Estafas por SMS afectan a los consumidores

Estudio de Bitdefender revela que las estafas de mensajes de texto ocuparon el primer lugar, seguidas del fraude, el phishing, la exposición de datos, el malware y el doxing/extorsión.

Redacción T21 / 16.05.2024 / 10:25 am

Según los resultados del Informe de evaluación de ciberseguridad del consumidor de Bitdefender 2024, las estafas por SMS son la amenaza más común a la que se enfrentan los consumidores en la actualidad. Sin embargo, cuatro de cada cinco realizan transacciones confidenciales en sus teléfonos, y al mismo tiempo no aplican prácticas adecuadas de ciberseguridad, al tiempo que dicen que su mayor preocupación es que los piratas informáticos accedan a sus finanzas.

Durante la encuesta realizada por Bitdefender, preguntaron a los encuestados qué tan capaces se consideraban de reconocer una estafa. Según los resultados, las personas que dicen saber reconocer una estafa tienen más probabilidades de haberla sufrido (29%), frente a aquellas que no siempre (24%) o nunca (16%) reconocen una estafa. Esto indica que las personas que no pueden reconocer una estafa pueden haber experimentado una sin saberlo.

Luego se solicitó a los encuestados que experimentaron un incidente de seguridad el año pasado que identificaran exactamente qué tipo de amenaza enfrentaron y eligieran todas las que se aplicaban a ellos.

Como se muestra en el cuadro anterior, las estafas de mensajes de texto ocuparon el primer lugar, seguidas del fraude, el phishing, la exposición de datos, el malware y el doxing/extorsión.

Los resultados no fueron sorprendentes, considerando la abundancia de estafas transmitidas por SMS en los últimos años. Pero esto no ha impedido que los consumidores utilicen sus teléfonos para realizar operaciones bancarias, acceder a datos sanitarios, gestionar inversiones, comerciar con criptomonedas, etc.

Casi cuatro de cada cinco dijeron que utilizan su dispositivo móvil para transacciones sensibles: el 37,3% afirmó que “siempre” lo hace y el 41% dijo que “a veces”. Sólo el 20,3% dijo que no utilizaba un dispositivo móvil para gestionar datos confidenciales o realizar transacciones.

Los hallazgos chocan con los resultados de otra pregunta: "¿Qué es lo que más le preocupa proteger de un hacker?"

Como señalamos en el informe, el comportamiento con respecto a la ciberseguridad no siempre coincide con nuestros temores y preocupaciones declarados. Los malos actores explotan cada vez más la complacencia en torno a la ciberseguridad, amenazando nuestra seguridad y privacidad en línea.

Las estafas de texto son una amenaza multifacética que permite campañas de phishing, fraude, estafas de suplantación de identidad gubernamental e incluso la entrega de malware. Los SMS son un problema aún mayor en el contexto de la autenticación multifactor (MFA). El robo de SIM (también conocido como intercambio de SIM) permite a los delincuentes interceptar sus códigos de autenticación de un solo uso y apoderarse de las cuentas. Por ello, se recomienda cambiar a una aplicación de autenticación confiable.

Si sospechas de una determinada llamada telefónica, correo electrónico de phishing, SMS o anuncio extraño. Simplemente describe la situación a nuestro inteligente chatbot y deja que te guíe hacia un lugar seguro. También puedes compartir con Bitdefender Scamio exactamente lo que deseas verificar, como una captura de pantalla, un PDF, un código QR o un enlace. Scamio te avisa en segundos si es una farsa. O también se recomienda utilizar una solución de seguridad dedicada en su teléfono.