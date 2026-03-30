Cambia de celular sin perder tu información

OPPO comparte claves para respaldar datos y migrar a un nuevo smartphone sin riesgos ni pérdidas.

Redacción T21 / 30.03.2026 / 1:19 pm

OPPO brinda cinco recomendaciones para respaldar efectivamente tus datos y facilitar tu transición hacia un nuevo dispositivo.

En un contexto donde un usuario evalúa renovar su smartphone cada dos o tres años, es importante preparar la información que se guarda en el dispositivo para trasladarla sin complicaciones de un equipo a otro. En ese contexto y en el Día Mundial del Backup (31 de marzo), OPPO, marca líder en tecnología móvil, comparte cinco recomendaciones para respaldar tus datos antes de cambiar de celular:

Activa las copias de seguridad automáticas: Muchos smartphones permiten respaldar automáticamente aplicaciones, configuraciones y contactos mediante servicios en la nube, lo que facilita restaurar la información al cambiar de equipo. Respalda información en servicios de almacenamiento: Guardar copias adicionales en plataformas como Google Drive ayuda a mantener la información segura y accesible desde distintos dispositivos. Verifica qué datos se están guardando: No todos los respaldos incluyen la misma información. Revisa que tus fotos, videos, contactos, aplicaciones y configuraciones estén seleccionados dentro de la copia de seguridad. Haz una copia adicional en otro medio: Además del respaldo en la nube, puedes guardar tu información en una computadora o disco externo. Esto añade una capa extra de seguridad ante cualquier imprevisto. Idealmente, planifica realizar esta copia con anticipación o establece un horario que te permita trasladar tus datos periódicamente. Utilizar herramientas de transferencia de datos al cambiar de smartphone: Muchos equipos incluyen funciones que permiten migrar desde un teléfono anterior a uno nuevo sin perder información. Por ejemplo, si te cambias a OPPO desde cualquier otro dispositivo, Clone Phone en ColorOS te permitirá trasladar rápidamente los datos importantes que necesites.

“Desde OPPO, desarrollamos funciones y herramientas que permitan al usuario realizar copias de seguridad en la nube y sincronizar datos automáticamente de manera sencilla. Hoy, optar por un nuevo dispositivo debe implicar un proceso accesible para todos, ya que el desarrollo tecnológico permite proteger y restaurar la información ante pérdida o cambio de equipo. Por su parte, es esencial que el usuario se capacite y forme hábitos digitales que le permitan mantener sus datos siempre seguros”, explica Manuel Morey, especialista de producto de OPPO.

En un entorno donde los dispositivos móviles concentran cada vez más información, un respaldo oportuno no solo protege los datos, sino que también brinda tranquilidad al momento de cambiar de equipo. Adoptar este hábito puede marcar la diferencia al renovar tu smartphone.