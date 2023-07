 Los nuevos Samsung Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5

Con un innovador formato mejorado por la nueva Bisagra Flexible para un diseño equilibrado, y funciones de cámara profesionales con la exclusiva FlexCam, la serie Galaxy Z ofrece experiencias plegables sin igual.

Redacción T21 / 26.07.2023 / 6:28 pm

Samsung presentó hoy su quinta generación de plegables Galaxy: Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5. Los formatos líderes del sector ofrecen experiencias únicas para cada usuario con diseños elegantes y compactos, innumerables opciones de personalización y un potente rendimiento. La nueva Bisagra Flexible hace posible la experiencia plegable, ofreciendo a su vez un diseño estéticamente equilibrado y sólido. Estos inigualables dispositivos plegables desbloquean extraordinarias funciones de cámara, como FlexCam, para tomar fotos desde ángulos creativos. Con un rendimiento superior y una batería optimizada alimentada por el último procesador, la serie Samsung Galaxy Z transforma lo que es posible con un smartphone, abierto o cerrado.

"Samsung está revolucionando el sector de los móviles plegables estableciendo el estándar y perfeccionando continuamente la experiencia", afirma TM Roh, Presidente y Director de MX Business, Samsung Electronics.. "Cada día, más personas eligen nuestros plegables porque ofrecen una experiencia que la gente desea y que no puede obtener en ningún otro dispositivo. Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5 son los más recientes dispositivos que demuestran nuestro compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de una tecnología innovadora."

El legado de innovación y dedicación de Samsung en la categoría de smartphones plegables ha creado dispositivos increíblemente versátiles. Con una sólida creencia en el potencial del formato plegable, junto con capacidades de I+D y fabricación de clase mundial, Samsung ha refinado y optimizado constantemente la serie Galaxy Z. Desde la creación de contenidos en la nueva Flex Window de Galaxy Z Flip5[i] hasta la multitarea fluida en Galaxy Z Fold5, esta serie de plegables Galaxy satisface y supera las necesidades distintivas de los usuarios actuales.

Además, tanto Galaxy Z Flip5 como Galaxy Z Fold5 están cuidadosamente diseñados para satisfacer las expectativas de duración. La pantalla principal está equipada con una capa amortiguadora de golpes y una parte trasera rediseñada para una visualización más sólida[ii]. Junto con la compatibilidad con IPX8[iii] , los marcos de aluminio blindado Armor Aluminum, y vidrio Corning® Gorilla®Victus®2[iv] aplicado tanto en la Flex Window como en la cubierta trasera, Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5 ofrecen la protección que esperan los consumidores, mejorada aún más con la Bisagra Flexible. Este nuevo módulo de bisagra integrada cuenta con una estructura de doble riel que amortigua los impactos externos.

Galaxy Z Flip5: La herramienta ideal de autoexpresión que cabe en el bolsillo

Galaxy Z Flip5 ofrece una experiencia plegable única y con estilo desde un dispositivo de bolsillo creado especialmente para la autoexpresión.

La nueva Flex Window, ahora 3,78 veces más grande[v] que la de la generación anterior, ofrece una amplia gama de funciones nuevas y ya disponibles. Ofrece más opciones de personalización, incluyendo relojes con información y gráficos que pueden coincidir con el diseño de la esfera de la serie Galaxy Watch6 del usuario[vi], así como elegantes marcos. Además, la nueva funda Flipsuit de Galaxy Z Flip5[vii] ofrece protección para el dispositivo con una tarjeta NFC intercambiable, para que los usuarios puedan combinar el diseño de su Flex Window y el de la funda para tener aún más opciones de personalización.

