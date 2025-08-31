Creatividad infantil con tecnología responsable

Aprende cómo aprovechar la tecnología para desarrollar creatividad y aprendizaje en los niños de manera segura y divertida.

Redacción T21 / 31.08.2025 / 4:29 pm

iShop Perú propone cuatro maneras de aprovechar la tecnología para que padres e hijos aprendan, creen y se diviertan juntos, fortaleciendo habilidades clave para el futuro.

Con dispositivos como el iPad o el iPhone, los niños pueden aprender, crear, organizarse y descubrir nuevas maneras de divertirse, incorporando a su día a día tecnología versátil e intuitiva.

Lima, agosto de 2025. En un mundo cada vez más digital, la tecnología puede convertirse en una gran aliada para potenciar la imaginación de los más pequeños, siempre que se utilice de forma segura y equilibrada. Y es que existen dispositivos que, además de entretener, también pueden convertirse en herramientas que estimulan la creatividad, el aprendizaje y la organización.

En ese sentido, los expertos de iShop Perú, marca líder en venta de dispositivos Apple con 15 años en el mercado, señalan que los dispositivos actuales ofrecen infinitas posibilidades para que los pequeños del hogar aprendan, se expresen y se organicen, al mismo tiempo que los padres mantienen el control y la tranquilidad sobre su uso. Aquí las recomendaciones para compartir y aplicar en familia.

Fomenta la creatividad en múltiples formatos: El iPad y el iPhone ofrecen un ecosistema de aplicaciones que despiertan la imaginación de los niños. Con Procreate pueden crear ilustraciones como en un lienzo digital, en GarageBand transforman ideas en canciones, y con iMovie dan vida a sus propias películas. Su diseño intuitivo permite que, sin importar la edad o experiencia, los pequeños se animen a explorar y desarrollar nuevas formas de expresión artística. Promueve la organización y el aprendizaje activo: Más allá del entretenimiento, el iPad y el iPhone pueden ser grandes aliados en la educación. Con herramientas como Notas, Recordatorios y plataformas educativas disponibles en el App Store, los niños-con ayuda de sus padres- pueden organizar tareas, planificar proyectos escolares y reforzar lo aprendido en clase para fomentar su autonomía. Configura un entorno digital seguro: En el iPad o el iPhone es posible activar funciones como ‘Tiempo en Pantalla’ y la opción ‘En Familia’ para supervisar el uso que los niños hacen de sus dispositivos. Estas funciones permiten aprobar o bloquear descargas de aplicaciones, establecer horarios de uso, limitar el acceso a ciertos contenidos y recibir reportes de actividad semanal. De esta manera, los padres pueden asegurarse de que la experiencia digital sea apropiada y segura. Equilibra la tecnología con actividades fuera de pantalla: Un uso saludable de la tecnología también implica saber desconectarse. Configurar recordatorios para pausas activas, combinar actividades en apps de deporte y establecer “zonas libres de dispositivos” en casa ayuda a que los niños integren la tecnología como complemento, sin reemplazar momentos de ejercicio, juego al aire libre o convivencia familiar.

“En iShop creemos que la tecnología puede abrir un mundo de posibilidades para los niños. Dispositivos como el iPad o el iPhone inspiran el aprendizaje, estimulan la creatividad y despiertan la curiosidad. Más que entretenimiento, son recursos para desarrollar habilidades clave. Nuestro objetivo es que padres e hijos compartan experiencias que impulsen su crecimiento”, señala Rodrigo Ortiz, Gerente de Marketing de iShop Perú.

iShop Perú invita a las familias a descubrir cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para el aprendizaje y la creatividad de los más pequeños. Todos los dispositivos y accesorios mencionados están disponibles en las tiendas iShop a nivel nacional y en su canal online: pe.tiendasishop.com.