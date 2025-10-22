Ahorra electricidad con tu aire acondicionado

Consejos prácticos para optimizar el consumo de energía y mejorar el rendimiento de tu aire acondicionado.

Redacción T21 / 22.10.2025 / 9:39 pm

Ajuste de temperatura, monitoreo y mantenimiento del equipo son algunas de las prácticas eficientes que debes tener en cuenta para mejorar el rendimiento de tu aire acondicionado.

Con la llegada de la primavera, el aumento de la temperatura se ha ido sintiendo gradualmente. Ante ello, las personas empiezan a utilizar nuevamente sus aires acondicionados en casa, pero con la preocupación de que este equipo eleve el consumo de energía. Por ello, es fundamental adoptar prácticas eficientes que no solo contribuyan al ahorro energético, sino que también mejoren el rendimiento y la durabilidad del equipo. A continuación te brindamos algunas recomendaciones que debes tener en cuenta.

Una de las maneras más efectivas de optimizar el consumo de energía es invertir en equipos de aire acondicionado de alta calidad y bajo consumo. Estas unidades están diseñadas para ofrecer un rendimiento eficiente, sin comprometer el confort.

En la misma línea, es fundamental mantener la diferencia entre la temperatura exterior e interior en un máximo de 8 grados Celsius. Por ejemplo, si la temperatura exterior alcanza los 29 °C, lo ideal es mantener la temperatura interior en 21 °C.

Por otro lado, aprovechar la programación inteligente del aire acondicionado es una estrategia muy eficaz. Los modelos avanzados, como los aires acondicionados LG con tecnología LG ThinQ, permiten ajustar los horarios de funcionamiento según las rutinas diarias, evitando su uso innecesario. Estos equipos pueden ser controlados y monitoreados de forma remota mediante la aplicación LG Smart ThinQ, disponible para smartphones y tablets. Con esta app, los usuarios pueden encender y apagar el equipo, ajustar la temperatura, elegir el modo de uso, entre otras configuraciones. Además, los aires acondicionados LG con ThinQ son compatibles con asistentes virtuales como Amazon Alexa y Google Home, permitiendo el control por comandos de voz.

De este modo, se optimiza el uso, se reduce el consumo energético y, al mismo tiempo, se mantiene una temperatura constante y cómoda en el espacio, mejorando tanto la comodidad como la calidad del aire.

No menos importante es el mantenimiento regular de los equipos. Mantener los filtros limpios no solo optimiza el rendimiento y reduce el consumo, sino que también contribuye a una mejor calidad del aire en el hogar, lo que es esencial para la salud y el bienestar de los residentes.

Adoptar estos tips no solo hará que el aire acondicionado funcione de manera más eficiente, sino que también permitirá disfrutar de un ambiente más cómodo mientras se ahorra energía.