Definitivamente, Galaxy Z Flip5 ofrece más posibilidades de uso que nunca. Desde Flex Window, se puede acceder rápidamente y sin esfuerzo a información útil. Con los Widgets, los usuarios pueden consultar el tiempo, controlar la reproducción de música y escuchar su música favorita con Media Controller[viii], o ponerse al día de las últimas actualizaciones del mercado bursátil mundial con el widget Google Finance. Visualiza todos los widgets de un vistazo y cambia de uno a otro al instante con sólo pellizcar la pantalla para activar la Vista Multi Widget. Además, consulta fácilmente las notificaciones y accede a los Ajustes rápidos de Wi-Fi o Bluetooth. Sin necesidad de abrir el dispositivo, navega por el historial de llamadas para devolver las llamadas perdidas, y responde a los mensajes sobre la marcha utilizando Respuestas rápidas con un teclado QWERTY completo y visualización del historial de chat. Con un rápido deslizamiento hacia arriba en la pantalla, accede a Samsung Wallet[ix]para pagar sobre la marcha, acceder a códigos QR y cupones, así como a tarjetas de embarque, carnés de socio, llaves digitales y tarjetas de asistencia sanitaria.

Con su incomparable diseño y formato, Galaxy Z Flip5 también ofrece la experiencia de cámara más versátil en un smartphone Samsung Galaxy. Toma selfies de alta calidad con la cámara trasera gracias a la Flex Window más grande. Los usuarios pueden tomar impresionantes fotos con el modo manos libres desde ángulos creativos con FlexCam. También es rápido y sencillo ver y editar las fotos en Flex Mode[x] . Los usuarios pueden revisar, ajustar el tono de color o borrar imágenes fácilmente con la Vista Rápida de Flex Window. Al sacar una foto a un amigo, Vista Previa Dual [xi] le permite verse a sí mismo en Flex Window para que pueda hacer ajustes en tiempo real y conseguir la imagen perfecta. Los usuarios pueden conseguir una imagen fluida sobre la marcha con la estabilización de la cámara Super Steady, mientras que Auto Framing[xii] (Encuadre Automático) garantiza que nadie se quede fuera.

Galaxy Z Flip5 añade mejoras de la solución AI a la potente experiencia de la cámara, dando vida a cada foto. Da rienda suelta a tu creatividad, incluso con poca luz, con las funciones mejoradas de Nightography (Fotografía Nocturna) que optimizan las fotos y los videos en condiciones de luz ambiental. El algoritmo de procesamiento de la señal de imagen (ISP) basado en IA corrige el ruido visual que suele estropear las imágenes con poca luz, al tiempo que mejora los detalles y el tono de color. Incluso a distancia, las fotos son más nítidas con el zoom digital 10X[xiii].

Galaxy Z Fold5: Lo último en productividad con una gran pantalla

Galaxy Z Fold5, que ofrece una gran pantalla envolvente y una batería de larga duración[xiv] en el Fold (Pliegue) más fino y liviano hasta la fecha[xv], es fácil de llevar a cualquier parte, a la vez que ofrece el rendimiento más potente de la serie Galaxy Z.

Galaxy Z Fold ha sido pionero en la transformación de la productividad diaria a través de una experiencia sólida en pantalla grande, evolucionando desde Multi Ventana[xvi] y App Continuity[xvii] hasta una amplia gama de funciones que incluyen Taskbar[xviii], arrastrar y soltar, y optimización de aplicaciones de terceros. S Pen Edición Plegable[xix] presentado en la tercera generación de Fold en 2021, también se ha perfeccionado para ofrecer una experiencia de escritura superior en el Galaxy Z Fold5. Estas funciones y herramientas se unen para ofrecer una productividad potente en una pantalla grande y permitir a los usuarios completar tareas importantes desde cualquier lugar.

