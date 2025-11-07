Amazon lanza la app Bazaar en Perú con precios ultra bajos

La nueva aplicación ofrece miles de productos en moda, hogar y estilo de vida a precios accesibles, con envío gratuito.

Redacción T21 / 07.11.2025 / 7:27 am

La aplicación Bazaar extiende la experiencia de compra a nuevos destinos, ofreciendo a los clientes productos de moda, hogar y estilo de vida.

Amazon anunció hoy el lanzamiento de la aplicación Amazon Bazaar en Perú, que ofrece a los clientes una nueva experiencia de compra con cientos de miles de productos asequibles en las categorías de moda, hogar y estilo de vida.

Amazon siempre ha trabajado para ofrecer a sus clientes una amplia selección, precios bajos y una experiencia de compra más conveniente.

Luego de la respuesta positiva que hemos visto de los clientes que compran en Amazon Haul en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón y Australia, y en Amazon Bazaar en México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, estamos emocionados de presentar esta popular experiencia de compra a aún más clientes en todo el mundo.

Hoy, nos complace anunciar una nueva aplicación de compras independiente, llamada Amazon Bazaar, que ya está disponible en Perú. La aplicación está disponible en 14 destinos: Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Kuwait, Qatar, Baréin, Omán, Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Nigeria.

La aplicación Amazon Bazaar, parte de la experiencia de compra global Amazon Haul, ofrece a los consumidores cientos de miles de productos asequibles. Tanto Amazon Haul como Amazon Bazaar ofrecen la misma experiencia de compra de precios ultra bajos, con diferentes nombres elegidos para resonar mejor con las preferencias de idioma y culturas locales. Los compradores pueden explorar productos de moda, artículos para el hogar y productos de estilo de vida, la mayoría de los cuales cuestan menos de 35 soles. Los clientes que ya tengan cuenta en Amazon pueden usar pueden usar sus credenciales existentes mientras disfrutan de los estándares de confianza de Amazon en cuanto a precio, selección y conveniencia. Los pedidos que alcancen el monto mínimo de compra local calificarán para envío gratuito, y los pedidos más pequeños tendrán un cargo de envío estándar.

La aplicación combina compras centradas en el valor con funciones de entretenimiento interactivas que encantan a los clientes. Los clientes pueden descubrir productos a buen precio mientras disfrutan de funciones atractivas como sorteos y promociones.

Precios bajos, grandes ahorros y envío gratuito

La mayoría de los artículos cuestan menos de S/35, algunos desde tan solo S/7. Los nuevos clientes reciben un 50% de descuento en su primer pedido, y todos los clientes disfrutan de ahorros adicionales a medida que llenan sus carritos. El envío gratuito se aplica cuando los pedidos alcanzan S/79, y los pedidos más pequeños tendrán un cargo de envío estándar. Las entregas suelen llegar en dos semanas o menos. Nuestro equipo de atención al cliente multilingüe, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, asiste a los compradores siempre que sea necesario.

La experiencia de confianza de Amazon que los clientes adoran

Amazon Bazaar tendrá las mismas funciones de Amazon que los clientes ya conocen y aprecian, incluidas las reseñas y las calificaciones con estrellas, para ayudarles a seleccionar los productos adecuados. Todos los productos en Amazon Bazaar se someten a los rigurosos controles de cumplimiento de Amazon, por lo que los clientes pueden comprar con confianza sabiendo que recibirán artículos seguros y que cumplen con todas las regulaciones aplicables y las políticas de Amazon. Las devoluciones son gratuitas si se solicitan dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

Acceso local y comodidad

Amazon Bazaar está disponible en seis idiomas, incluyendo inglés, español, francés, portugués, alemán y chino tradicional. Con opciones de moneda local, los clientes pueden comprar con confianza desde Perú y en soles.

Además, los clientes pueden usar sus credenciales de Amazon existentes o crear nuevas cuentas, con opciones de pago que incluyen tarjetas Visa, Mastercard y American Express aceptadas internacionalmente.

La aplicación Amazon Bazaar ya está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones locales de iOS y Android en: Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Perú, Ecuador, Jamaica, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Nigeria, Kuwait, Qatar, Baréin y Omán. Los clientes en Perú pueden visitar su tienda de aplicaciones local de iOS o Android para descargar la aplicación y comenzar a comprar hoy mismo.