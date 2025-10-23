Finalistas de Solve for Tomorrow 2025 transforman el Perú

Cinco iniciativas innovadoras abordan problemas como la contaminación, salud inclusiva y sostenibilidad, reflejando el poder de la juventud peruana.

Redacción T21 / 23.10.2025 / 8:21 am

Estas iniciativas abordan retos como la contaminación del agua, la inclusión lingüística en salud, la prevención de la anemia y la protección de las abejas, reflejando el poder transformador de la juventud peruana.

Samsung Perú anunció a los cinco equipos finalistas de Solve For Tomorrow, el programa educativo global que promueve el uso de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) para desarrollar ideas innovadoras con impacto social positivo.

En esta edición, más de 1,600 proyectos fueron presentados por estudiantes de todo el país, reflejando el compromiso y la creatividad de los jóvenes peruanos para mejorar su entorno. Tras una rigurosa evaluación, los cinco equipos finalistas fueron seleccionados entre los 50 semifinalistas nacionales por su nivel de innovación, impacto social y viabilidad.

Equipos finalistas

Qichwamed - Escuela de Talentos del Callao:

El proyecto propone una aplicación de traducción automatizada para facilitar la comunicación entre pacientes quechua hablantes y personal médico, reduciendo las brechas de comunicación en la atención de salud mediante inteligencia artificial y lenguaje inclusivo.

Islas Flotantes con Plantas Filtradoras - IEI María Auxiliadora de Junín:

Desarrolla islas flotantes sostenibles con materiales reciclados y plantas nativas capaces de filtrar contaminantes del río Chanchamayo, combinando tecnología y naturaleza para mejorar la calidad del agua.

Glucolight - Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima):

Se trata de un brazalete no invasivo que mide el nivel de glucosa en el sudor utilizando puntos cuánticos de carbono que se visualiza desde una app móvil, haciendo accesible el monitoreo de la diabetes a bajo costo.

Colmenas con Ciencia - IE Emblemática Divina Pastora de Oxapampa (Pasco):

Crea colmenas inteligentes para abejas sin aguijón, con sensores de temperatura y humedad, microcontroladores y materiales ecológicos, promoviendo la conservación y educación ambiental.

Hemosfere - COAR Ayacucho:

Diseña una bebida funcional de maracuyá con mini esferas de hierro que ayudan a prevenir la anemia, combinando nutrición, innovación tecnológica y sostenibilidad.

Los equipos finalistas recibirán mentorías especializadas, asesoría técnica y preparación intensiva para la etapa final. Además, vivirán una experiencia de tres días en Lima con actividades de aprendizaje y colaboración, y competirán por el primer puesto del concurso, así como premios en productos Samsung que impulsarán el desarrollo de sus proyectos.

Educación que transforma comunidades

Solve for Tomorrow, que forma parte de las iniciativas de Ciudadanía Corporativa de Samsung, ha inspirado a miles de jóvenes en Perú y en todo el mundo a desarrollar sus habilidades en ciencia y tecnología para contribuir al bienestar de sus comunidades. A través de este programa, la compañía refuerza su compromiso con la educación como herramienta para elcambio social y la innovación sostenible.

El gran número de propuestas inscritas en esta edición demuestra el compromiso de los estudiantes peruanos con su entorno y el poder transformador de la educación. Samsung Perú felicita a todos los equipos participantes por su dedicación y creatividad.