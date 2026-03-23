Crédito inteligente en tiempos de incertidumbre

Cinco claves para fortalecer tu perfil financiero y tomar decisiones estratégicas en un entorno económico cambiante.

Redacción T21 / 23.03.2026 / 4:46 pm

En un inicio de 2026 marcado por ajustes y cambios en el entorno económico, ordenar las finanzas y conocer el historial crediticio puede ayudar a tomar decisiones financieras más informadas a lo largo del año, según Experian.

El 2026 ha comenzado con distintos cambios en el entorno global y local que están influyendo en la dinámica financiera de los hogares. En este contexto, organizar el presupuesto y mantener una buena salud crediticia se vuelve una herramienta importante para planear las finanzas y dar continuidad a los objetivos financieros durante el año.

En ese sentido, Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú, señala que contar con información clara y actualizada sobre la situación financiera personal permite tomar decisiones más responsables y gestionar mejor eventuales imprevistos.

“En contextos de cambio, una buena práctica es organizar las finanzas personales: conocer cuánto se debe, cuáles son los compromisos activos y cómo se distribuyen los pagos mensuales. Tener esta información clara permite tomar decisiones financieras con mayor planificación y anticipación”, explica el especialista.

Esta recomendación cobra relevancia si se tiene en cuenta que el 89% de los limeños no ha consultado su historial crediticio, lo que puede limitar la visibilidad sobre su situación financiera y el seguimiento de sus compromisos.

El historial y el score crediticio funcionan como una referencia del comportamiento financiero, ya que reflejan cómo una persona ha gestionado sus deudas y pagos a lo largo del tiempo. Por ello, contar con mayor claridad sobre esta información facilita la toma de decisiones al momento de solicitar un crédito, planificar gastos importantes o ajustar objetivos financieros.

Frente a este contexto, Experian comparte cinco recomendaciones para fortalecer tu salud crediticia y tomar decisiones financieras con más información:

Conoce tu situación financiera actual: Como primer paso, es importante identificar cuántos ingresos percibes, cuánto gastas y cuáles son tus deudas activas. Para ello, revisar tu historial crediticio es fundamental, ya que te permite entender cómo están registrados tus compromisos financieros y detectar posibles errores o movimientos inusuales. Consulta periódicamente tu historial crediticio: Solo en los últimos tres meses del 2025 se registraron más de 335 mil consultas en Mi Sentinel, la plataforma digital de Experian que permite a las personas conocer su historial crediticio, detectar errores, prevenir fraudes y entender cómo las ven las entidades financieras. Contar con esta información facilita tomar decisiones financieras más informadas. Planifica tus gastos y define tus prioridades: Tener claridad sobre los gastos permite identificar cuáles pueden optimizarse o eliminarse y cuáles deben priorizarse. Elaborar un presupuesto y establecer metas financieras —como reducir deudas, crear un fondo de emergencia o financiar objetivos de largo plazo— puede marcar la diferencia en momentos de incertidumbre. Evalúa tu capacidad de pago antes de asumir nuevas deudas: Antes de solicitar un nuevo crédito, es importante analizar cuánto de tus ingresos ya está comprometido con pagos mensuales. Mantener un nivel de endeudamiento saludable ayuda a evitar presiones financieras y contribuye a cuidar el historial crediticio. Construye hábitos que fortalezcan tu perfil crediticio: Pagar a tiempo, evitar atrasos y mantener un nivel de endeudamiento adecuado son claves para construir un buen perfil crediticio. Además, revisar tu historial periódicamente te permite identificar mejoras y anticiparte a posibles riesgos.

“El crédito puede ser una herramienta útil cuando se gestiona de manera planificada. Incluso en contextos de cambio, organizar las finanzas y definir metas claras facilita la toma de decisiones y el avance hacia objetivos personales como estudiar, emprender, invertir o realizar compras importantes. Pequeños ajustes en la forma en que administramos nuestro dinero pueden contribuir a fortalecer la salud financiera y a prepararnos mejor para el futuro, concluye Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.