Desarrollan casaca y lentes inteligentes para personas con discapacidad visual

Redacción T21 / 12.01.2026 / 7:26 pm

Estudiantes de la Universidad Privada del Norte presentan un sistema de asistencia para personas con discapacidad visual que integra tecnología háptica y comandos de voz.

La movilidad segura e independiente sigue siendo un desafío crucial para la población con discapacidad visual en el Perú. Este segmento de la población, que asciende a más de 600 mil personas según cifras del INEI[1], requiere la promoción de sistemas alternativos de asistencia que garanticen un desplazamiento libre y seguro. La dificultad se acentúa porque las personas invidentes necesitan desplazarse sin contar con objetos adicionales como bastones u otros.

Ante esta realidad, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte (UPN) han desarrollado el "Sistema Integrado de Asistencia para la Detección de Obstáculos con Casaca Sensorial y Lentes Inteligentes". Este proyecto es resultado de la investigación, creatividad y tecnología aplicadas por los alumnos. La idea surge a partir de la necesidad de que las personas invidentes se puedan desplazar de forma libre.

El dispositivo detecta obstáculos a una distancia de hasta 1.5 metros e integra tecnología háptica e Inteligencia Artificial (IA). Sensores incorporados en la casaca alertan al usuario mediante vibraciones, mientras que los lentes inteligentes detectan objetos y, mediante comandos de voz, indican los posibles obstáculos, permitiendo el desplazamiento más libre y seguro.

El equipo, integrado por los estudiantes Renzo Morales, Cristina Guzmán y Kassandra Montezuma, junto a los docentes Eduardo Reyes y Jhony Sánchez, fueron reconocidos con medallas de oro en dos de las competencias de innovación más destacadas del mundo: la International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN 2025) y la Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2025). Recientemente, el proyecto fue seleccionado para ser presentado en la ceremonia por el 33º aniversario de INDECOPI.

Eduardo Reyes Rodríguez, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, destacó la visión del proyecto: "La idea surge a partir de la necesidad de que las personas invidentes se puedan desplazar de forma libre y sin contar con objetos adicionales como bastones u otros. Lo que buscamos es que puedan detectar los obstáculos con mayor facilidad a través de los sensores adheridos a la casaca".

Por su parte, el Dr. Christian Mesía Montenegro, director de Investigación, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad Privada del Norte resaltó el valor institucional de la iniciativa "La presencia de la UPN en este evento institucional, junto con el impulso del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI UPN), refleja el firme compromiso con una educación que inspira, innova y transforma. Docentes y estudiantes unen su talento para generar conocimiento con propósito, fortalecidos por el acompañamiento del CATI UPN en la protección y desarrollo de la creatividad e innovación".

El proyecto se encuentra creado desde mediados del 2024, y el prototipo se culminó en la misma época. Actualmente, el equipo se encuentra en la fase de prototipo y ya inició el trámite para el registro de la patente. Una vez que se obtenga la patente, se realizarán pruebas con la Asociación de Ciegos del Perú. El éxito de esta iniciativa proyecta el talento académico hacia escenarios internacionales y abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

[1] En el Perú hay registradas 71.132 personas con discapacidad visual