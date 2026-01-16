Docentes protagonistas del aprendizaje del futuro

Formación gratuita en PBL para transformar aulas públicas.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 6:30 pm

La formación en línea forma parte del programa de ciudadanía corporativa Solve for Tomorrow en América Latina y ofrece certificación de 30 horas para educadores de la región

La plataforma de Samsung, Solve for Tomorrow Latam, anuncia la segunda edición del curso internacional gratuito “Aprendizaje Basado en Proyectos: Una ruta de la idea a la acción”, creado especialmente para docentes de la red pública de América Latina que desean capacitarse y transformar sus aulas, promoviendo el protagonismo de los estudiantes a través de la metodología PBL (Project Based Learning, en inglés).

El curso comenzará el 2 de febrero y, al finalizar la formación, los docentes recibirán un certificado internacional con una carga horaria de 30 horas. Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Con una duración de diez semanas, divididas en módulos, y con contenido disponible en español y portugués, la formación será completamente en línea, lo que permitirá que los participantes avancen al ritmo y en el horario que mejor se adapten a su rutina. Además de los contenidos asincrónicos, el curso contará con una clase en vivo, para que los docentes puedan despejar dudas e intercambiar experiencias.

La primera edición, concluida en noviembre de 2025, registró más de 1.000 inscripciones y alcanzó una evaluación altamente positiva: más del 88 % de los participantes en portugués y el 72,7 % en español otorgaron la calificación máxima (10), lo que indica que recomendarían la formación a otros docentes.

Durante el curso, los participantes podrán desarrollar un proyecto para implementar en sus escuelas, con el apoyo de contenidos interactivos, videoclases y estudios de caso inspiradores. La propuesta pedagógica está organizada en cinco módulos, que guían a los docentes desde la identificación de desafíos reales hasta la presentación de soluciones concretas:

Módulo 1: Introducción al PBL y evaluación continua de proyectos

Módulo 2: Empatía y definición de desafíos

Módulo 3: Ideación y creación de prototipos

Módulo 4: Prueba y presentación de ideas

Módulo 5: Retroalimentación y balance del aprendizaje

“Nuestro objetivo es fortalecer el ecosistema educativo ofreciendo recursos que generen un impacto práctico. Al ofrecer metodologías activas a los educadores, no solo valoramos su labor esencial, sino que también creamos un entorno en el que los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y en ciudadanos mejor preparados para los desafíos reales del futuro. Reafirmamos el propósito de Samsung de impulsar la educación en América Latina”, explica Helvio Kanamaru, director de ESG y Ciudadanía Corporativa de Samsung para América Latina.

Solve For Tomorrow

Solve for Tomorrow es una iniciativa global de Ciudadanía Corporativa de Samsung que invita a estudiantes y docentes de la red pública a desarrollar soluciones innovadoras. Presente en más de 60 países, el programa impulsa el protagonismo juvenil al incentivar a los estudiantes a aplicar la ciencia y la tecnología en la resolución de demandas reales de sus comunidades, conectando el aprendizaje escolar con la transformación social.

La iniciativa representa una oportunidad única para que docentes latinoamericanos de la red pública comiencen el año con herramientas capaces de hacer que el aprendizaje de los estudiantes sea más significativo y creativo.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del formulario de inscripción.