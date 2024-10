Claves para implementar la IA Generativa en empresas

El 74% de los CEOs en América Latina dice que el éxito de la IA Generativa dependerá más de la adopción por parte de las personas que de la misma tecnología.

Redacción T21 / 16.10.2024 / 7:06 am

El presente artículo fue desarrollado por Sergio Camorcio, Líder de Ecosistema para IBM Latinoamérica.

La IA generativa promete ser un poderoso catalizador para la transformación de los negocios en América Latina, pero definitivamente, no es una panacea. Hoy, los líderes empresariales deben considerar varios aspectos indispensables para implementarla, como la gobernanza de datos, el costo-beneficio, las implicaciones éticas, así como la capacitación del talento para desarrollar nuevas habilidades.

Según el estudio del IBM Institute for Business Value titulado "The ingenuity of generative AI", este año, los líderes de las empresas han identificado el potencial de esta tecnología: el 77% reconoció que es necesario adoptar la IA generativa con rapidez para mantenerse al día con sus competidores, pasando del escepticismo a la confianza. En 2023, este porcentaje era apenas de 36%.

Por otra parte, la capacitación del talento es parte de la estrategia, según otro estudio. El 74% de los CEOs en América Latina dice que el éxito de la IA Generativa dependerá más de la adopción por parte de las personas que de la misma tecnología y con ello, las empresas están apostando por trabajar con un socio tecnológico que los capacite y les permita lograr el éxito deseado.

Para los líderes de negocio que buscan implementar la IA generativa en sus empresas, estas son las 3 recomendaciones a considerar para iniciar:

Cambiar la mentalidad sobre los casos de uso. Es necesario agrupar los problemas del negocio y las soluciones con las que cuenta la compañía por estrategia o casos de uso. Si se busca obtener mayores beneficios, la clave está en combinar la IA generativa con la experiencia de los colaboradores, conviertiéndose en la formula perfecta para las empresas. Además, es necesario evaluar si la IA como servicio es más rentable que crear una solución interna.

Identificar lo que necesita cambiar en la empresa para que los equipos de trabajo puedan aprovechar eficazmente la IA generativa es clave. Esto ayudará a que los malos procesos sean reinventados en vez de automatizados. En ese camino, es importante analizar si se requiere un aliado tecnólogico para agilizar la implementación de la tecnología y preservar las medidas de seguridad de los datos. Tomar riesgos inteligentes. Experimentar con la IA generativa en las áreas de bajo riesgo es un buen lugar para empezar a acercarse a la tecnología, pero se deben encontrar formas de evolucionar las funciones básicas tan pronto como sea posible, es decir, seguir trabajando para lograr el éxito e innovación a escala. Las ganancias de productividad que entregan una ventaja hoy, serán las apuestas de mañana.

Estos puntos de partida permitirán que la adopción de tecnologías de vanguardia como la IA Generativa se implementen de forma correcta. Además, mientras la tecnología sea abierta, esté dirigida a las empresas, preserve aspectos como la confianza y empodere a las organizaciones para ajustar, entrenar, implementar y gobernar sus soluciones, como es el caso de watsonx de IBM, las empresas tendrán la tranquilidad de que sus datos y su compañía estarán seguras.