Acer lleva la IA avanzada al escritorio empresarial

Nuevas Veriton impulsan productividad, creación y eficiencia con IA.

Redacción T21 / 11.01.2026 / 4:13 pm

Acer también lanza las series de escritorio Veriton 2000 Large Tower y Veriton All-In-One, impulsadas por procesadores Intel® Core™ Ultra, ofreciendo a las empresas más opciones para un rendimiento seguro y potenciado por inteligencia artificial.

En el marco del CES, Acer anunció una nueva y completa línea de computadoras de escritorio Veriton para empresas, que incluye modelos All-in-One (AIO), una Large Tower y una AI Mini Workstation, diseñadas para impulsar la productividad y la creatividad en un contexto de crecientes exigencias empresariales.

Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation para prosumers, creadores y gamers

La Acer Veriton RA100 (VRA100) es una PC Copilot+ diseñada para prosumers, creadores y gamers, equipada con procesadores AMD Ryzen™ AI Max+ 395, gráficos AMD Radeon™ 8060S, 50 TOPS de NPU y 60 TFLOPS, capaz de manejar hasta 120 mil millones de parámetros para tareas exigentes como IA generativa, diseño 3D y creación de contenido.

Ofrece hasta 128 GB de memoria LPDDR5X y 4 TB de almacenamiento SSD, garantizando multitarea fluida y rendimiento confiable. Incluye modos adaptativos (Silencioso, Equilibrado y Rendimiento) para ajustar potencia, refrigeración y ruido según la carga de trabajo. Conectividad avanzada: Ethernet RJ45, Wi-Fi 7 y Bluetooth® 5.4, además de ranura Kensington para seguridad. Ideal para diseñadores, ingenieros, desarrolladores de IA y creadores que requieren potencia para modelos complejos y renderizados en tiempo real.

Acer Veriton Vero 4000 y 6000 All-in-One para espacios de trabajo modernos

Las Acer Veriton Vero 4000 (VVZ4734G/VVZ4734GT) y 6000 (VVZ6734G/VVZ6734GT) All-in-One combinan un sólido rendimiento de IA con seguridad avanzada y gestión eficiente, todo en un diseño elegante y ecológico pensado para los entornos laborales modernos.

Ambos modelos están impulsados por procesadores Intel® Core™ Ultra Serie 2, con hasta 64 GB de memoria DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4, ofreciendo una experiencia fluida y altamente responsiva. El modelo Veriton Vero 4000 AIO integra Intel® Graphics, mientras que el Veriton Vero 6000 añade Intel vPro, proporcionando mayor seguridad, capacidades de gestión remota para los departamentos de TI y un mejor desempeño y estabilidad para los usuarios empresariales.

Ambos equipos cuentan con una pantalla táctil Full HD de 23.8 pulgadas (1920 × 1080) con frecuencia de actualización de 144 Hz y 250 nits de brillo. Su soporte ergonómico y compatibilidad con VESA permiten configuraciones de trabajo flexibles. En cuanto a conectividad, integran Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 y un puerto RJ45 para entornos cableados.

Para la colaboración híbrida, incorporan una cámara infrarroja de 5.0 MP con obturador de privacidad, altavoces estéreo integrados y Acer PurifiedVoice, que garantiza audio claro en reuniones. Estos dispositivos han sido probados bajo el estándar MIL-STD 810H y cuentan con certificaciones EPEAT Gold, TCO y Energy Star 9.0, asegurando durabilidad, eficiencia energética y confiabilidad. En materia de seguridad, incluyen Trusted Platform Module (TPM) 2.0 y ranura Kensington. Fabricados con materiales reciclados posconsumo y enviados en empaques 100 % reciclables, los Acer Veriton Vero reflejan el compromiso de Acer con la sostenibilidad y el diseño circular.

Acer Veriton 2000 Large Tower para creación de contenido y productividad diaria

Impulsada por procesadores Intel® Core™ Ultra 9 Serie 2 y GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, la Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) es una PC de alto rendimiento diseñada para optimizar la creación de contenido asistida por IA y la productividad diaria en las pequeñas y medianas empresas. Basadas en NVIDIA Blackwell, las GPUs GeForce RTX™ Serie 50 ofrecen capacidades revolucionarias tanto para gamers como para creadores, con un nivel masivo de potencia en IA, nuevas experiencias visuales y gráficos de última generación. Con NVIDIA DLSS 4, es posible multiplicar el rendimiento, generar imágenes a velocidades sin precedentes y potenciar la creatividad con NVIDIA Studio.

La GeForce RTX 5080 ofrece 1,801 AI TOPS, permitiendo tareas de IA, modelado, creación de contenido, renderizado y edición con total fluidez. El equipo admite hasta 64 GB de memoria DDR5 de doble canal y hasta 2 TB de almacenamiento SSD M.2 2280 PCIe Gen 4, facilitando la gestión de grandes archivos multimedia y reduciendo los tiempos de carga de proyectos. Gracias a Acer Sense, la Acer Veriton 2000 Large Tower puede gestionarse con mínimo soporte de TI, mediante una aplicación intuitiva que centraliza la administración, monitoreo, mantenimiento, diagnósticos y actualizaciones. Para una conectividad confiable, integra Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 y puerto RJ45. Certificada para la eficiencia, cuenta con Energy Star y registro EPEAT Bronze, asegurando una operación empresarial responsable y sostenible.

Acer Veriton 2000 All-in-One para pequeñas y medianas empresas

Diseñada para PyMEs, equipos de campo y operaciones de oficina que requieren una computación rápida, eficiente y unificada, la Acer Veriton 2000 All-in-One (VZ2515G) está impulsada por procesadores Intel® Core™ Ultra 7 Serie 2 con Intel® Graphics, hasta 64 GB de memoria DDR5 y 1 TB de almacenamiento SSD, ofreciendo un rendimiento ágil para las tareas empresariales diarias.

Cuenta con una pantalla Full HD de 23.8 pulgadas (1920 × 1080), 250 nits de brillo y relación de aspecto 16:9, compatible con montaje VESA para una instalación flexible en oficinas o kioscos. El panel es ajustable en inclinación, facilitando su uso en reuniones y presentaciones. Pensada para el trabajo híbrido, esta AIO incorpora Windows 11 Pro, que protege frente a amenazas de ciberseguridad emergentes. Los datos sensibles están resguardados mediante TPM 2.0 y una ranura de seguridad Kensington, proporcionando protección a nivel de hardware y seguridad física en entornos compartidos o públicos. La conectividad y colaboración son fluidas gracias a Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 y un puerto RJ45 que garantiza conexiones cableadas estables y de alta velocidad.

Disponibilidad

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad pueden variar según la región.