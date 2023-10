Ciberseguridad infantil: ¿Cómo proteger a tus hijos en línea?

En el mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad es importante salvaguardar su privacidad en el mundo digital y de esa manera, protegerlos de amenazas cibernéticas.

En un mundo cada vez más digital, no solo las empresas deben de preocuparse en la ciberseguridad, también las amenazas del mundo digital nos afectan a todos, incluidos a nuestros hijos. Por ello, en este mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad se destaca la importancia de establecer hábitos cibernéticos inteligentes para salvaguardar la privacidad y seguridad de la vida digital de las familias.

Y es que, a medida que los niños pasan más tiempo en línea, protegerlos de amenazas cibernéticas e individuos malintencionados se ha convertido en una tarea crucial. Tanto la ciberdelincuencia, el ciberacoso y el acceso a contenido inapropiado son amenazas reales que enfrentan los menores en su navegación diaria por la web.

Por lo tanto, es esencial que los padres asuman un papel activo en la protección de los niños en el mundo digital y de esa manera garantizar un entorno en línea seguro y educativo. En tal sentido, especialistas de Bitdefender, recomiendan a los padres algunos hábitos en línea que pueden implementar con sus hijos:

Establecer un tiempo de pantalla equilibrado para sus hijos: El tiempo promedio diario frente a una pantalla para niños de 8 a10 años es de alrededor de 6 horas. A medida que los niños crecen este tiempo puede exceder las 9 horas por día.

Educación constante: La base de la ciberseguridad infantil es la educación. Es importante que los niños comprendan los peligros que pueden encontrar en línea y cómo mantenerse seguros. Por ejemplo: hablarles sobre la importancia de no compartir información personal, no aceptar solicitudes de amistad de extraños, utilizar contraseñas seguras, etc.

Configuración de controles parentales: La mayoría de las plataformas y dispositivos ofrecen herramientas de control parental que permiten a los padres supervisar y limitar el acceso a ciertos contenidos.

Hablarles sobre aplicaciones maliciosas: Las tiendas de aplicaciones suelen ocultar aplicaciones maliciosas que amenazan la privacidad y seguridad de los menores. Por ello, es importante que los padres hagan seguimiento a las aplicaciones descargadas por sus hijos.

En definitiva, al establecer hábitos cibernéticos inteligentes desde una edad temprana y promover un entorno de apoyo y comunicación abierta, podemos construir un futuro digital más seguro para nuestros hijos.