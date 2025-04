Enseña a los niños sobre contraseñas seguras

Estrategias simples para explicar la importancia de contraseñas seguras a los niños.

Redacción T21 / 14.04.2025 / 9:46 am

Hoy en día, la “Defensa Digital” es fundamental, siendo la gestión adecuada de las contraseñas una práctica crucial para proteger nuestra información personal. Si bien muchos niños no dimensionan el impacto real de una contraseña débil o compartida, ellos deben ser instruidos sobre seguridad digital y la importancia de mantener sus contraseñas seguras, proporcionándoles herramientas para que desarrollen buenos hábitos desde temprana edad y naveguen con confianza en el entorno virtual.

“Hablar con niños sobre la seguridad de las contraseñas puede parecer complicado, sobre todo si no eres un experto en tecnología. Pero es importante para ayudarlos a comprender los riesgos y responsabilidades que conlleva el uso de dispositivos y plataformas en línea”, sostiene Claudia Torres, jefa Comercial de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

En ese sentido, los especialistas de Bitdefender brindan algunos consejos simples sobre las contraseñas de una manera que los niños puedan entender y recordar fácilmente.

Explique por qué son importantes las contraseñas

Empiece por ayudar a sus hijos a entender la función de las contraseñas. Hágalo simple: "Una contraseña es como la llave de nuestra casa. No le daríamos nuestras llaves a desconocidos porque queremos proteger lo que hay dentro. Las contraseñas protegen nuestra información personal y nos mantienen seguros en línea".

Enséñeles a crear contraseñas seguras

Los niños suelen elegir contraseñas muy fáciles de recordar, como su nombre o fecha de nacimiento. Explícales que deben ser fáciles de recordar para ellos, pero difíciles de adivinar para otros. Sugiéreles combinar palabras que signifiquen algo especial para ellos, junto con números o símbolos. Por ejemplo, “Pastel Azul!12" o "Gato Soleado#7" podrían ser fáciles de recordar y seguras.

La práctica hace al maestro

Haz que crear contraseñas sea divertido. Siéntense juntos y practiquen crear contraseñas seguras, divertidas o creativas. Cuanto más cómodos se sientan creando contraseñas, más probable será que mantengan buenos hábitos.

Resaltar la importancia de la privacidad

Enséñeles a sus hijos a no compartir nunca sus contraseñas con sus amigos, ni siquiera con sus mejores amigos. Explíqueles con delicadeza que compartir contraseñas puede dar acceso accidental a información privada. Recuérdeles que no hay problema en decir que no si alguien les pide su contraseña.

Fomente cambios regulares de contraseña

Explícales a tus hijos que las contraseñas son como cepillos de dientes: no deben guardarse para siempre. Acostúmbralos a cambiarlas una o dos veces al año. Un recordatorio útil podría ser cambiarlas al comienzo del nuevo curso escolar o en su cumpleaños.

Modele usted mismo un buen comportamiento con sus contraseñas

Los niños aprenden más de lo que te ven hacer que de lo que dices. Muéstrales que también usas contraseñas seguras y que te tomas en serio la seguridad en línea. Verte predicar con el ejemplo refuerza estos buenos hábitos.

Usen juntos un gestor de contraseñas

Si sus hijos ya tienen la edad suficiente, considere implementar un gestor de contraseñas para toda la familia. Estas herramientas almacenan las contraseñas de forma segura para que no tenga que recordarlas todas. Puede enseñarles a usar una de forma segura, facilitando así la gestión de varias contraseñas.

Señales de advertencia: cómo los niños pueden reconocer una cuenta comprometida

Enséñeles a sus hijos a reconocer las señales comunes de que sus cuentas podrían haber sido vulneradas. Dígales que estén atentos a actividades inusuales, como el cierre repentino de sesión, la recepción de notificaciones inesperadas de restablecimiento de contraseña, la visualización de mensajes o publicaciones que no enviaron o la identificación de ubicaciones de inicio de sesión desconocidas. Anímelos a que le informen de inmediato si experimentan alguna de estas señales para que pueda ayudarlos a recuperar su cuenta rápidamente.

Para mayor seguridad y tranquilidad, considere usar el Control Parental de Bitdefender . Esta herramienta fácil de usar ayuda a los padres a supervisar las actividades en línea, establecer límites digitales saludables y mantener a sus hijos seguros en línea. El Control Parental está incluido en todas las soluciones de seguridad de pago de Bitdefender.