción de la velocidad en momentos de uso intenso. El SSD Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 es la unidad ideal para tu consola ya que proporciona un rendimiento de vanguardia en altas capacidades ideales para los gamers que buscan un rendimiento extremo. Afortunadamente, el PS5 viene con una ranura SSD M.2 para que puedas ampliar tu almacenamiento y no te quedes sin espacio. Instalar un SSD interno como el Kingston FURY Renegade es un proceso sencillo que solo requiere de un destornillador y 15 minutos.

Para jugadores de Xbox One, la consola cuenta con capacidad para añadir unidades de almacenamiento externo como las USB Serie Data Traveler Max de Kingston que cuentan con capacidades de hasta 1TB, ideal para almacenar juegos y aplicaciones o bien para los gamers más ávidos, jugadores profesionales y creadores de contenido que requieran de la máxima capacidad de almacenamiento, es posible equipar esta consola con una potente unidad de estado sólido externo SSD como es el XS1000 de Kingston que está disponible en capacidades de hasta 2TB y con velocidades de hasta con velocidades de hasta 1.050MB/seg.

Finalmente, para consolas portátiles como el Valve SteamDeck o el Nintendo Switch definitivamente la mejor solución son las tarjetas microSD ya que ambas consolas cuentan con la opción de expandir el almacenamiento. Particularmente en el Nintendo Switch es recomendable contar con alternativas para expandir el almacenamiento ya que solo viene equipado con la cantidad limitada de 32GB. Por otro lado, el SteamDeck ya cuenta con un SSD interno en el cuál se descargarán todos los títulos, pero también incluye una ranura microSD para capacidad de almacenamiento adicional, lo cual es excelente para tener la flexibilidad de aumentar el espacio en tu consola. En cualquiera de los dos casos, para Nintendo Switch o SteamDeck, Kingston recomienda la tarjeta microSD Canvas Go! Plus que tiene velocidades de lectura de 170MB/seg y velocidades de escritura de 90 MB/seg con capacidades de hasta 512GB y es una excelente opción para descargar una gran cantidad de contenido y juegos en tu dispositivo.

Esta Navidad, regalar almacenamiento es una gran opción con Kingston Technology para cualquier amigo o familiar aficionado del gaming que busque horas de juego ilimitadas sin tener que preocuparse por falta de memoria.