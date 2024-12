Dispositivo de jardinería interior de LG

Con una sofisticada iluminación y usabilidad mejorada, la solución de estilo de vida de jardinería para el hogar de la compañía trae la belleza y la abundancia de la naturaleza al interior.

Redacción T21 / 25.12.2024 / 8:49 am

LG Electronics presentará su innovador dispositivo de jardinería de interior en el CES 2025. Esta última solución de horticultura personal combina un sistema avanzado que promueve un crecimiento rápido y saludable de las plantas con un moderno diseño de lámpara de pie, que luce elegante en cualquier entorno. Ideal tanto para principiantes en jardinería como para urbanistas que disfrutan llevando la naturaleza a sus hogares.

Delgado y vertical, con una “pantalla de lámpara” circular y base, el distintivo dispositivo de LG funciona tanto como un refinado objeto decorativo de interior como un medio práctico para producir verduras frescas en casa. Su espacio de cultivo adaptable y las luces LED ajustables en altura proporcionan gran flexibilidad y las condiciones ideales para el crecimiento de distintos tipos de verduras de hoja, hierbas, flores y frutas. Perfecto para estilos de vida ocupados, la nueva solución de LG admite ciclos de cultivo continuos y cuenta con un gran tanque de agua de 1.5 galones de capacidad, que proporciona mayor hidratación entre recargas.

El dispositivo cuenta con dos tipos de iluminación funcional y a la vez estética: luces dirigidas hacia abajo con cinco niveles de intensidad para respaldar un crecimiento óptimo de las plantas durante el día, y luces dirigidas hacia arriba para crear un ambiente acogedor y relajante por la noche. Este diseño de doble iluminación eleva el valor y la utilidad del último dispositivo de jardinería de LG, al tiempo que destaca la capacidad única de la compañía para desarrollar soluciones “híbridas” versátiles que brindan los beneficios de múltiples productos.

Con capacidad para veinte plantas y cuatro kits de semillas, el nuevo dispositivo de jardinería de interior dispensa automáticamente la cantidad adecuada de agua y nutrientes para la cantidad y variedad de plantas que se cultivan.2 Este sistema avanzado garantiza un cuidado constante, incluso cuando los usuarios están fuera durante períodos prolongados. Además, la compatibilidad con la aplicación LG ThinQ™ permite a los usuarios gestionar los programas de cultivo, ajustar la configuración de iluminación y monitorear el crecimiento de las plantas desde cualquier ubicación.

Junto con el modelo “lámpara de pie”, LG revelará en el CES 2025 un nuevo dispositivo de jardinería de interior con un diseño de mesa auxiliar inspirado en la naturaleza. Este modelo compacto y multifuncional ofrece una experiencia de jardinería en el hogar fácil y placentera, demostrando el compromiso continuo de LG de brindar opciones atractivas para diferentes gustos y estilos de vida.

“Nuestros nuevos dispositivos de jardinería de interior ofrecen una forma novedosa para que los clientes creen sus propios espacios verdes, se diviertan cultivando sus plantas e inyecten un toque de estilo moderno a sus hogares”, comentó Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “Continuaremos ofreciendo soluciones de interior innovadoras que permitan a cualquier persona experimentar la alegría de la jardinería, independientemente de dónde vivan”.

Los visitantes del CES 2025, del 7 al 10 de enero, podrán conocer todas las innovaciones más recientes de LG, incluidos los nuevos dispositivos de jardinería de interior, en el stand de la compañía (#15004, Centro de Convenciones de Las Vegas).

* The water tank of LG’s previous indoor gardening appliance model provided a 0.8-gallon (approx.) / 3-liter capacity, while the smaller, mini-model provided a 0.3-gallon (approx.) / 1-liter capacity.