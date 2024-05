Importancia de tener copias de seguridad de nuestros dispositivos

Un respaldo permite a los usuarios recuperar archivos importantes en caso de que ocurran imprevistos como un extravío o una avería.

Redacción T21 / 10.05.2024 / 9:47 am

Un respaldo o back up, como se le conoce en inglés, es una copia de los datos originales de un dispositivo electrónico que se realiza con el fin de disponer de un medio para, posteriormente, recuperarlos en caso de pérdida.

“Es importante contar con una copia de seguridad porque eso nos permite a los usuarios recuperar archivos importantes en caso de que ocurran imprevistos como una avería, hurto o extravío de nuestros dispositivos”, asegura Alberto Alvarado Rivera, director de Diseño Académico en Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Realizar un back up no solo es necesario para las empresas, sino para cualquier tipo de usuario que guarde información en sus dispositivos. “En muchas ocasiones, los archivos que se encuentran allí no son estáticos, sino que cambian en el tiempo”, indica el experto. Por ejemplo, las conversaciones (chats) en nuestro smartphone, las cotizaciones para nuestros clientes en nuestras laptops, un proyecto importante en nuestra computadora, entre otros. “Debido a su naturaleza cambiante, es necesario realizar una actualización de la copia de seguridad de estos archivos de manera regular”, agrega.

Soluciones propuestas

Para mantener estos archivos a salvo, se debe realizar respaldos de los más importantes para nosotros o para nuestro centro de trabajo, de acuerdo con Alvarado Rivera. Para ello, se puede utilizar el método clásico, que consiste en almacenar los datos de nuestro dispositivo en una unidad extraíble como una memoria USB, una memoria microSD o un disco duro extraíble. “Otra opción es realizar una copia de los datos en el disco duro de un servidor local”, señala. Por otro lado, también se pueden usar soluciones más actuales, como el almacenamiento de datos en un servidor remoto a través de Internet, lo cual se conoce comúnmente como "almacenamiento en la nube".

Entre ambas opciones, el director de diseño académico recomienda utilizar la nube, especialmente porque esta cuenta con un servicio de sincronización que permite que se programe una actualización de forma periódica o tan pronto se detecte algún cambio en los archivos o carpetas marcados como importantes.

“En la actualidad existen diversos servicios en la nube que permiten respaldar datos de manera eficiente, asegurándonos de no perder información importante. Entre los más conocidos tenemos: Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive y GoodSync”, enumera el experto de la UTP. Se debe tener en cuenta que cualquiera de estos servicios es fácil de usar y solo se requiere un correo electrónico para obtener un almacenamiento mínimo, que en algunos casos puede ser ir desde los 2 gigabytes hasta los 15 gigabytes. Para contar con mayor capacidad de almacenaje, estas páginas solicitan un pago, que puede variar según cada plataforma y los servicios adicionales que ofrece.