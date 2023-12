Acer presenta su laptop Swift Go 14 preparada para IA

La nueva Acer Swift Go 14 permite experiencias y capacidades aceleradas por IA complementadas por Intel AI Boost y Copilot en Windows 11.

Redacción T21 / 15.12.2023 / 1:54 pm

Acer ha anunciado hoy nuevos modelos de Acer Swift Go 14 (SFG14-72) preparados para IA y equipados con procesadores Intel Core Ultra1 que incorporan la unidad de procesamiento gráfico (GPU) Intel Arc e Intel AI Boost, su nueva unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada, para ofrecer un rendimiento informático eficiente de las cargas de trabajo de IA y experiencias inmersivas en una laptop delgada y ligera. Estudiantes, profesionales y creadores pueden aprovechar el conjunto de funciones de IA del Swift Go 14, como Acer PurifiedVoice y Acer PurifiedView para videoconferencias y herramientas de personalización en esta laptop OLED. Realizar tareas y flujos de trabajo también es más fácil en la Swift con Copilot de Microsoft en Windows 11.

"Nuestra nueva Swift Go 14 va más allá de su elegante diseño y pantalla de alta resolución, ofreciendo el último conjunto de tecnología de colaboración para apoyar una amplia variedad de funciones y estilos de vida", dijo James Lin, Director General de Laptop de Acer Inc. "Swift Go 14 es uno de los primeros dispositivos del mercado equipado con procesadores Intel Core Ultra, lo que allana el camino para mejorar el soporte de las tareas de IA generativa en más dispositivos Acer en el futuro".

Rendimiento de próxima generación con los procesadores Intel Core Ultra 7

Impulsado por hasta el nuevo procesador Intel Core Ultra 7 155H y verificado como una laptop con plataforma Intel Evo Edition, la Acer Swift Go 14 se ajusta a los requisitos de rendimiento mejorados y a características como la activación instantánea, la carga rápida y una mayor duración de la batería de hasta 12,5 horas2. Los procesadores Intel Ultra Core Serie H también vienen equipados con Intel AI Boost1 que actúa como un motor de IA dedicado - y GPU Intel Arc integrada, ofreciendo un rendimiento optimizado, experiencias inmersivas para juegos o creación de contenidos, y desbloqueando montones de recursos potenciados por IA con una eficiencia energética extrema. Gracias a Intel Unison, el PC con Windows 11 también puede emparejarse con dispositivos Android o iOS para crear una experiencia integrada3 de transferencia de archivos, llamadas, mensajería y gestión de dispositivos en una sola pantalla.

Experiencias elevadas con las últimas funciones de IA

El streaming o las videoconferencias con la cámara web QHD de 1440p de Swift Go 14 son más sensibles y requieren menos energía del dispositivo con la tecnología compatible con IA; la tecnología Acer PurifiedVoice para eliminar los ruidos de fondo no deseados y Acer PurifiedView para mostrar las mejores apariencias en pantalla, permitiendo el desenfoque del fondo, el encuadre automático y la corrección de la mirada. Cuando se detecta el uso de la cámara o el micrófono de la laptop, la nueva función Acer QuickPanel aparece instintivamente para permitir una configuración rápida y sencilla de las soluciones de videoconferencia. Además, el nuevo Acer AlterView utiliza mapas de profundidad generados por IA para convertir imágenes 2D en fondos de pantalla animados con efectos 3D que se pueden ver desde múltiples ángulos.

Copilot en Windows4 aprovecha el poder de la IA para ayudar en el trabajo, la creación y el juego. Diseñado para acelerar las tareas, reducir la fricción y ahorrar tiempo, también puede proporcionar respuestas personalizadas, inspiración y asistencia en las tareas. Copilot puede ayudar a resumir una página web, redactar un correo electrónico, cambiar la configuración del PC o generar una imagen, junto con otras interesantes funciones de IA disponibles en aplicaciones como Paint, Recortes, Fotos, etc.

Con un solo clic en el botón dedicado AcerSense, el rendimiento del portátil, el mantenimiento y las experiencias de personalización se pueden gestionar sin problemas mediante la aplicación de utilidades AcerSense, que cuenta con una pestaña Acer AI Zone para localizar fácilmente las funciones de IA del dispositivo y recibir actualizaciones. Los puertos de conectividad esenciales del Swift Go 14, incluidos dos USB Type-C, HDMI 2.1 y una ranura MicroSD, también están presentes, mientras que Intel Wi-Fi 6E[5] e Intel Bluetooth LE Audio6 ofrecen conexiones inalámbricas de red y audio de alta calidad.

Sorprendente diseño ligero y pantalla OLED

Elegante, ligera pero potente, la Acer Swift Go es la laptop ideal para usuarios dinámicos que están en constante movimiento y buscan versatilidad en sus dispositivos. El chasis de aluminio pesa 1,32 kg7 y tiene un grosor de 14,9 mm8, por lo que es fácil de llevar en una bolsa o en la mano. Su panel táctil ecológico OceanGlass™, fabricado con plástico reciclado procedente de los océanos, se ha ampliado en más de un 44% en comparación con las generaciones anteriores9, lo que permite a los usuarios disfrutar de una mayor superficie de desplazamiento.

Ya sea viendo películas o creando proyectos en la laptop de 14 pulgadas, los usuarios disfrutan de imágenes y colores vibrantes gracias a las opciones de visualización de un panel OLED[1] de hasta 2,8K de resolución (2880x18000) con 100% DCI-P3[10], certificación VESA Display HDR™ True Black 50010 y frecuencia de refresco de 90 Hz[10]. La laptop OLED también ofrece una opción de pantalla WUXGA (1920x12000) con capacidades de pantalla táctil para aquellos que prefieren tocar y deslizar mientras se desplazan o trabajan.

Precios y disponibilidad

La Acer Swift Go 14 (SFG14-72) estará disponible en Norteamérica en enero de 2024, a partir de 799,99 USD, y en EMEA en diciembre, a partir de 1199 EUR.

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad variarán según la región.