Ciberseguridad 2025: Preparación ante IA y nuevos ataques

Las empresas deben adaptarse rápidamente a la ciberseguridad impulsada por IA para enfrentar amenazas avanzadas.

Redacción T21 / 24.07.2025 / 9:07 am

La ciberseguridad se ha convertido en un componente esencial de la estrategia empresarial. Este año, las amenazas están evolucionando con el uso creciente de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes, lo que exige respuestas más rápidas, tecnologías avanzadas y una cultura organizacional alineada a la protección digital.

“Nos enfrentamos a ataques mucho más complejos y automatizados. Las empresas que no incorporen inteligencia artificial, Zero Trust y modelos de prevención avanzados estarán en desventaja. La resiliencia cibernética ya no es opcional”, sostiene Natal Da Silva, CEO de Stefanini Cyber para Latam.

Ante ello, el especialista en ciberseguridad brinda a conocer las tendencias clave en ciberseguridad que se vienen usando este 2025, a fin de que las empresas puedan prepararse frente a un panorama digital:

Inteligencia Artificial para defensa y ataque : La IA se usará tanto para fortalecer la detección de amenazas en tiempo real como para potenciar ataques más sofisticados, como el phishing hiperpersonalizado y el ransomware autónomo.

: La IA se usará tanto para fortalecer la detección de amenazas en tiempo real como para potenciar ataques más sofisticados, como el phishing hiperpersonalizado y el ransomware autónomo. Ciberseguridad en entornos IoT e infraestructura crítica : Con el aumento de dispositivos conectados, la protección de redes industriales, energía y servicios públicos será una prioridad, especialmente en sectores clave como gobierno y agricultura.

: Con el aumento de dispositivos conectados, la protección de redes industriales, energía y servicios públicos será una prioridad, especialmente en sectores clave como gobierno y agricultura. Autenticación sin contraseñas y Zero Trust : La adopción de métodos como la autenticación biométrica y el modelo de seguridad Zero Trust será fundamental para minimizar accesos no autorizados.

: La adopción de métodos como la autenticación biométrica y el modelo de seguridad Zero Trust será fundamental para minimizar accesos no autorizados. Regulaciones más estrictas : Gobiernos e industrias reforzarán sus normativas para proteger datos sensibles, lo que obligará a las empresas a mejorar su cumplimiento normativo.

: Gobiernos e industrias reforzarán sus normativas para proteger datos sensibles, lo que obligará a las empresas a mejorar su cumplimiento normativo. Resiliencia cibernética: No se trata solo de prevenir ataques, sino de garantizar que las empresas puedan recuperarse rápidamente tras una brecha de seguridad.

Asimismo, el especialista brinda recomendaciones sobre cómo las empresas deben de protegerse contra el ransomware avanzado, el phishing sofisticado y otros tipos de malware potenciados por inteligencia artificial:

Implementar análisis de amenazas en tiempo real con IA , para detectar y responder a incidentes antes de que causen daño.

, para detectar y responder a incidentes antes de que causen daño. Usar autenticación multifactor (MFA) y limitar accesos según el principio de privilegios mínimos.

y limitar accesos según el principio de privilegios mínimos. Invertir en la capacitación continua del personal , para que reconozcan intentos de phishing avanzados.

, para que reconozcan intentos de phishing avanzados. Adoptar segmentación de red y protección en la nube con firewalls de nueva generación.

con firewalls de nueva generación. Tener planes de recuperación y respaldo cifrado , almacenados en entornos aislados.

, almacenados en entornos aislados. Trabajar con aliados tecnológicos especializados, que ayuden a implementar soluciones de última generación.

En cuanto al cumplimiento de las nuevas regulaciones de ciberseguridad, Natal Da Silva indica que, es fundamental que las empresas realicen evaluaciones de cumplimiento para identificar brechas frente a normativas locales e internacionales como ISO 27001, GDPR o marcos sectoriales específicos.

También recomienda implementar marcos de seguridad reconocidos como el NIST Cybersecurity Framework, automatizar reportes y auditorías, y justificar la inversión en protección digital desde una visión de gestión de riesgo. Esto no solo ayuda a prevenir sanciones, sino a fortalecer la confianza con clientes, socios y stakeholders.

“Entramos en una era donde la IA se enfrenta a sí misma: IA contra IA. Por eso, nuestro compromiso es claro: fortalecer el canal de distribución con tecnología de punta, vigilancia constante y estrategias de protección adaptadas a cada industria”, concluyó el ejecutivo.