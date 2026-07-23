Anthropic desplegará hasta 2 GW de GPU AMD desde 2027

El acuerdo incluye una inversión de hasta US$5.000 millones y una colaboración para optimizar ROCm y las cargas de Claude.

Redacción T21 / 23.07.2026 / 7:08 pm

Anthropic desplegará hasta 2 gigavatios de GPU de la Serie MI450 en soluciones a escala de rack AMD Helios; el despliegue del primer gigavatio comenzará en la primera mitad de 2027.

Ambas compañías colaborarán para utilizar Claude con el fin de optimizar las cargas de trabajo de las GPU AMD Instinct y acelerar el desarrollo de AMD ROCm. Asimismo, AMD adoptará de forma generalizada el uso de Claude en sus equipos de ingeniería y desarrollo de productos.

AMD se ha comprometido a realizar una inversión de capital estratégica de hasta 5.000 millones de dólares en Anthropic.

AMD (NASDAQ: AMD) y Anthropic han anunciado hoy una alianza estratégica para desplegar hasta 2 gigavatios de GPU de la Serie AMD Instinct MI450 en soluciones a escala de rack AMD Helios. El despliegue del primer gigavatio comenzará en la primera mitad de 2027.

El extraordinario ritmo de adopción de la IA está impulsando un rápido crecimiento en la demanda de capacidad de entrenamiento e inferencia. Anthropic está ampliando su infraestructura de computación para satisfacer la sólida y creciente demanda de Claude, y su adopción de AMD Helios a escala de gigavatios representa una expansión fundamental en la posición de AMD como eje central del desarrollo global de infraestructuras de IA.

Anthropic desplegará soluciones a escala de rack AMD Helios equipadas con GPU AMD Instinct™ MI455X —pertenecientes a la Serie AMD Instinct MI450—, junto con CPU AMD EPYC™ "Venice", tecnologías de red AMD Pensando™ y el software ROCm™. Diseñado específicamente para el entrenamiento e inferencia de IA de próxima generación, Helios ofrece el rendimiento, la eficiencia y la escala necesarios para las cargas de trabajo de IA más exigentes. Este despliegue se suma al uso que Anthropic ya hace actualmente de las GPU AMD Instinct MI355X.

Adicionalmente, AMD y Anthropic van a poner en marcha una colaboración de ingeniería a varios años para utilizar Claude con el propósito de acelerar el desarrollo de software de AMD. En concreto, los equipos emplearán Claude para optimizar las cargas de trabajo de las GPU AMD Instinct y acelerar el desarrollo del software ROCm. AMD también adoptará a gran escala el uso de Claude en todos sus equipos de ingeniería y desarrollo de productos.

AMD se ha comprometido a realizar en el futuro una inversión estratégica de capital de hasta 5.000 millones de dólares en Anthropic.

“Nos entusiasma profundizar nuestra alianza con Anthropic y desplegar AMD Helios a escala de gigavatios”, declaró la Dra. Lisa Su, presidenta y CEO de AMD. “Esta colaboración une el liderazgo de Anthropic en la IA de frontera con toda la potencia de la computación de alto rendimiento de AMD. Juntos, aceleraremos la adopción de la IA a gran escala y consolidaremos a Helios como una plataforma clave para la próxima generación de infraestructuras de IA”.

“El acceso a la computación es fundamental para mantener a Claude a la vanguardia y satisfacer la demanda de nuestros clientes”, señaló Tom Brown, cofundador y director de computación de Anthropic. “Al asociarnos con AMD en toda su pila tecnológica, aseguramos la capacidad que necesitamos y la optimizamos para el entrenamiento y el funcionamiento de Claude. Operar sobre una gama diversificada de hardware nos permite asignar las cargas de trabajo adecuadas a la tecnología de hardware idónea”.

El anuncio de hoy representa un hito de gran relevancia en la alianza entre AMD y Anthropic. Al combinar un despliegue a escala de gigavatios con una estrecha colaboración en ingeniería, ambas compañías están construyendo una base a largo plazo para acelerar el desarrollo y la implementación de la infraestructura de IA de próxima generación.