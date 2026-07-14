Aumentan las estafas con IA en la final del Mundial 2026

Predicciones falsas, sorteos y sitios clonados buscan robar datos y pagos cuando aumenta la urgencia digital.

Redacción T21 / 14.07.2026 / 3:35 pm

Predicciones falsas, sorteos fraudulentos, sitios de phishing y supuestas ofertas oficiales pueden intensificarse en la semana de la final, cuando aumenta la conversación digital alrededor del campeonato.

Con la llegada de las semifinales y la final del torneo de fútbol más importante a nivel global, la conversación digital y la expectativa de los aficionados alcanzan uno de sus puntos más altos. En este contexto, Kaspersky advierte que los ciberdelincuentes pueden aprovechar el interés masivo por los últimos partidos para lanzar campañas fraudulentas apoyadas en inteligencia artificial generativa, capaces de imitar sitios oficiales, promociones, sorteos, tiendas, comunidades de apuestas o supuestas plataformas de predicción deportiva con una apariencia cada vez más convincente.

El uso de IA permite que estos engaños se produzcan con mayor rapidez, en distintos formatos y con mensajes más personalizados, lo que dificulta que los usuarios identifiquen señales de fraude antes de hacer clic, compartir datos personales o realizar pagos en plataformas no verificadas.

Cuando la IA hace que las estafas parezcan reales

Durante grandes eventos deportivos, los ciberdelincuentes suelen crear sitios web, correos, anuncios y publicaciones en redes sociales que imitan marcas conocidas, comercios, plataformas de venta de entradas, servicios de streaming o iniciativas oficiales. Con herramientas de IA generativa, estas campañas pueden producirse más rápido, en varios idiomas y con una apariencia cada vez más profesional. Esto hace que para los usuarios sea más difícil distinguir entre una promoción legítima y una trampa diseñada para robar datos personales, credenciales o información financiera.

Predicciones deportivas que generan falsa confianza

Otro riesgo que aumenta en la recta final del torneo son las supuestas predicciones impulsadas por IA. Aunque estas herramientas pueden presentarse como avanzadas, basadas en datos o capaces de anticipar resultados, la inteligencia artificial no puede predecir de manera confiable resultados deportivos que, por naturaleza, son inciertos. Cuando estos servicios se usan para promover apuestas, suscripciones pagas, grupos privados o “comunidades exclusivas”, pueden crear una falsa sensación de seguridad y llevar a los usuarios a tomar decisiones financieras riesgosas.

Ofertas, sorteos y comunidades falsas

La emoción por las semifinales y la final también puede ser utilizada para atraer a los usuarios con falsas promociones, supuestos premios, descuentos en productos oficiales, transmisiones gratuitas o accesos exclusivos. En muchos casos, estas campañas redirigen a sitios de phishing, tiendas fraudulentas, páginas de pago falsas o formularios diseñados para recopilar información personal. La IA generativa facilita que estos engaños sean más persuasivos, ya que permite crear textos, imágenes y piezas promocionales con mayor nivel de detalle y personalización.

Al interactuar con plataformas fraudulentas, los usuarios pueden terminar compartiendo correos electrónicos, contraseñas, números de teléfono, datos bancarios, información de tarjetas o accesos a sus cuentas. En algunos casos, los atacantes también pueden usar esta información para intentar fraudes posteriores, suplantación de identidad o accesos no autorizados a otros servicios digitales.

“En la etapa final de un evento deportivo global, el riesgo no está solo en que haya más estafas, sino en que estas se vuelven más difíciles de reconocer. La inteligencia artificial permite crear páginas, mensajes y promociones con una apariencia más cuidada, adaptar el lenguaje a distintos públicos y aprovechar la urgencia del momento: comprar, apostar, ver una transmisión o reclamar un supuesto premio antes de que termine el partido. Esa combinación de emoción, presión y contenido cada vez más convincente reduce la capacidad de los usuarios para detenerse a verificar, que es justamente lo que buscan los ciberdelincuentes”, asegura Fabio Assolini, Lead Security Researcher de GReAT para América Latina en Kaspersky.

En este contexto, los expertos Kaspersky comparten algunas recomendaciones para que los usuarios se mantengan protegidos ante estas vulnerabilidades y puedan disfrutar del final del torneo: