ESET Protect se actualiza para ayudar a empresas

La incorporación del Vulnerability and Patch Management con tecnología OPSWAT, permite a las empresas reforzar sus defensas.

Redacción T21 / 26.06.2023 / 1:58 pm

ESET anuncia la próxima disponibilidad de una importante mejora en su plataforma unificada de ciberseguridad, ESET PROTECT. La mejora está diseñada para abordar los desafíos de seguridad digital, tanto actuales como futuros, que enfrentan las empresas de todo el mundo. ESET se asoció con OPSWAT, líder mundial en soluciones de ciberseguridad de infraestructura crítica de TI, OT e ICS, para llevar la gestión integrada de vulnerabilidades y parches a la plataforma ESET PROTECT. ESET Vulnerability and Patch Management se agrega al existente ESET PROTECT Complete junto con un nuevo nivel, ESET PROTECT Elite, para brindar una mejor protección a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que luchan por mantenerse al día frente a un panorama de amenazas en constante evolución y garantizar que sus sistemas estén correctamente parcheados. *

Con la administración centralizada de la consola ESET PROTECT Cloud, las organizaciones pueden fácilmente evaluar las amenazas de seguridad y administrar los parches en toda la red, lo que garantiza la oportuna detección y reparación de las últimas vulnerabilidades zero-day. El escaneo automatizado y una amplia gama de opciones de filtrado, permiten a las organizaciones identificar y enfocarse rápidamente en los problemas de seguridad que más les importan. Además, con las opciones de parches automáticos y manuales, las empresas pueden asegurarse de que sus endpoints se actualicen a tiempo con los parches de seguridad más recientes.

“Debido a las ineficiencias de las soluciones heredadas, muchas PYMES tienen dificultades para administrar parches y actualizaciones en toda su red. Esto deja sus endpoints abiertos al posibles ataques. Además, les resulta difícil poder identificar y priorizar las vulnerabilidades en función de su gravedad,” comenta Michal Jankech, Vice President of SMB and MSP Segment de ESET. “Las PYMES quieren una solución fácil de usar que las mantenga seguras. Las políticas de parches personalizables en ESET Vulnerability and Patch Management brindan a las empresas de todos los tamaños flexibilidad y control para que sus endpoints puedan parchearse de manera óptima y rápida. Esto les ayuda a minimizar el riesgo de ataque y garantiza que puedan cumplir con los requisitos reglamentarios o de seguro de ciberseguridad cada vez más estrictos, además de cumplir con el estándar requerido para varias certificaciones ISO”.

ESET Vulnerability and Patch Management escanea miles de aplicaciones populares, como Adobe Acrobat, Mozilla Firefox y Zoom Client, en busca de más de 35 000 vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Estos análisis automatizados se pueden programar utilizando configuraciones de excepción de vulnerabilidades totalmente personalizables. Las vulnerabilidades se pueden filtrar y priorizar en función de la puntuación de exposición, gravedad y puntuación a lo largo del tiempo. A través de la consola de ESET PROTECT Platform basada en la nube, las empresas pueden generar informes sobre el software más vulnerable y los dispositivos afectados. Cuenta con soporte multilingüe y solo una pequeña demanda de infraestructura de TI.

ESET Vulnerability and Patch Management proporciona un inventario de parches en constante evolución con el nombre del parche, la versión de la aplicación, el CVE, la gravedad/importancia del parche y las aplicaciones afectadas. Las empresas pueden lanzar actualizaciones inmediatas y comenzar a aplicar parches a través de opciones personalizables o manualmente cuando se identifica un parche. Pueden simplificar aún más el proceso de aplicación de parches al priorizar los activos críticos y programar el resto en horas de menor actividad para evitar interrupciones. Las organizaciones pueden aprovechar la funcionalidad multiusuario del Vulnerability and Patch Management para disfrutar de una visibilidad completa de toda la red y, al mismo tiempo, concentrarse en un área dedicada.

La plataforma unificada de ciberseguridad de ESET, ESET PROTECT, es una consola en la nube de panel único que brinda visibilidad, administración y conocimiento centralizados. ESET PROTECT integra capacidades equilibradas de prevención, detección y respuesta de brechas, con los servicios profesionales y la inteligencia de amenazas de la empresa que son líderes en la industria. Es simple, modular, adaptable y con innovaciones constantes. Con el lanzamiento de ESET PROTECT Elite, ahora hay cinco niveles de suscripción a la plataforma ESET PROTECT para empresas de todos los tamaños:

ESET PROTECT Entry: una solución básica con precios competitivos que incluye protección de endpoints, seguridad del servidor y la consola ESET PROTECT Cloud.

ESET PROTECT Advanced: brinda protección para endpoints de primera clase con tecnología avanzada de defensa contra amenazas y cifrado de disco completo.

ESET PROTECT Complete: incluye la nueva capacidad de ESET Vulnerability and Patch Management, protección aplicada en la nube y seguridad de correo para minimizar los riesgos cibernéticos.

Nuevo ESET PROTECT Elite: proporciona una mayor visibilidad y una disminución de los riesgos cibernéticos, ESET Vulnerability and Patch Management, la capacidad nativa de detección y respuesta extendida (XDR) de ESET, además de una robusta autenticación multifactor.

“Debido a que los ataques cibernéticos continúan evolucionando y la industria se vuelve cada vez más compleja, nuestras ofertas de nivel enterprise han cambiado para reflejar las necesidades comerciales cambiantes y un panorama de amenazas en transición,” añade Jankech. “A las empresas de todos los tamaños les resulta cada vez más difícil detectar y parchear las vulnerabilidades rápidamente para adelantarse a los atacantes. Estamos aquí para ayudar. Con el lanzamiento de ESET Vulnerability and Patch Management, brindamos un camino hacia la corrección rápida, ayudando a mantener las interrupciones y los costos al mínimo para las empresas.”

“Estamos entusiasmados con este nuevo paso en nuestra asociación con ESET. Han demostrado un liderazgo consistente en ofrecer la mejor seguridad al mercado de las PYMES. Nuestra tecnología endpoint ayuda a proteger más de 150 millones de endpoints en todo el mundo a través de nuestros socios empresariales. ESET es un socio perfecto para aprovechar nuestra tecnología en el mercado PYMES,” comenta Chad Loeven, Vice President of Business Development de OPSWAT.