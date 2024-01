AMD revela la próxima generación de procesadores de escritorio

Los procesadores de escritorio AMD Ryzen Serie 8000G aportan un inmenso rendimiento para jugadores y creadores y desbloquean nuevas experiencias personales de IA con Ryzen AI.

Redacción T21 / 09.01.2024 / 10:51 am

Hoy, durante CES 2024, AMD (NASDAQ: AMD) anunció novedades que amplían su cartera de productos de escritorio, ofreciendo experiencias premium a jugadores, creadores de contenido y usuarios cotidianos a través de un rendimiento extraordinario y la potencia del procesamiento de IA personal. La compañía presenta los nuevos procesadores de escritorio AMD Ryzen Serie 8000G, incluido el Ryzen 7 8700G, con los gráficos integrados más potentes del mundo.[i] Además, con la introducción de Ryzen AI, por primera vez está llevando la potencia de una unidad de procesamiento neural (NPU) de IA dedicada a los procesadores de PC de escritorio para desbloquear más capacidades de IA para los consumidores y mejorar la productividad, la eficiencia y la colaboración avanzada.

Aprovechando la longevidad sin precedentes del socket AM4, AMD presenta los nuevos procesadores Ryzen 5000, que ofrecen a los usuarios aún más opciones a la hora de crear un sistema para la productividad, los juegos o la creación de contenidos. Las nuevas ofertas incluyen al Ryzen 7 5700X3D, que aprovecha la potente tecnología 3D V-Cache para proporcionar a los gamers un enorme impulso en el rendimiento de los juegos.

"AMD sigue liderando la revolución del hardware de IA al ofrecer la cartera más amplia de procesadores con motores de IA dedicados del mercado de x86", afirma Jack Huynh, vicepresidente sénior y director general del Grupo de Computación y Gráficos de AMD. "El año pasado, en CES, presentamos el primer motor de IA dedicado en un procesador x86 para el mercado móvil. Este año, ampliamos nuestro liderazgo en IA a la informática de escritorio a través de nuestros procesadores de la Serie Ryzen 8000G. Estamos entusiasmados por liderar la era del PC con IA junto con nuestros cercanos socios OEM y del ecosistema."

Los procesadores de escritorio AMD Ryzen Serie 8000G ofrecen impresionantes gráficos y productividad en un solo paquete

AMD Ryzen Serie 8000G es el procesador de escritorio todo en uno definitivo. Con hasta ocho núcleos y 16 hilos, los usuarios pueden esperar una potencia inmensa y un rendimiento dominante para cargas de trabajo intensivas, incluidos el gaming y la creación de contenidos. Estos procesadores están optimizados para ofrecer eficiencia con un bajo consumo de energía sin sacrificar el rendimiento ni la capacidad de respuesta. Construidos sobre la arquitectura "Zen 4" de AMD, los procesadores de la Serie 8000G permiten una eficiencia energética líder sin dejar de aprovechar la increíble velocidad de "Zen 4".

En la parte superior del stack, AMD Ryzen 7 8700G cuenta con ocho núcleos, 16 hilos, 24 MB de caché y gráficos Radeon 780M. Por su parte, AMD Ryzen 5 8600G ofrece seis núcleos, 12 hilos, 22MB de caché y gráficos Radeon 760M. Ambos incluyen la tecnología AMD Ryzen AI, que incluye la primera NPU en un procesador de PC de escritorio, con una capacidad única para acelerar las capacidades de software de IA en su PC para optimizar las cargas de trabajo de IA, mejorar la eficiencia de procesamiento de IA y desbloquear experiencias emocionantes como la cancelación de ruido impulsada por IA.

Todos los modelos de procesadores de escritorio de la Serie 8000G ofrecen los gráficos integrados más rápidos de su clase con la impresionante potencia de Radeon 700M.[ii] Los gamers se beneficiarán de una fidelidad visual impresionante, proporcionando una experiencia de juego AAA 1080p fluida a un precio asequible, y en factores de forma pequeños. El Ryzen 7 8700G incorpora Radeon 780M con los gráficos integrados más rápidos que se pueden conseguir en un procesador de escritorio. La Serie 8000G es perfecta para aquellos que desean disfrutar de una experiencia fluida a 1080p hoy mismo, con la opción de actualizarla más adelante con una tarjeta gráfica discreta para obtener una fidelidad de juego aún mayor.

Toda la Serie 8000G también cuenta con la tecnología AMD EXPO, que permite frecuencias de memoria más altas y tiempos avanzados para desbloquear velocidades de fotogramas más suaves.[iii] Precision Boost Overdrive (PBO) permite overclocking con un solo toque, dando a los usuarios un impulso adicional de la CPU con mayores límites de potencia.[iv]

Se espera que los procesadores de escritorio AMD Ryzen Serie 8000G estén disponibles a partir del 31 de enero de 2024 para clientes DIY y socios SI. Los sistemas OEM llegarán en el segundo trimestre de 2024.

