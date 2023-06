Día del Padre: Productos tecnológicos en Entel Perú

Los padres peruanos prefieren productos de tecnología y viajes en los sectores A/B.

Redacción T21 / 15.06.2023 / 10:49 pm

Según un estudio de Kantar sobre las preferencias de regalo de los padres peruanos, el 30% prefiere como regalo por el Día del Padre productos tecnológicos como celulares, tablets o laptops.

Esta demanda se debe en parte al ritmo acelerado de trabajo de los padres de familia, por ello los productos que los ayudan con sus labores profesionales, pero que a la vez les permiten estar conectados con la familia, son los más buscados para esta fecha especial.

En ese sentido, si estás buscando el mejor regalo tecnológico, Tamara Müller, jefa del área de accesorios de Entel, te recomienda las siguientes opciones:

1.- Smartwatch: Para que papá esté conectado sin necesidad de usar constantemente el celular. Además, con un reloj inteligente no solo podrá ver mensajes y ver notificaciones, pues la mayoría de ellos cuentan con funciones como monitor de ritmo cardíaco, oxigenación, marcador de pasos, monitor de sueño, entre otros. Una buena opción es el Huawei Band 8, que cuenta con un diseño ultradelgado y batería de hasta 14 días de duración.

2.- Parlantes: La marca Harman Kardon trae al mercado el Onyx Studio 6, este equipo tiene todos los elementos de un sistema de audio de alta calidad: conectividad, bocinas y también resistencia, a la par de estar elaborado con materiales premium como el aluminio. En Entel, podrás encontrarlo a un precio de 599.

3.- Videojuegos: Para los papás tecnológicos, este año se han lanzado muchos videojuegos de excelente calidad que podrían ser el sueño de cualquier gamer. Zelda: Tear of the Kingdom, Street Fighter 6, Diablo IV, Resident Evil 4 Remake, son algunas opciones que no tienen pierde.

4.- Audífonos: Una buena opción serán los Airpods Pro 2nda Generación, debido a que son resistentes al agua y sudor. Asimismo, cuentan con sistema de cancelación de ruido, audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza y dos micrófonos con sistema beamforming. Y, si buscas una versión para Android, los Xiaomi Buds 4 son una gran opción en calidad y diseño. Ambos productos se encuentran en Entel a un precio de 979 y 229, respectivamente.

5.- Consola portátil: Existe una infinidad de consolas portátiles, cada una dirigida a un perfil de papá gamer diferente. Si lo suyo son más los juegos retro, hay muchas opciones y, sobre todo, para distintos bolsillos. Igualmente, dos grandes opciones son la Nintendo Switch para los amantes de la gran N y la Steam Deck, para los que quieren llevar las ventajas de una PC gamer a cualquier parte.