La Barra de Tareas mejorada permite una productividad dinámica al permitir a los usuarios cambiar rápidamente entre las aplicaciones más utilizadas. Ahora, hasta cuatro aplicaciones recientes están listas para un trabajo más eficiente. La nueva función mejorada de arrastrar y soltar con las dos manos[xx] también puede aumentar la productividad al mover contenidos entre aplicaciones y pantallas. Sólo tienes que mantener presionada una imagen en Samsung Gallery con un dedo y utilizar el otro para abrir la aplicación Samsung Notes y arrastrar y soltar la imagen. Con pop-up oculta[xxi] (ventana emergente oculta), una aplicación puede seguir ejecutándose en segundo plano, lo que permite a los usuarios ver contenidos de video a pantalla completa y chatear con amigos en una ventana emergente flotante en el lateral de la pantalla.

El nuevo[xxii] S Pen Edición Plegable[xxiii] más fino y compacto, facilita las anotaciones y las ideas en tiempo real, al tiempo que cabe más cómodamente en el bolsillo. La funda Funda S Pen Slim[xxiv] tiene casi el mismo grosor[xxv] que una funda normal para el Fold y está disponible en varios estilos y colores[xxvi] para que los usuarios puedan llevar sus S Pen con estilo.

La Pantalla Principal de 7,6 pulgadas[xxvii] ofrece una visión amplia e ininterrumpida para que los usuarios puedan disfrutar de su película favorita en formato vertical u horizontal. Además, el brillo máximo ha aumentado más de un 30%, hasta 1.750 nits[xxviii], para una experiencia de visualización óptima en exteriores, incluso bajo una luz solar intensa.

La Plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy[xxix], que ofrece a los usuarios una experiencia de juego envolvente en la pantalla más grande de los smartphones Galaxy, mejora los gráficos y utiliza IA para permitir el juego dinámico y la funcionalidad multijuego. Galaxy Z Fold5 puede soportar cómodamente sesiones maratonianas de juegos gracias a su avanzado sistema de refrigeración que disipa el calor de forma más inteligente para que haya menos retraso (lag) y no baje el rendimiento.

Un impacto positivo para el planeta

Samsung sigue demostrando su progreso hacia la visión medioambiental de la empresa y acelera las acciones que contribuyen a alcanzar sus objetivos, incluido el de lograr cero emisiones netas de carbono a finales de 2030 para la división Device eXperience.

Galaxy Z Flip5 y Fold5 incorporan[xxx] una mayor variedad de materiales reciclados[xxxi] que sus generaciones anteriores, incluyendo vidrio y aluminio reciclados antes del consumo y plásticos reciclados después del consumo, procedentes de redes de pesca desechadas, barriles de agua y botellas PET. Incluso el papel utilizado para sus cajas[xxxii] está fabricado con material 100% reciclado[xxxiii].

Estas innovaciones también se han diseñado a propósito para optimizar la longevidad. Cada dispositivo se suministra con cinco años de actualizaciones de seguridad y cuatro generaciones de mejoras del sistema operativo, lo que contribuye a prolongar el ciclo de vida del producto.

Disponibilidad

Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5 se podrán reservar en algunos mercados a partir del 26 de julio, y estarán disponibles a partir del 11 de agosto.

Galaxy Z Flip5 permite a los usuarios expresarse con colores como Menta, Grafito, Crema y Lavanda[xxxiv], así como con una gama de accesorios[xxxv] que incluye una Funda transparente, una Funda de piel ecológica con solapa, una Funda plegable y una Funda de silicona con anillo fácil de transportar para crear un aspecto más personalizado.

Galaxy Z Fold5 está disponible en Icy Blue, Phantom Black y Crema[xxxvi], junto con una variedad de fundas que ofrecen practicidad y estilo, incluyendo una Funda S Pen Slim, una Funda transparente, una Funda de piel ecológica y una Funda dura con correa [xxxvii].

Samsung se ha comprometido a dar tranquilidad a sus clientes con Samsung Care+, un servicio de asistencia para daños por accidente, reparaciones y mucho más. Los clientes pueden disfrutar de descuentos especiales o beneficios gratuitos durante los periodos de preventa[xxxviii].

