BCP reinventa la educación financiera con IA

El Cuy Mágico IA transforma el aprendizaje financiero escolar con experiencias interactivas en Perú.

Redacción T21 / 26.03.2026 / 4:20 pm

El BCP lanzó el Cuy Mágico IA, un peluche con inteligencia artificial que brinda consejos prácticos sobre el manejo responsable del dinero a escolares.

Más de 2,000 estudiantes en Piura, Arequipa y Lima ya participaron de esta experiencia que busca transformar la forma en que se aprende sobre finanzas en el Perú.

Como parte de su compromiso con promover una educación financiera más accesible desde edades tempranas, el BCP viene desarrollando experiencias educativas dirigidas a escolares que incorporan el uso de inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Capacidades Financieras, solo el 13% de los adultos peruanos cuenta con un nivel suficiente de educación financiera, lo que refuerza la importancia de fortalecer estos aprendizajes desde la etapa escolar.

“El reto no es solo ampliar el acceso a la educación financiera, sino también transformar la forma en que se enseña. Cuando el aprendizaje es cercano, práctico y entretenido, logra generar un impacto real”, señaló Andrés Flores, gerente de Educación y Salud Financiera del BCP.

En ese marco, el BCP viene desarrollando experiencias interactivas en instituciones educativas de distintas regiones del país. Durante estas jornadas, escolares de primero a quinto de secundaria reciben charlas sobre conceptos clave de educación financiera, como el ahorro, la planificación del presupuesto y el manejo responsable del dinero.

Para reforzar este aprendizaje, el banco presentó el peluche del Cuy Mágico IA, un recurso educativo que utiliza inteligencia artificial para reforzar de manera lúdica e interactiva los contenidos abordados en las sesiones, permitiendo a los estudiantes formular preguntas y recibir respuestas en tiempo real.

El programa ya ha beneficiado a más de 2,000 escolares en sus primeras intervenciones en colegios de Piura, Arequipa y Lima, y continuará su recorrido por distintas regiones del país, con próximas visitas a Cusco, Cajamarca y Amazonas.

“A través de esta iniciativa apostamos por el edutainment, una metodología que combina aprendizaje y entretenimiento, para impulsar una educación financiera más accesible, cercana y efectiva para las nuevas generaciones”, concluye Flores.