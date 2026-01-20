Cuatro tendencias que redefinirán el smartphone

IA, experiencia premium y un usuario más exigente marcarán 2026.

Redacción T21 / 20.01.2026 / 12:53 pm

Rendimiento, experiencia premium, usuarios exigentes y flexibilidad en la oferta son aspectos clave que impactarán en la industria de dispositivos móviles.

El mercado de smartphones entra en una nueva etapa de madurez y sofisticación. De cara a 2026, la industria ya no se define únicamente por la innovación tecnológica, sino por la capacidad de las marcas de interpretar y anticiparse a las nuevas expectativas del consumidor.

“Vemos un consumidor más informado y que prioriza desempeño, autonomía entre otros atributos que le permitan disfrutar de una experiencia”, dijo José Flores, vicepresidente de vivo Smartphone Perú y Chile, quien resaltó cuatro tendencias clave que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

Mayor adopción de inteligencia artificial: la IA dejará de ser un atributo diferencial para convertirse en un componente esencial de la experiencia móvil, integrándose de forma transversal en funciones como fotografía, rendimiento, personalización y eficiencia energética. con miras a convertirse en un estándar del mercado tecnológico. Experiencia premium: los usuarios valoran cada vez más el desempeño técnico y la calidad de los componentes internos, al mismo nivel que el diseño y el software. La experiencia premium ya no se limita al aspecto visual del dispositivo, sino a su rendimiento integral y durabilidad en el tiempo. Mayor exigencia del consumidor: otra tendencia clave es la evolución del consumidor hacia un perfil más informado y exigente. Hoy, las decisiones de compra son más estratégicas: los usuarios comparan especificaciones, analizan beneficios y buscan equipos que respondan mejor a sus necesidades reales, elevando el estándar de competencia entre marcas. Mayor flexibilidad en el portafolio: para responder tanto a necesidades específicas del consumidor como a variables externas, como el encarecimiento global de insumos tecnológicos. Las marcas deberán ofrecer propuestas diversas, capaces de adaptarse tanto a distintas expectativas de los consumidores como a variables externas del mercado.

“Entender estas tendencias es clave para desarrollar soluciones que conecten con las personas y aporten valor real en su día a día.Si bien la IA aún se encuentra en una etapa de evolución, el usuario ya reconoce beneficios concretos y espera que estas funcionalidades se integren de manera progresiva tanto en el hardware como en el software”, aseveró, por su lado, Stephanie Mestanza, jefa de Marketing de vivo Smartphone.

En base a ello, en vivo, se ha reforzado la “tecnología relevante”: un enfoque que busca responder a las nuevas expectativas del mercado: “Este concepto se sostiene sobre cuatro pilares: innovación, confiabilidad, visión de largo plazo y adaptación al contexto local. Además, se ha identificado preferencias clave como: batería de larga duración y carga rápida, cámaras con soporte de inteligencia artificial, fluidez y estabilidad del sistema, y una clara coherencia entre valor y precio”.

Bajo este contexto, la compañía proyecta la incorporación de un nuevo dispositivo al mercado peruano, desarrollado en función de las principales necesidades del usuario local, con énfasis en capacidades fotográficas para escenarios de viaje y eventos en vivo, un procesador de mayor rendimiento y una autonomía orientada a jornadas de uso prolongado. Esta incorporación forma parte de la estrategia de vivo por fortalecer su portafolio con propuestas que prioricen desempeño, eficiencia y experiencia de uso.