Los nuevos procesadores de escritorio AMD Ryzen Serie 5000 aportan más rendimiento a las plataformas Socket AM4 legadas

Para los entusiastas de los juegos que buscan un rendimiento sin igual, los procesadores de escritorio AMD Ryzen Serie 5000 se basan en la probada arquitectura "Zen 3", que optimiza el rendimiento con clock speeds más altas y una eficiencia mejorada para una experiencia de juego fluida. AMD amplía esta Serie con cuatro nuevos procesadores: AMD Ryzen 7 5700X3D, AMD Ryzen 5 5700, AMD Ryzen 5 5600GT y AMD Ryzen 5 5500GT.

El AMD Ryzen 7 5700X3D está especialmente diseñado para jugadores que buscan un enorme aumento del rendimiento en sus juegos. Con ocho núcleos y 16 hilos, el procesador aprovecha la tecnología AMD 3D V-Cache para ofrecer unos asombrosos 100 MB de memoria en chip, lo que proporciona ganancias de potencia y productividad para juegos y aplicaciones en cualquier configuración y resolución.

Se espera que los nuevos procesadores de escritorio Ryzen Serie 5000 estén disponibles para clientes de DYI y socios SI a partir del 31 de enero de 2024.

Socios OEM lanzan más portátiles impulsados por la Serie Ryzen 8040 en CES

Los socios OEM de AMD, incluidos Acer, Asus, Lenovo, HP y Razer, están presentando más sistemas de juegos de mano, portátiles de gaming y laptops personales alimentados por la Serie Ryzen 8040 de AMD, con un rendimiento increíble para jugadores, profesionales y consumidores de todo tipo, y desbloqueando capacidades de IA para la creación de contenido y la productividad diaria.

Anunciada por primera vez en el evento "Advancing AI" de AMD en diciembre de 2023, la Serie Ryzen 8040 ayuda a traer al mercado nuevos PC con IA gracias a su NPU Ryzen AI integrada en determinados modelos.

"Gracias a nuestra colaboración con AMD, podemos ofrecer a nuestros clientes experiencias de gaming fluidas y basadas en IA", afirma James Lin, director general de portátiles de Acer Inc. “Nuestro último portátil Nitro V 16 con procesadores de la Serie Ryzen 8040 de AMD es un gran ejemplo de cómo estamos ofreciendo a los jugadores de todo el mundo portátiles de juego preparados para la IA. Con los procesadores de la Serie Ryzen 8040, ofreceremos funciones nuevas y mejoradas que equiparán a los jugadores con experiencias más inmersivas en el juego y una ventaja competitiva".

"Estamos entusiasmados con el lanzamiento de los últimos laptops, incluidos el ROG Zephyrus G14 y los Asus TUF Gaming A15 y A16, todos ellos con procesadores Ryzen 8040 destinados a ofrecer las experiencias de juego más estimulantes sobre la marcha a nuestros clientes", afirma S.Y. Hsu, Co-CEO de Asus. "Hemos redefinido por completo los juegos para móviles al asociarnos con AMD. Los nuevos procesadores de la Serie Ryzen 8040 proporcionarán a los clientes la máxima calidad de juego durante horas sin caídas de velocidad ni tartamudeos".

"Lenovo y AMD tienen una larga colaboración que sigue ofreciendo a los clientes la potencia y flexibilidad que esperan", afirma Jun Ouyang, vicepresidente de Lenovo y director general del segmento de negocio de consumo, Intelligent Devices Group. "Esta colaboración ha continuado con la ampliación de nuestra cartera de productos para incluir el Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9), el Lenovo IdeaPad 5 2 en 1 (14", 9) y el Lenovo IdeaPad 5 2 en 1 (16", 9) todos ellos equipados con los nuevos procesadores Ryzen 8040 para apoyar las metas creativas y de productividad de los pensadores y hacedores más brillantes de hoy en día".

"En HP, estamos redefiniendo el PC para la próxima generación de informática más personal, y nos estamos asociando con AMD para nuestras futuras soluciones", afirma Alex Cho, presidente de Sistemas Personales de HP Inc. "Con AMD, nos comprometemos a ofrecer experiencias innovadoras y personalizadas que revolucionen nuestra forma de vivir, trabajar y jugar".

"Los procesadores de la Serie Ryzen 8040 representan un hito importante para los gamers que buscan velocidad, rendimiento y una experiencia acelerada por IA", afirma Travis Furst, responsable de la división de portátiles y accesorios de Razer. "Estamos encantados de lanzar el nuevo Razer Blade 14, nuestro Razer Blade más portátil, que integra el procesador AMD Ryzen 9 8945HS con Ryzen AI para ofrecer a los jugadores una experiencia móvil sin igual".

