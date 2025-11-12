Estrenos de noviembre 2025 en Claro video

Disfruta de películas como Animales peligrosos y Batman Azteca desde la comodidad de tu hogar.

Redacción T21 / 12.11.2025 / 9:10 am

“La hora de la desesperación”, “Batman Azteca”, “El payaso del maizal” y “Cazadores del fin del mundo”; también están disponibles en la plataforma para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Claro video, el servicio de streaming de Claro que ofrece acceso a diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles presenta las novedades que ingresan a la plataforma en noviembre.

Si cuentas con un plan postpago Max o un servicio Claro Hogar con Internet fijo y/o Claro TV, tendrás acceso a la suscripción a Claro video que se encuentra incluida desde la activación de la línea móvil o servicio fijo. Además, con tu suscripción a Claro video tendrás acceso a una amplia variedad de series y películas incluidas, así como a estrenos recientes disponibles para alquiler*, que podrás disfrutar cómodamente desde tu hogar. Los estrenos del mes son:

La hora de la desaparición

12 noviembre 2025

Cuando todos los niños de una clase, excepto uno, desaparecen la misma noche y a la misma hora, la comunidad intenta descubrir quién o qué está detrás.

Animales peligrosos

12 noviembre 2025

Secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones, Zephyr debe decidir entre luchar por su vida o convertirse en la próxima víctima.

Amores compartidos

13 noviembre 2025

Tras divorciarse, Carey “abre” su relación siguiendo el consejo de sus amigos, desatando un enredo amoroso tan inesperado como caótico.

Batman Azteca: choque de imperios

22 noviembre 2025

Una audaz reinvención sitúa la leyenda de Batman en el imperio azteca: un joven huye a Tenochtitlán tras presenciar el asesinato de su padre a manos de conquistadores.

El payaso del maizal

24 noviembre 2025

Quinn y su padre se mudan a Kettle Springs buscando empezar de cero, pero hallan un pueblo fracturado que oculta algo siniestro.

Cazadores del fin del mundo

26 noviembre 2025

En un planeta arrasado por una llamarada solar, un cazador de tesoros viaja a Europa para hallar la Mona Lisa y enfrenta una decisión imposible.

No olvides que, hasta el 31 de enero del 2026, navegar desde la app no te consume megas en zonas con cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. Finalmente, es importante destacar que desde Claro video puedes contratar** el canal L1 MAX, disponible para clientes móviles prepago y postpago, y disfrutar del torneo más importante del país. Para conocer su contenido, cómo suscribirse y restricciones, ingresa a clarovideo.com

*Costo de películas de estreno desde S/ 10.90.

**Los planes Max Ilimitados, se encuentran excluidos de la promoción, dado que al usar Claro video, estos clientes consumirán sus MB de alta velocidad y una vez agotados, también consumirá sus MB en velocidad degradada.