Blockchain e innovación: Perú lidera con talento joven

NTT DATA y NEAR impulsan el talento peruano con una hackaton blockchain que marcó un nuevo estándar regional.

Redacción T21 / 20.05.2025 / 3:05 pm

NTT DATA, líder global en servicios de tecnología, y NEAR, una plataforma de desarrollo de aplicaciones descentralizadas, culminaron con gran éxito la hackaton "Blockchain IA Innovator", un evento de tres días que reunió a 86 talentosos participantes distribuidos en 20 equipos. La iniciativa, que se llevó a cabo los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de mayo, buscó fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la tecnología blockchain para diversos sectores de la economía peruana.

El evento ofreció a los participantes la oportunidad de sumergirse en un entorno de colaboración intensiva, incluso con la posibilidad de pernoctar en las oficinas de NTT DATA entre el sábado y el domingo para maximizar su productividad. Cada integrante aportó y se integró a través de plataformas digitales como Discord y GitHub, demostrando el compromiso y la preparación de los equipos.

La hackaton propuso tres desafíos fundamentales para los equipos: transformar y empoderar la forma de trabajo, revolucionar la experiencia del cliente y maximizar la eficiencia de los procesos de negocio. Estos retos debían ser abordados con soluciones blockchain aplicables a sectores clave como banca, retail, telecomunicaciones, minería, entre otros.

Tras intensas jornadas de creación y desarrollo, el jurado calificador tuvo la difícil tarea de evaluar los proyectos. Los criterios de evaluación se centraron en el público objetivo, la necesidad, la solución, la escalabilidad, la funcionalidad de un Producto Mínimo Viable (MVP), la arquitectura de la solución, el uso del Agente IA de NEAR y la calidad del código en GitHub.

Este jurado estuvo compuesto por destacadas figuras del ámbito empresarial y tecnológico como:

César Campos Vallarino , CEO de NTT DATA Perú.

, CEO de NTT DATA Perú. Guillermo Alejandro Gallardo Diez , Senior Developer Relations engineer of NEAR Protocol.

, Senior Developer Relations engineer of NEAR Protocol. Julio Álvaro Castro Lora , socio de Damma Legal Advisors.

, socio de Damma Legal Advisors. Herlbert Alain Godefroy León , fundador de LAC Research.

, fundador de LAC Research. Jaddy Fernández Iparraguirre, directora de Inclusión de mujeres en blockchain y directora de transformación digital para la asociación de blockchain del Perú.

Finalmente, el equipo Chijaukay se alzó con el primer puesto, llevándose el premio de 7,000 soles con su innovador proyecto “IziContract”. Esta solución promete simplificar y optimizar el desarrollo de contratos inteligentes para freelancers, un sector en constante crecimiento que demanda herramientas eficientes y seguras. El segundo lugar, con un premio de 2,000 soles, fue para el proyecto “Portchain” del equipo HappyByte, que facilita a los bancos la compra y venta de carteras de deudas.

Adicionalmente, los equipos ganadores obtienen reuniones de asesoría para potenciar sus proyectos.

“Esta alianza con NTT DATA nos ofrece el acceso a un semillero que tiene un nivel muy alto que no tiene nada que envidiar a proyectos desarrollados en otras partes del mundo, esta ha sido una de las mejores hackatones en las que he participado y definitivamente nos costó mucho elegir a los ganadores, es importante invertir recursos y tiempo para que estos proyectos crezcan”, comentó Guillermo Gallardo, Senior Developer Relations engineer of NEAR Protocol.

“Estoy muy contento con el resultado de esta hackaton, no solo por la relevancia de los proyectos presentados, sino también porque es la primera hackaton en la que veo que el porcentaje de participación de las mujeres es muy alta, lo cual es un indicador super bueno de que más mujeres se interesan por las áreas programación y de tecnología. Por otro lado, NTT DATA se está convirtiendo en la primera empresa de tecnología siendo un nodo validador de la red NEAR Protocol, lo que nos permite desarrollar y potenciar el talento que tenemos en el Perú”, comentó Juan José Miranda, director de Digital Technology Innovation Lab web3 at NTT DATA Perú

La hackaton "Blockchain IA Innovator" no solo premió la creatividad y el talento de los participantes, sino que también sirvió como un importante espacio para el networking y el aprendizaje, fortaleciendo el ecosistema blockchain en el Perú. La colaboración entre NTT DATA y NEAR demuestra el compromiso de ambas organizaciones por impulsar la adopción de tecnologías disruptivas y fomentar la innovación en el país.

“En el Perú tenemos un talento espectacular, los proyectos finalistas han sido extraordinarios y este talento hay que explotarlo, han demostrado que los trabajos pueden competir en cualquier parte del mundo y sobre todo que estamos presenciando el comienzo de un trayecto en el que veremos a estos jóvenes, dentro de 4 o 5 años más adelante, rompiendo todos los esquemas”, comentó César Campos, CEO de NTT DATA Perú.