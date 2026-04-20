Audio en vivo sin ruido: Salto del Galaxy S26

El nuevo Audio Eraser de Samsung Electronics redefine el control sonoro en tiempo real.

Redacción T21 / 20.04.2026 / 10:25 am

Audio Eraser, introducido por primera vez como una función Galaxy AI para editar contenido guardado en la serie Galaxy S25, ha evolucionado significativamente a lo largo de las generaciones. La función se amplió inicialmente para admitir ajustes de reproducción en aplicaciones nativas, como Video Player y Grabadora de Voz, en el Galaxy Z Fold7 y Flip7. Ahora, con la serie Galaxy S26, alcanza un nuevo nivel al admitir control de audio en tiempo real en contenido transmitido en vivo. En este artículo, exploramos estos avances en profundidad.

De “arreglar después” a “filtrar ahora”

A partir de la serie Galaxy S26, Audio Eraser evoluciona hacia una experiencia de audio en vivo. Permite filtrado y optimización de sonido en tiempo real, no solo para contenido grabado, sino también para contenido en vivo que estás viendo. Este avance cambia el enfoque de la edición posterior a la grabación hacia la gestión de audio en tiempo real. Veamos cómo Audio Eraser de la serie Galaxy S26 mejora momentos importantes incluso con ruido externo.

Al integrar un motor de sonido basado en IA directamente en el sistema, el Galaxy S26 permite a los usuarios ajustar y controlar el sonido al instante, en el momento en que ocurre. Esto garantiza una experiencia auditiva clara e inmersiva en diversas plataformas de streaming, neutralizando eficazmente el ruido de fondo en cualquier entorno.

Acceso sencillo, control total: cómo usar Audio Eraser en la serie Galaxy S26

Los usuarios pueden ajustar fácilmente el ruido y reducir distracciones directamente desde el Panel Rápido, sin necesidad de retroceder o reproducir nuevamente el contenido. Una vez activada, la función ofrece controles avanzados para un resultado más profesional. Se puede ajustar el control de “Intensidad” para afinar la reducción de ruido y activar “Enfoque de Voz” para escuchar diálogos con total claridad, incluso durante transmisiones en vivo.

La función ofrece optimización instantánea de audio para streaming y contenido de video en vivo, sin tiempos de carga o procesamiento. Esto permite ajustes continuos mientras el contenido se reproduce, mejorando la claridad y el enfoque. Ahora puedes disfrutar de una calidad de sonido personalizada en tiempo real, sin importar el contenido que estés viendo.

Accede a Audio Eraser desde el panel rápido, ajusta la “Intensidad” y configura el modo “Enfoque de Voz” en la serie Galaxy S26.

El sonido a tu manera

Audio Eraser también permite separar el sonido en tiempo real en seis capas distintas: voz, música, viento, naturaleza, multitud y otros ruidos. Esto posibilita una experiencia de “mezcla de sonido” en vivo, controlando y reduciendo con precisión solo los sonidos seleccionados de diferentes fuentes. Aunque esta función ya estaba disponible desde la serie Galaxy S25, ha sido significativamente mejorada en la serie Galaxy S26 para admitir control de audio en tiempo real.

Con controles deslizantes simples e intuitivos, los usuarios pueden personalizar su audio para reducir ruidos molestos o música de fondo dominante. Al ofrecer mayor control, Audio Eraser en Galaxy S26 brinda una experiencia auditiva más personalizada.

Consejos rápidos para Audio Eraser: