Culqi lanza CulqiFull: POS más rápido y eficiente

Nuevo dispositivo mejora velocidad, memoria y experiencia de venta para negocios peruanos.

Redacción T21 / 20.03.2026 / 11:05 pm

En línea con su compromiso de potenciar el éxito de los negocios del país, Culqi (www.culqi.com), la pasarela de pagos que cuenta con el respaldo del BCP, anunció el lanzamiento de la nueva versión de su POS CulqiFull, un equipo renovado que destaca por su mayor velocidad, mejor rendimiento y una experiencia de uso optimizada.

Este nuevo dispositivo permitirá reducir la fricción en el punto de venta. Debido a su mayor capacidad de procesamiento, el nuevo CulqiFull agiliza los cobros y contribuye a disminuir las colas en los comercios, mejorando así la experiencia tanto para los negocios como para sus clientes.

“El nuevo CulqiFull se renueva no solo para ser un mejor equipo, sino también para consolidarse como una herramienta al alcance de los negocios que buscan potenciar su crecimiento y eficiencia. Con estas mejoras, que permiten brindar mayor velocidad y continuidad operativa, los negocios podrían percibir un incremento de hasta 30% en sus ingresos”, señaló Spencer Friedman, CEO de Culqi.

Entre sus principales mejoras destaca una mayor velocidad de conexión, con un incremento de 20% en la recepción y velocidad de internet móvil, lo que permite procesar transacciones de manera más ágil. Asimismo, incorpora una pantalla 23% más grande que el modelo anterior, lo que facilita la visualización de la información y mejora la interacción en el punto de venta.

El dispositivo también cuenta con mayor capacidad de memoria, lo que brinda un sistema más fluido y eficientedurante su uso. A ello se le suma un procesador más moderno, que permite una navegación más rápida y estable, y actualizaciones de seguridad que refuerzan la protección de la información en cada transacción. Además, integra una batería optimizada para acompañar a los negocios durante toda su jornada de ventas.

El nuevo CulqiFull mantiene las mismas funcionalidades del modelo anterior, pero con una experiencia de uso mejorada gracias a un sistema más rápido, fluido y confiable. Con esta renovación tecnológica, la compañía proyecta un crecimiento de aproximadamente 25% durante este año.