Nueva Sony ZV-1 II con zoom ultra gran angular

Redacción T21 / 26.06.2023 / 2:03 pm

Sony Electronics lanza la segunda generación de la cámara ZV-1 en su serie de cámaras para vlogs ZV, la ZV-1 II, con características muy solicitadas y populares que son líderes en el mercado. Con un ángulo más amplio que la ZV-1, la cámara ZV-1 II ayuda a los vloggers a lograr relatos más cautivadores con calidad de imagen más atractiva.

Gracias al sensor de imagen Exmor RS™ de 1” (aproximadamente 20,1 megapíxeles efectivos), al procesador de imagen BIONZ X™ y al lente ZEISS® Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4i, la cámara ZV-1 II permite que creadores con distintos niveles de habilidades disfruten de capacidades sofisticadas. Desde el lente gran angular de 18-50 mmii, que puede encuadrar todo, como selfies grupales, interiores estrechos o grabaciones dinámicas de escenas cotidianas, hasta la función Multiple Face Recognitioniii, que reconoce varios rostros y se ajusta automáticamente para mantener todos los rostros claros y nítidos al capturar selfies que incluyan a dos o tres personas, la cámara ZV-1 II es una cámara para vlogs avanzada en un tamaño ideal para viajar.

"La cámara ZV-1 II es la confirmación de cómo se implementa la retroalimentación que constantemente recibimos por parte de los creadores de contenido, convirtiéndose la primera herramienta profesional e indispensable para aquellos que se están iniciando, incluyendo vloggers, influencers, y creadores de videos.", señaló Angelo Marconi, gerente de Marketing de Productos del área de imagen digital de Sony Latinoamérica. “Adicionalmente seguimos comprometidos con el medio ambiente mediate el uso de SORPLAS siendo una alternativa innovadora al plástico convencional que promueve la sostenibilidad al reducir el consumo de recursos naturales y disminuir los residuos ambientales.”.

Características completas para vloggers y creadores de contenido de video

La cámara ZV-1 II cuenta con una cantidad de nuevas y populares características que darán a los creadores las herramientas necesarias para capturar mejor contenido:

Ultra gran angular y zoom: el ángulo de visión amplio de 18 mm ii facilita la captura de atractivas imágenes de alta calidad en toda la escena, especialmente al grabar a la distancia del brazo. El zoom óptico de 18-50 mm y Clear Image Zoom amplían las imágenes con fluidez a la vez que minimizan la pérdida de calidad para crear videos variados cambiando el ángulo de visión.

El sensor de 1" con interruptor bokeh otorga un hermoso efecto bokeh al desenfocar el fondo con un solo toque.

Micrófono inteligente de tres cápsulas: en modo Auto, la cámara reconoce los rostros humanos u objetos y cambia de manera automática iv la dirección del micrófono integrado (opciones [Front] u [All Directions]). En modo Manual, puedes seleccionar [Front] (al frente) para selfies, [Rear] (atrás) al grabar con relato u [All Directions] (en todas las direcciones). El protector de viento suministrado garantiza la grabación clara del presentador en exteriores. El accesorio de conexión sin cable para la zapata Multi Interface v y el conector de micrófono de 3,5 mm fáciles de usar permiten conectar micrófonos externos de manera sencilla.

La función Cinematic Vlog Setting responde a las exigencias para capturar fácilmente imágenes del ambiente usando una cámara para vlogs. Permite lograr imágenes increíbles con un solo toque. Simplemente toca el icono de la función en la pantalla y la cámara fijará de manera automática el tamaño CinemaScope (2.35:1) vi y una velocidad de cuadros de 24 fps vii , igual que para una película cinematográfica. Luego, termina el trabajo con los botones en pantalla para seleccionar entre cinco LOOKs (aspectos) y cuatro MOODs (estados de ánimo).

Creative Look admite 10 aspectos predeterminados viii para adaptarse a tus preferencias creativas y ofrecer funciones de imagen de nivel profesional.

para adaptarse a tus preferencias creativas y ofrecer funciones de imagen de nivel profesional. Las funciones Face Priority AE y Soft Skin Effect detectan de inmediato y de manera automática los rostros, y ajustan la exposición para optimizar el brillo facial independientemente de la iluminación. Soft Skin Effect unifica las características cutáneas y faciales al grabar.

Sistema Fast Hybrid AF: incluso en formato 4K de alta definición, que exige un enfoque preciso, la cámara mantendrá la nitidez de las imágenes con el mismo sistema Fast Hybrid AF con el que cuentan las cámaras serie α. La cámara viene equipada con las funciones AF Transition Speed, que permite seleccionar la velocidad de enfoque durante la grabación de videos, y AF Subject Shift Sensitivity, que permite controlar el enfoque en línea con los movimientos del sujeto y el entorno. Además, Real-time Eye AF puede mantener el enfoque con precisión sobre humanos o animales tanto al capturar fotos como videos.

