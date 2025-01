¿Cómo optimizar tu computadora en 2025?

Aprende a mantener tu computadora rápida y segura este 2025 con sencillos pasos para optimizar su rendimiento y proteger tus datos.

Redacción T21 / 15.01.2025 / 5:50 am

Enero puede significar muchas cosas para distintas personas e industrias. Para algunos, es el momento de hacer propósitos para el 2025, como plantear metas o alcanzar objetivos profesionales. Para los minoristas, se trata de las ventas posteriores a las fiestas, y para las empresas, se trata de cerrar los libros contables del año anterior.

Pero para los amantes de la tecnología, enero también es el mes de limpiar su computadora, una oportunidad perfecta para darle a su dispositivo el cuidado que se merece. Los especialistas en ciberseguridad, Bitdefender, junto a su aliado estratégico Intecnia Corp, comparten pasos fáciles de seguir y manejables que le ayudarán a lograr una máquina más rápida y segura en 2025

"Con el tiempo, nuestras computadoras acumulan desorden digital, incluidos programas no utilizados y archivos basura, o pueden albergar malware que no solo las ralentiza sino que pone en peligro sus datos. Por ello, este año, los usuarios no solo se deben limitar a desempolvar su teclado: también es importante limpiar la computadora por dentro y por fuera”, refieren los especialistas en ciberseguridad.

A continuación, los pasos a seguir:

Ordena tu escritorio

Comience con el equivalente digital de ordenar su espacio de trabajo. Un escritorio desordenado puede dificultar la búsqueda de archivos y ralentizar el tiempo de inicio de su computadora.

Cómo hacerlo: Organizar archivos en carpetas, seguido elimina accesos directos o archivos que ya no necesites y utilice el almacenamiento en la nube para archivos grandes que desea conservar pero que no necesita en su dispositivo.

Desinstale los programas que no utilice

El software no utilizado no solo ocupa valioso espacio de almacenamiento, sino que también puede representar riesgos de seguridad si no se actualiza.

Cómo hacerlo: En Windows, vaya al Panel de control > Programas > Desinstalar un programa. En el caso de utilizar Mac, arrastre las aplicaciones no deseadas a la Papelera. Los especialistas recomiendan utilizar soluciones de seguridad, como las de Bitdefender para buscar programas potencialmente no deseados (PUP) y asegurarse de que no quede ningún software dañino.

Limpia los archivos temporales y optimiza tu sistema

Los archivos temporales y los cachés se acumulan con el tiempo, lo que ralentiza el sistema y desperdicia espacio de almacenamiento.

Cómo hacerlo: En Windows, utilice la herramienta Liberador de espacio en disco incorporada. En Mac, vaya a Finder > Ir > Ir a carpeta > escriba ~/Library/Caches y elimine los archivos innecesarios.

Protéjase contra el malware

El desorden digital no solo es un inconveniente. También puede ocultar malware peligroso que compromete la seguridad de su dispositivo y sus datos y perjudica su identidad y sus finanzas. Esto incluye malware de criptominería, que utiliza en secreto su hardware para extraer criptomonedas, lo que aumenta sus facturas de electricidad y daña su dispositivo.

Cómo hacerlo: Realice un análisis completo de malware utilizando una solución de seguridad confiable. Asimismo, supervise el rendimiento de su sistema para detectar actividad inusual que pueda indicar malware de criptominería. Y finalmente actualice todo su software para corregir las vulnerabilidades.

Es importante resaltar que la protección en tiempo real y la defensa multicapa contra ransomware de Bitdefender mantienen su sistema limpio y seguro. También incluye funciones avanzadas (solo para Windows) para detectar y bloquear software malicioso como malware de criptominería, lo que protege su hardware y sus facturas de energía.

Fortalezca las contraseñas y proteja las cuentas en línea

La limpieza no estará completa hasta que sus cuentas estén seguras. Las contraseñas débiles y las cuentas olvidadas pueden hacer que su computadora sea un blanco fácil.

Cómo hacerlo: Utilice un administrador de contraseñas para generar y almacenar contraseñas seguras y únicas. En ese mismo sentido, realice una lista de todas las cuentas en línea y elimina las que ya no utilices. Habilite la autenticación de dos factores (2FA) para las cuentas restantes y organice sus marcadores y administre su presencia en línea.

Realice una copia de seguridad de sus datos

Los accidentes ocurren, y una computadora limpia merece un plan de respaldo sólido.

Cómo hacerlo: Utilice un disco duro externo o un almacenamiento en la nube para realizar copias de seguridad de archivos importantes. Luego programe copias de seguridad periódicas para evitar perder datos. Los especialistas en ciberseguridad recomiendan Time Machine en macOS o Bitdefender Total Security que incluye una función de archivos seguros para proteger archivos confidenciales de cambios no autorizados.

Destruya los archivos no deseados

Eliminar archivos no siempre significa que desaparezcan para siempre. Asegúrate de eliminar los archivos no deseados de forma permanente para proteger tu privacidad.

Cómo hacerlo: Utilice una herramienta de eliminación segura de archivos.