El modo Product Showcase Setting es una función conveniente que permite grabar videos de demostración con transiciones de enfoque fluidas entre tu rostro y el producto que estás presentando.

El modo de grabación S&Q ix permite elegir grabar en cámara lenta de hasta 5 x o en cámara rápida de hasta 60 x para agregar impacto a escenas cotidianas. La combinación de las velocidades de filmación y grabación ahora se puede definir en una sola pantalla.

La sensibilidad ISO de 125 a 12800 permite que la cámara grabe imágenes nítidas con menos ruido, incluso si hay poca luz.

La estabilización electrónica de imagen mediante Active Mode permite capturar contenido al caminar o estar en movimiento, y es particularmente útil para filmar videos con la cámara en mano x y grabar imágenes en cámara lenta y rápida.

El Filtro ND integrado permite reducir la exposición en tres pasos y generar un hermoso efecto bokeh del fondo, incluso en condiciones de mucha iluminación.

Cámara compacta y liviana que ofrece fácil transporte, operabilidad y conectividad

La cámara ZV-1 II es ideal para viajar; su diseño compacto y liviano permite transportarla fácilmente en un bolsillo o bolso pequeño, incluso con su lente zoom óptico gran angular. Además, admite diferentes estilos de grabación gracias a su pantalla de ángulo variable adaptable a selfies, el mango de la estructura fácil de agarrar (puede usarse también el mango opcional GP-VPT2BT), su diseño de controles y teclas de uso sencilloxi y el indicador de grabación al frente de la estructura. La visualización en la pantalla se ha rediseñado con un marco rojo grueso claramente visible que indica de manera evidente cuando la grabación está en curso. La cámara se puede cargar fácilmente mediante un conector USB Type-C®.

Para hacer streaming en vivo de alta calidad, simplemente conecta la cámara ZV-1 II a una PC o smartphonexii con un cable USB disponible en el mercado (no viene incluido) para usarla como cámara web. Haz que tus videos sean más atractivos en reuniones en línea y al hacer streaming en vivo con la función Creative Look, que mejora la apariencia y ajusta el tono de la piel. Los rostros se verán más claros y brillantes (Face Priority AE) y los ojos se mantendrán enfocados (Real-time Eye AF).

Diseño ecológico y accesible

Además del compromiso de Sony de lograr un futuro sustentable a través de iniciativas globales como Road to Zero y el objetivo de energía renovable para 2030, la cámara ZV-1 II se ha desarrollado específicamente pensando en la sustentabilidad. Para la estructura de la cámara, se usan de manera activa materiales reciclados, que incluyen SORPLASTMxiii, lo que reduce el impacto ambiental sin sacrificar la funcionalidad. Para el embalaje individual, se usa el exclusivo papel reciclado "Original Blend Material" de Sony, que no utiliza plástico y es fácil de reciclar. Usar materiales como el bambú, la fibra de caña de azúcar y papel reciclado recuperado del mercado es respetuoso del medioambiente y permite lograr alta calidad.

La cámara ZV-1 II incorpora nuevas funciones de accesibilidad para facilitar la operación de muchas maneras, lo que incluye la función de lector de pantalla para las personas con discapacidad visual. Las funciones de accesibilidad permiten que cualquier persona pueda disfrutar de grabar y reproducir contenido. Si se activa la función de lector de pantallaxiv, se leen en voz alta las pantallas del menú. La función de lector de pantalla puede habilitarse activando la función [Screen Reader] en la pestaña [Setup]. El volumen del lector de pantalla puede ajustarse mediante la configuración de [Sound Options]. Además de lo mencionado anteriormente, la cámara ZV-1 II incluye una variedad de funciones que ayudan a enfocar con precisión diversos sujetos. Real-time Eye AF puede reconocer y enfocar automáticamente humanos [Human] o animales [Animal]. Asimismo, la cámara cuenta con la función de seguimiento en tiempo real Real-time Tracking. Las funciones Focus Magnification y Peaking facilitan el enfoque manual, y funciones tales como Touch Focus, Touch Tracking y Touch Shutter permiten que el usuario realice el enfoque, el seguimiento y la captura con solo tocar el sujeto en la pantalla. Funciones de accesibilidad de la cámara ZV-1 II (elementos enumerados en las especificaciones): Screen Reader (lector de pantalla), Touch AE (exposición automática táctil), Focus Magnifier (amplificador de enfoque), Peaking Display (área de enfoque), Real-time Eye AF (Eye AF en tiempo real), Real-time Tracking (seguimiento en tiempo real), Touch Focus (enfoque táctil), Touch Tracking (seguimiento táctil), Touch Shutter (obturador táctil), pantalla LCD de ángulo variable y función Custom (personalización).